Estos son los patios más bonitos de Córdoba: rincones que transforman la ciudad y no te puedes perder en primavera

Patio de San Basilio, en Córdoba (Wikimedia).

Córdoba tiene la capacidad de sorprender en cualquier época del año, pero es en primavera cuando la ciudad alcanza su máximo esplendor. Las fachadas encaladas, los geranios desbordando las macetas y el olor a azahar que impregna los callejones del casco histórico componen un escenario que no se parece a ningún otro en España. Detrás de cada puerta entornada puede esconderse un mundo propio: un patio que lleva generaciones cuidándose con la misma dedicación con que se cultiva un huerto.

Esa tradición tiene nombre y fecha en el calendario: el Festival de los Patios Cordobeses, que se celebra cada año desde 1921 durante las dos primeras semanas de mayo y que está declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Sin embargo, muchos de los patios más representativos de la ciudad pueden visitarse durante todo el año, lo que convierte a Córdoba en un destino floral que no depende de una sola semana. A continuación, los cinco patios más bonitos de la ciudad.

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Patio de San Basilio

El barrio de San Basilio es conocido hoy como el Barrio de los Patios Cordobeses, un reconocimiento que refleja la densidad y la calidad de los espacios que alberga. Sus patios pueden visitarse durante todo el año, aunque los horarios de apertura varían según la temporada. Para quienes quieran profundizar en la experiencia, existe la posibilidad de contratar una ruta privada de aproximadamente dos horas que incluye una explicación detallada sobre la historia, las curiosidades y los estilos de cada patio.

El barrio se encuentra en el casco histórico de Córdoba y su recorrido a pie permite descubrir uno de los conjuntos de arquitectura doméstica más bien conservados de la ciudad. Una visita que combina historia, botánica y vida de barrio en un mismo itinerario.

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Patio de los Naranjos

Patio de los Naranjos, en Córdoba (Flickr.com).

El Patio de los Naranjos es uno de los espacios más reconocibles de Córdoba y uno de los más visitados de toda Andalucía. Se encuentra en la calle Cardenal Herrero, integrado en el conjunto de la Mezquita Catedral, y destaca tanto por su extensión como por la antigüedad de su trazado. Sus naranjos, sus fuentes y el aroma a azahar que lo envuelve en primavera lo convierten en un lugar donde el paseo invita a la calma y a la contemplación.

La historia del patio se remonta a la época de la mezquita omeya, lo que lo convierte en uno de los patios con mayor carga histórica de toda la ciudad. Su visita es prácticamente obligada para cualquiera que se acerque a la Mezquita Catedral, aunque merece detenerse en él con más tiempo del que suele dedicársele.

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Patio del Convento de Santa Marta

El Convento de Santa Marta fue fundado en torno al año 1462 y su conjunto arquitectónico incluye varios patios de distinto carácter. El más destacado es el Patio de Recibo, un espacio de silencio y serenidad donde cuatro puertas conectan con diferentes partes del edificio. La decoración floral, con una amplia variedad de plantas y flores cuidadosamente dispuestas, define la atmósfera del lugar. El convento se encuentra en la calle del mismo nombre, en pleno centro histórico de Córdoba. Su carácter recogido y la ausencia de grandes afluencias turísticas lo convierten en uno de los patios más auténticos de la ciudad, especialmente recomendable para quienes buscan una experiencia alejada del bullicio.

Patio del Palacio de Viana

Palacio de Viana, en Córdoba (Turismo Córdoba).

El Palacio de Viana, situado en la Plaza de Don Gome, es el destino imprescindible para quienes quieran entender la cultura del patio cordobés en toda su dimensión. El palacio alberga doce patios distintos, cada uno con su propia personalidad y función dentro del conjunto arquitectónico.

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El Patio de Recibo ocupa la entrada principal y combina elegancia y sobriedad con una decoración de buganvillas que aporta el color característico de los patios cordobeses. El Patio de los Jardineros ofrece la perspectiva de un jardín vertical de notable belleza. El Patio del Pozo se organiza en torno a su elemento central, mientras que el Patio de las Columnas combina arquitectura clásica con fuentes integradas en el diseño. El Patio de la Alberca completa un recorrido que puede ocupar varias horas y que convierte al Palacio de Viana en uno de los monumentos más completos de Córdoba.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

La Calleja de las Flores

La Calleja de las Flores no es técnicamente un patio, pero forma parte indisociable del universo floral de Córdoba. Esta calle estrecha, situada en el corazón del barrio de la Judería, muy próxima a la Mezquita Catedral, recibe cada año una afluencia de visitantes que la convierte en uno de los rincones más fotografiados de toda la ciudad. Su atractivo reside en la combinación de la estrechez de la calle, las macetas colgadas en las fachadas y la perspectiva que ofrece hacia la torre de la Mezquita Catedral al fondo. En el entorno próximo se concentran tiendas de artesanía y recuerdos que permiten prolongar el paseo con algunas compras. Una parada breve pero imprescindible en cualquier recorrido por el casco histórico de Córdoba.

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