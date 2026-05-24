La increíble ruta por una de las islas más impresionantes de España: naturaleza virgen y playas paradisíacas en el Atlántico

Mirador Alto do Príncipe, en Pontevedra (Adobe Stock).

El litoral gallego guarda algunos de los paisajes más singulares de la Península Ibérica, y entre todos ellos hay un archipiélago que ocupa un lugar propio. Tres islas situadas en la entrada de la ría de Vigo, con acceso limitado, intervención humana mínima y un entorno que la Unesco colocó en 2002 bajo la figura de Parque Nacional Marítimo-Terrestre. Un territorio donde el Atlántico manda y donde la naturaleza ha tenido tiempo de desarrollarse sin demasiadas interrupciones.

Estamos hablando de las Islas Cíes, las cuales se encuentran a pocos kilómetros de uno de los paisajes más reconocibles del litoral gallego. La ruta más completa del archipiélago ronda los nueve kilómetros y permite enlazar varios de sus senderos principales en una sola jornada: desde la franja de arena de la playa de Rodas hasta los acantilados abiertos al océano, pasando por el Mirador del Príncipe y los puntos más elevados desde los que se ve el conjunto completo de las islas, tal y como detalla el medio digital Viajar.

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Un recorrido de nueve kilómetros por el Parque Nacional

El punto de partida habitual es la playa de Rodas, la postal más reconocible de las Cíes. Esta franja de arena de al menos un kilómetro une las islas de Monteagudo y Faro y forma una laguna interior que actúa como zona protegida del viento. Es el acceso más cómodo y el lugar donde la mayoría de los visitantes desembarca desde el ferry. A medida que el sendero avanza hacia el exterior de las islas, la sensación de resguardo desaparece y el paisaje se abre al Atlántico.

Los caminos ganan altura de forma progresiva sin llegar a exigir técnica ni equipamiento especial, aunque sí requieren constancia: la ruta completa lleva entre tres y cuatro horas, con exposición continua al sol y al viento en las zonas más elevadas. Por su parte, la parada más destacada del recorrido es el Mirador del Príncipe, uno de los puntos más claros para entender la forma y la escala del archipiélago. Desde allí no hay bahía ni protección frente al viento, pero las vistas directas sobre el océano y los acantilados compensan con creces el esfuerzo de la subida.

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Playa de Rodas, en las Islas Ciés, Pontevedra (Adobe Stock).

No obstante, las Cíes no son solo naturaleza. En los últimos años, los trabajos arqueológicos han documentado restos que apuntan a una posible ocupación humana en época romana, hace unos 2.000 años. Los hallazgos, localizados cerca de la playa de Rodas, incluyen evidencias de edificaciones, restos cerámicos y un molino manual.

A pesar de su valor patrimonial, los restos no son visibles durante la visita y aún están en proceso de estudio, pero revelan que estas islas no siempre funcionaron como un espacio aislado. Su posición en la entrada de la ría de Vigo las convertía en un punto de utilidad dentro de las rutas marítimas del litoral atlántico. Además, en la cercana isla de Ons se hallaron también restos vinculados a actividades de salazón de pescado, lo que refuerza la idea de un archipiélago integrado en la economía costera de la época.

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Consejos y recomendaciones

El primer paso para visitar las Cíes es obtener la autorización de acceso, que en temporada alta puede agotarse con meses de antelación debido al límite diario de visitantes. Sin esa autorización previa no es posible reservar el ferry, por lo que la planificación anticipada no es opcional: es el requisito que condiciona todo lo demás.

Una vez en las islas, la red de servicios es muy limitada. No hay restauración repartida por el recorrido, por lo que es imprescindible llevar agua y comida suficiente para la jornada completa. El tiempo también es un factor que hay que gestionar con atención: perder el ferry de regreso no es una posibilidad remota si el recorrido se alarga más de lo previsto.

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El clima añade otra variable. El viento es constante en las zonas más expuestas y la niebla puede aparecer en cualquier momento, reduciendo la visibilidad en los miradores y bajando las temperaturas de forma brusca. Ropa de abrigo y calzado adecuado son imprescindibles independientemente de la época del año en que se realice la visita.