Navacerrada, el pueblo a 1 hora de Madrid que parece sacado de una película en Navidad

Navacerrada en Navidad (Europa Press)

Durante noviembre y diciembre, Madrid se llena de magia gracias a su iluminación navideña. Este año, a partir del 22 de noviembre, la capital encenderá oficialmente sus luces, llenando calles, plazas y mercados de un ambiente festivo que atrae cada año a miles de visitantes.

Pero más allá del bullicio de Gran Vía o la Puerta del Sol, existe un rincón de la Comunidad de Madrid donde la Navidad se vive con una intensidad especial: Navacerrada.

Este municipio, situado a solo 50 kilómetros de la ciudad, es una escapada perfecta para aquellos que buscan una experiencia navideña distinta, más íntima y rodeada de naturaleza. Con poco más de 3.200 habitantes y en plena sierra, Navacerrada combina tradición, aire puro y un encanto invernal. No es casualidad que cada año se consolide como uno de los pueblos más visitados en diciembre.

Un pueblo decorado como si fuera un escenario de cine

Navacerrada se toma muy en serio la Navidad. Sus calles se decoran con tanto detalle que muchos visitantes describen el pueblo como “un decorado de película”. Luces, coronas, guirnaldas y figuras luminosas adornan las plazas, balcones y fachadas, creando un ambiente acogedor que invita a pasear a cualquier hora del día.

Cuando nieva ,algo habitual durante los meses más fríos, el paisaje se vuelve aún más mágico: montañas blancas que rodean el municipio, calles empedradas cubiertas de hielo y un ambiente frío pero encantador que convierte cada visita en una postal perfecta.

Navacerrada nevada Rafael Bastante - Europa Press

El mercadillo navideño más bonito de Madrid

Entre el 6 de diciembre y el Día de Reyes, Navacerrada acoge lo que muchos consideran el mercadillo navideño más bonito de toda la Comunidad de Madrid. Instalado en el centro del pueblo y organizado por la Concejalía de Festejos, este mercado reúne cada año a artesanos, comerciantes y artistas que llenan sus puestos de productos locales y regalos perfectos para estas fechas.

Aquellas personas que lo visitan pueden encontrar: Artesanía hecha a mano: velas, madera, cerámica, adornos navideños y piezas únicas. Moda y accesorios con estilo invernal. Productos gastronómicos locales, desde quesos y mermeladas hasta dulces tradicionales y espectáculos y actividades pensadas para niños y adultos.

El ambiente es ideal para disfrutar en familia o con amigos: música navideña, luces cálidas, olor a chocolate caliente y puestos que recuerdan a los clásicos mercados del centro de Europa.

Una escapada perfecta a menos de una hora de Madrid

Además de su decoración y su mercadillo, Navacerrada es un destino ideal para aquellos que quieren aprovechar el día al máximo: un paseo por el embalse, un café frente a la chimenea o, si el tiempo lo permite, una visita a las zonas de nieve cercanas.

Su buena conexión con Madrid , ya que está a menos de una hora en coche, lo convierte en una escapada accesible para todo el mundo.

En definitiva, Navacerrada es uno de esos pueblos que hay que visitar al menos una vez en la vida durante la Navidad. Un lugar que combina tradición, naturaleza y espíritu festivo en un entorno único.