Estos son los destinos favoritos de los españoles para viajar en Navidad y Nochevieja, según un estudio

Roma en Navidad, Italia (Adobe Stock).

Hay un momento especial, justo cuando diciembre entra en su recta final, en el que españoles de todas las edades miran el calendario, sueñan con nuevos destinos y empiezan a cuadrar agendas para cerrar el año de manera inolvidable. Navidad y Nochevieja, lejos de vivirse siempre en casa, se han transformado en sinónimos de maletas hechas y billetes comprados a ciudades llenas de luces, mercados, y celebraciones únicas.

La plataforma GuruWalk ha puesto el foco en cómo el espíritu viajero está cambiando y, analizando miles de reservas de españoles para el periodo del 25 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026, ha destapado nuevas tendencias que reequilibran la clásica dicotomía entre escapada navideña tradicional y ansias de explorar otros horizontes.

Entre la tradición europea y la llamada de nuevos horizontes

Europa se mantiene firme como continente favorito entre los españoles para pasar las fiestas, pero la tendencia muestra matices reveladores. Si en 2021 más del 97% de los viajes tenían como destino ciudades europeas, la cifra ha descendido año tras año: el 92% en 2024 y, según las reservas para 2025, el 87%. El turismo internacional se consolida como la opción mayoritaria, pero África, Asia y América reclaman ahora su sitio.

Tokio en Navidad (Adobe Stock).

En el caso de África, las reservas han crecido hasta alcanzar el 4% del total gracias a la popularidad de destinos como Marruecos, donde destacan ciudades como Marrakech, Tánger, Fez y Casablanca, que seducen por su exotismo y suave clima invernal, además de la comodidad que ofrecen los vuelos directos desde España. Asia también entra con fuerza en las planificaciones navideñas, destacando capitales como Estambul, Dubái, Osaka o Tokio, perfectas para quienes buscan experiencias diferentes en la última semana del año. Por su parte, América se asienta con un goteo constante de viajeros que optan por ciudades míticas como Nueva York, Guadalajara o Ciudad de México, donde el ambiente festivo se vive a lo grande y en clave multicultural.

Las ciudades europeas clásicas y las sorpresas del 2025

El peso de Europa sigue siendo evidente en el listado de favoritos, con grandes capitales como Roma, Madrid, Budapest, Berlín o Bruselas repitiendo en el podio, gracias a su oferta cultural, ambiente navideño y la facilidad de los desplazamientos. En 2025, la lista de destinos más reservados ve aparecer nombres nuevos con fuerza: Sevilla, Estambul, Oporto y Edimburgo irrumpen en el ‘top 15’, impulsados por precios más competitivos, originales propuestas festivas y atractivos que conquistan a familias, parejas y grupos de amigos.

Los españoles encuentran en Italia un destino fetiche, con ciudades como Roma, Florencia y Milán brillando entre las más solicitadas. El Reino Unido continúa como apuesta segura, con Londres y, de nuevo, con la ascendente Edimburgo destacando entre las preferencias. Francia retiene su atractivo con París y Burdeos, ciudades donde el encanto navideño se vive con intensidad y estilo propio.

España: los clásicos se reinventan y nacen nuevos polos de atracción

Aunque el turismo internacional es el mayoritario, los viajes nacionales recuperan terreno, alcanzando el 23,3 % de las reservas para estas fechas, una ligera subida respecto a 2024. El dato contrasta con años anteriores, cuando los destinos nacionales rozaron el 60% en 2021 y bajaron al 40% en 2022 y 2023, lo que refleja una evolución notable en las preferencias de los viajeros. Dentro de España, el ranking de ciudades más demandadas se renueva y desafía pronósticos. Sevilla se corona como destino líder para despedir el año, seguida de otras urbes históricas como Madrid, Córdoba, Granada y Toledo, célebres por su ambiente festivo, su clima agradable y el atractivo de su patrimonio.

Este 2025, ciudades como Segovia, Vigo y Valencia irrumpen en el top nacional, favorecidas por una mezcla de tradición, cultura y propuestas diferenciadoras. Mientras tanto, enclaves como Zaragoza, Bilbao y Salamanca ceden posiciones. Según destaca Belén Casanova, Head of Supply de GuruWalk, “los viajeros nacionales, una vez más, han combinado los clásicos con destinos menos masificados que ofrecen autenticidad y encanto local”, buscando esa mezcla de “tradición y relax” que tan bien define las celebraciones de fin de año a la española.