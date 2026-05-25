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El pueblo de Portugal cerca de España donde las casas se construyen entre rocas gigantes de granito: un castillo templario y 10 iglesias

A media hora de la frontera española, esta aldea histórica sorprende con callejuelas encajadas en piedra, una vivienda coronada por un único bloque de granito y un castillo templario que domina la llanura desde lo alto

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Villa de Monsanto en Portugal.
Villa de Monsanto en Portugal.

Portugal tiene la habilidad de sorprender donde menos se espera. Lejos del Algarve y de Lisboa, en el interior del país, hay pueblos que acumulan siglos de historia entre murallas medievales, paisajes de granito y tradiciones que se resisten a desaparecer. Así, la Beira Interior, esa franja que mira hacia España desde el otro lado de la frontera, guarda algunos de los rincones más singulares de la península, siendo Monsanto uno de ellos.

Situado en el municipio de Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco, es un pueblo construido literalmente entre rocas: las casas no esquivan los enormes bloques de granito, sino que conviven con ellos, los incorporan como paredes, como escaleras, como tejados. Además, se ubica apenas a 30 minutos de la frontera española, lo que lo convierte en una escapada única para un fin de semana, con tiempo suficiente para recorrer el castillo, perderse por las calles de granito y degustar su rica gastronomía.

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Una historia que viene de lejos

Monsanto ocupa la ladera del Cabeço de Monsanto, una elevación de 758 metros desde la que se domina toda la llanura extremeña al otro lado de la raya. La presencia humana en este enclave es antigua: lusitanos, romanos, visigodos y árabes dejaron su huella antes de que, en 1165, el rey Afonso Henriques entregara la villa a la Orden del Temple, que reforzó su posición defensiva con la construcción del castillo.

Ese pasado explica mucho de lo que Monsanto es hoy. Su pertenencia a las aldeas históricas de Portugal no es un título decorativo: estas localidades son los escenarios donde se libraron las batallas que definieron las fronteras del país. Monsanto fue una de ellas, y su perfil de fortaleza encaramada sobre la roca lo recuerda a cada paso. Aunque si hay algo que fija la imagen de Monsanto en la memoria es su manera de relacionarse con el granito. Los enormes bloques de piedra no están al margen del pueblo: entran en él, aprietan callejas, escoltan escaleras y, en los casos más llamativos, hacen las veces de tejado.

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Villa de Monsanto en Portugal.
Villa de Monsanto en Portugal.

El ejemplo más conocido es la llamada Casa de Uma Só Telha, una vivienda popular coronada por un único bloque de granito que cubre toda la cubierta. No es una rareza aislada: en Monsanto, la arquitectura nació de la necesidad de adaptarse a un terreno poco dócil, y el resultado es un caserío único y muy reconocible que no tiene equivalente en ningún otro lugar de Portugal.

Ese ingenio constructivo es precisamente lo que llevó al jurado de 1938 a otorgarle el título de aldea más portuguesa del país, un reconocimiento a la localidad que mejor había conservado su esencia a lo largo del tiempo. El símbolo de ese galardón es un gallo de plata que todavía hoy corona la Torre de Lucano, un campanario del siglo XV en perfecto estado de conservación.

El castillo templario y la zona alta

La parte más alta del pueblo es donde Monsanto enseña su perfil más escarpado. La subida conduce hasta el Castelo de Monsanto, una fortaleza del siglo XII ligada a la Orden del Temple y declarada Monumento Nacional en 1948. Su posición estratégica le permitió controlar los alrededores durante la Edad Media, incluida la frontera con el Reino de León.

El castillo llegó a contar con dos puertas de acceso, una torre del homenaje hoy desaparecida y cuatro torres vigía. Del conjunto original se conservan el recinto de la muralla exterior y la Capilla de Santa María del Castillo. Muy cerca aparecen también la Capilla de São Miguel, levantada entre los siglos XII y XIII con sepulturas excavadas en la piedra, el horno comunitario y los restos del recinto amurallado.

Es en este tramo alto donde cada mes de mayo cobra vida la Festa das Cruzes o do Castelo, una celebración que conmemora la resistencia de la aldea durante un antiguo asedio. El momento más llamativo es el lanzamiento desde la muralla de cántaros de barro adornados con flores. En el cortejo aparecen también las marafonas, las tradicionales muñecas de trapo que acompañan la procesión. La cima no funciona solo como mirador: es el lugar donde Monsanto escenifica su memoria colectiva cada primavera.

Un patrimonio eclesiástico poco conocido

Villa de Monsanto en Portugal.
Villa de Monsanto en Portugal.

Bajando de la zona del castillo, el pueblo cuenta con otros puntos de interés. Monsanto alberga alrededor de diez edificaciones religiosas, una concentración inusual para una localidad de su tamaño. Entre ellas destacan la capilla de San Antonio, de estilo gótico; la iglesia de la Misericordia, construida en el siglo XVI en estilo renacentista; y la iglesia de San Salvador.

En el Largo da Misericórdia aparecen también el pelourinho mandado levantar por el rey Manuel I en 1510 y los portales manuelinos que salpican el callejero. Las casas blasonadas y los quiebros de las calles completan un recorrido que va más allá de la imagen de las rocas gigantes. Pero esto no es todo, pues más allá de su patrimonio histórico y monumental, la localidad cuenta con rincones donde la naturaleza es la protagonista.

Las formaciones rocosas han creado grutas visitables dentro del propio pueblo, y la Necrópolis de San Miguel conserva tumbas que van del siglo XII al XIX. La Puerta del Espíritu Santo, también conocida como Puerta de San Sebastián, y la casa del médico y escritor Fernando Namora son otros puntos que merecen una parada. Además, los alrededores ofrecen varios senderos, entre ellos la ruta circular de Monsanto, que permite ver las formaciones rocosas más llamativas del entorno, incluida la roca del Pé Calvo. Para los aficionados al senderismo, el paisaje de la sierra de la Garduña y el valle del río Ponsul son enclaves ideales para disfrutar de un paseo por la naturaleza.

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Cómo llegar

Desde Coria, el viaje hasta Monsanto es de alrededor de 55 minutos por las carreteras EX-108 y N239. Por su parte, desde Plasencia el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 20 minutos por la vía EX-A1.

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