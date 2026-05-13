La isla deshabitada de Napolés: hace 50.000 años surgió un cráter en el mar y tiene el puente tibetano más largo del mundo

La forma de llegar a Vivara, la isla deshabitada en medio de la nada. (Wikipedia)

A pocos minutos de Procida, Vivara emerge en el golfo de Nápoles como una isla deshabitada que parece pertenecer a otro planeta. Este enclave, accesible solo mediante guía autorizado y con reserva previa, sorprende por su aislamiento y su historia. Vivara es una reserva natural estatal de 32 hectáreas, formada por los restos de un antiguo cráter volcánico del sistema de los Campos Flégreos, surgido hace unos 50.000 años y hoy en parte sumergido. Su silueta de media luna, rodeada de aguas profundas y sin playas accesibles, conserva un paisaje intacto donde la vegetación mediterránea cambia de aspecto y aroma con cada estación.

El nombre de la isla proviene, según la teoría más aceptada, del latín “vivarium”, en alusión a las piscifactorías romanas de anguilas y mejillones que prosperaron en el golfo de Genito, entre Vivara y Procida. El punto más alto, a 110 metros sobre el nivel del mar, ofrece terrazas planas cubiertas de encinas, olivos, mirto, retama y especies que varían su floración a lo largo del año. Entre febrero y otoño, el brezo, el narciso, el jazmín silvestre y los madroños tiñen y perfuman la isla, creando un ambiente cambiante para cada visita.

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Vivara no solo destaca por su geología y su vegetación, sino también por su relevancia histórica. Hace cuatro mil años, los micénicos se detuvieron aquí y establecieron un enclave estratégico para el comercio entre el mar Tirreno y el Mediterráneo oriental. Los vestigios de ese asentamiento prehistórico son de los más importantes de Campania y aún se investigan.

Tras siglos de abandono, en el siglo XVIII el rey Carlos de Borbón la convirtió en reserva de caza privada, lo que ayudó a preservar su ecosistema. Posteriormente, la isla pasó por varias manos hasta convertirse en 2002 en reserva natural estatal y parte de la red Natura 2000. Desde 2023, los visitantes pueden acceder a la isla en pequeños grupos, siempre acompañados de guías y bajo estricta reserva previa.

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Cómo llegar y qué ver en Vivara

El acceso a Vivara se realiza a pie desde el puerto de Chiaiolella, en Procida, cruzando el puente peatonal de 362 metros que conecta el promontorio de Santa Margherita con la isla. Este puente, hasta 2014, ostentó el récord Guinness como el puente tibetano más largo del mundo. Una vez en la isla, una escalera edificada en los años treinta facilita la subida hasta la terraza principal, siguiendo el sendero que atraviesa Vivara desde Capitello hasta Punta Mezzogiorno. En el centro de la isla se mantienen en pie una casa señorial y una masía del siglo XVII.

La isla europea paradisíaca que cobrará 3 euros a los turistas por hacer sus senderos.

En el extremo sur se encuentra la “Tavola del Re”, un mirador con vistas privilegiadas al Vesubio, Ischia, Capri y la costa de Sorrento. Este punto panorámico, oculto hasta el último momento del recorrido, es uno de los grandes atractivos de la ruta.

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Un paraíso de aves en medio de la nada

Vivara es un paraíso para los observadores de aves, especialmente en primavera y otoño, cuando se convierte en refugio para más de cien especies migratorias y residentes. Entre las especies más destacadas se encuentran el gavilán común, la carraca europea, garzas, aves zancudas y diferentes rapaces. Los conejos salvajes y mariposas raras forman parte de la fauna habitual que se puede ver durante el recorrido, habituados ya a la presencia de visitantes guiados.

Las visitas se realizan en grupos de máximo 25 personas, con horarios diferenciados para verano e invierno. Es indispensable reservar con antelación en vivararns.it, llegar quince minutos antes del inicio y llevar calzado cerrado. La primavera y el otoño son las mejores épocas para la visita, gracias a las temperaturas suaves y la abundante avifauna migratoria. El recorrido puede durar entre 1,5 y 3 horas, dependiendo de la ruta elegida.

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Una isla en medio de la nada y deshabitada. (Wikipedia)

Quienes planeen visitar Vivara deben viajar primero a Procida, accesible en ferry o hidrofoil desde Nápoles o Pozzuoli. En Procida, el traslado hasta Marina Chiaiolella puede hacerse a pie, en bicicleta o en transporte público. El acceso independiente a Vivara está prohibido y solo es posible mediante visitas guiadas.

Vivara conserva una esencia primitiva y misteriosa, resultado de su aislamiento, su historia y la protección de su entorno natural. La experiencia de recorrer la isla es la de adentrarse en un territorio donde la geología, la prehistoria y la biodiversidad conviven en equilibrio, ofreciendo un viaje singular a uno de los rincones más secretos del Mediterráneo.

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