El pequeño pueblo de Segovia que es perfecto para una escapada rural: rodeado de naturaleza y con espectaculares rutas de senderismo

Con apenas 200 habitantes, es ideal para disfrutar de unos días de desconexión, así como para sumergirse en la riqueza histórica y cultural de la villa

El pueblo de Segovia que tiene su propio arrecife de coral de hace más de 80 millones de años.

Alejarse de la rutina diaria y, con ello, del estrés que esta trae consigo, siempre es buen plan. Aunque son muchas las grandes ciudades de España que merece la pena visitar, sus pueblos tampoco se quedan atrás. Precisamente, la provincia de Segovia aglutina un sinfín de pequeñas villas que son perfectas para una escapada rural. Este es el caso de Cabañas de Polendo. Con apenas 200 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuenta con un entorno natural privilegiado y rutas de senderismo espectaculares.

El término municipal incluye también la localidad de Mata de Quintanar. La primera referencia documental a Cabañas de Polendo aparece en el año 1247 bajo el nombre de Cabannas. El sufijo “de Polendos”, que hace alusión al río cercano, se incorporó en tiempos más recientes. En el Diccionario Geográfico de Pascual Madoz, editado a mediados del siglo XIX, la población aún figuraba simplemente como Cabañas.

El origen del municipio se remonta a la época medieval, cuando pasó a formar parte del Sexmo de Cabezas, dentro de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. El Archivo Catedralicio de Segovia conserva la mención más antigua, fechada en 1247. De acuerdo con el Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal de Sebastián Miñano, en 1828 residían en el lugar unos 82 habitantes. A mediados del siglo XIX, la población apenas había variado, con un registro de 83 vecinos, según el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar de Pascual Madoz.

Un palacio, una iglesia y ruinas de una ermita románica

Cabañas de Polendo es un
Cabañas de Polendo es un pequeño pueblo de la provincia de Segovia. (Wikimedia)

Entre los principales puntos de interés de Cabañas de Polendos destaca la iglesia de San Lorenzo, un templo de origen románico que conserva un ábside semicircular y una portada reconocida por la calidad de sus arquivoltas, canecillos y las esculturas ubicadas en las enjutas.

El municipio también alberga el palacio del Marqués de Quintanar, situado dentro de una finca privada. En las proximidades, sobre un alto junto al arroyo Polendos, se encuentran las ruinas de la ermita románica de Agejas. La construcción, de nave y tramo rectos y ábside curvo, muestra muros de calicanto y una espadaña con dos vanos para campanas, además de una pequeña ventana bajo este elemento.

Otra construcción religiosa es la ermita de Nuestra Señora de Los Dolores, que actualmente se encuentra en estado semidestruido.

Un entorno natural privilegiado

Cabañas de Polendo, en Segovia,
Cabañas de Polendo, en Segovia, destaca por contar con un entorno natural privilegiado. (Wikimedia)

El Valle del Polendos representa uno de los principales espacios naturales de Cabañas de Polendos. En este entorno se extienden sotos de fresnos y encinares de gran antigüedad. La zona, además, cuenta con un coto de caza.

Los arroyos Polendos y San Medel atraviesan el municipio y conforman paisajes característicos de la franja calcárea cretácica que rodea la sierra de Segovia.

Quienes deseen ampliar la información sobre rutas y espacios naturales en el área pueden consultar la Guía de Rutas en la Naturaleza por Segovia Sur, publicada por la Asociación para el Desarrollo Rural de Segovia Sur y disponible de forma gratuita.

Cómo llegar a Cabañas de Polendo

Cabañas de Polendos se encuentra a unos 17 kilómetros al noroeste de Segovia capital. El acceso principal se realiza por carretera.

Desde Segovia, la ruta más directa es por la carretera SG-V-2331, en dirección a Turégano. Tras recorrer aproximadamente 13 kilómetros, se toma el desvío hacia la SG-V-3311, que conduce directamente al municipio. El trayecto en coche desde Segovia dura cerca de 20 minutos.

Para quienes viajan en transporte público, existen servicios de autobús desde Segovia a localidades cercanas, aunque la frecuencia es limitada y puede requerir trasbordos.

