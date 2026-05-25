La indirecta de Huijsen tras quedarse fuera de la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

El jugador del Real Madrid Dean Huijsen (Europa Press)

Dean Huijsen no disputará el Mundial 2026. La convocatoria de la selección española, anunciada por Luis de la Fuente con una lista de 26 futbolistas, dejó un mensaje claro para el Real Madrid: ningún jugador blanco representará a España en la próxima Copa del Mundo. Entre las escasas posibilidades que tenía el plantel madridista, la figura de Huijsen era la que más opciones presentaba para entrar en la lista definitiva. Sin embargo, el seleccionador optó por cerrar esa puerta y dejarlo fuera de la cita internacional.

La trayectoria de Huijsen durante la temporada ha sido un factor clave en esta determinación. El central vivió su primer año como jugador del Real Madrid con altos y bajos. Al inicio del curso, bajo la dirección de Xabi Alonso, supo imponerse con actuaciones de gran calidad que lo pusieron en el foco de la afición y la prensa. Esos primeros meses fueron los mejores para el joven defensor, que demostró personalidad y un nivel futbolístico que generó expectativas tanto en el club como en los observadores. Sin embargo, la temporada no mantuvo esa línea ascendente y hubo encuentros en los que Huijsen no pudo sostener el rendimiento mostrado en sus mejores días.

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Partidos complicados y errores en momentos importantes marcaron su año. En algunos compromisos, su rendimiento generó dudas y fue señalado por la crítica. Hubo noches difíciles en las que el Santiago Bernabéu expresó su malestar con silbidos, lo que terminó por condicionar el relato de una campaña marcada por la irregularidad. Estos factores incidieron en la decisión de De la Fuente, que finalmente optó por otros perfiles para reforzar la defensa española. Los elegidos para la zaga fueron Marc Pubill y Eric García, quienes atraviesan un buen momento y ofrecen versatilidad a la selección.

Una publicación subida por Dean Huijsen (Instagram)

La publicación de Huijsen

La reacción desde el entorno familiar de Huijsen no se hizo esperar. Incluso antes de que se conociera oficialmente la lista, Donny Huijsen, padre del futbolista, compartió en Instagram una imagen del once ideal de la temporada en LaLiga según Sofascore. En esa alineación figuraba Dean, acompañado por Pau Cubarsí y el propio Eric Garcia, uno de los seleccionados por De la Fuente. Junto a la imagen, Donny escribió: “No está mal, primera temporada. ¡Hala Madrid!”, en un mensaje que reflejaba tanto el orgullo por los logros de su hijo en su primer año en el club como la decepción por no haber sido convocado para el Mundial. Una publicación que compartió el futbolista en sus redes sociales.

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Así ha sido el anuncio de los convocados para la selección española de fútbol que jugarán el Mundial 2026.

El desarrollo de Huijsen en el Real Madrid fue llamativo desde el inicio. Su personalidad y presencia le permitieron hacerse un hueco en el equipo y atraer la atención tanto de los aficionados como de los técnicos. No obstante, los grandes partidos trajeron consigo dudas y desafíos. Uno de los momentos más difíciles fue su primer derbi ante el Atlético de Madrid, donde su actuación quedó bajo la lupa y se evidenció que todavía debe madurar en ciertos aspectos del juego. Aunque en el tramo final de la temporada logró recuperar parte del nivel exhibido en sus mejores días, ese repunte no le alcanzó para entrar en los planes del seleccionador nacional.