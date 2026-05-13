Los jardines secretos de Nápoles que parecen una selva tropical: una escena de cuento sobre el mar

Jardín de La Mortella, Italia (lamortella.org)

La Mortella es un jardín que se encuentra en la isla de Ischia, en la región de Campania (Italia). Destaca por la combinación de paisajismo, música e historia personal, configurando así un espacio único suspendido sobre el mar. Está situado en el municipio de Forio y ha sido modelado sobre una antigua colada volcánica y presenta dos niveles diferenciados que lo convierten en un destino de referencia tanto para los amantes de la botánica como para los que buscan una experiencia cultural singular.

El acceso principal a La Mortella se encuentra en la Vía Francesco Calise 45 y permite visitar el jardín en dos recorridos bien diferenciados: Valle y Colina. El espacio se encuentra abierto desde el 2 de abril hasta el 1 de noviembre, los martes, jueves, sábados y domingos en horario de 9:00 a 19:00 horas.

PUBLICIDAD

Además, tiene diferentes precios en sus entradas. La general está establecida en 12 euros, pero existe una tarifa reducida de 10 euros para jóvenes de 12 a 18 años, mayores de 70 y residentes de la isla de Ischia. El recorrido del jardín se puede realizar, por ambos sectores, en un periodo de entre dos y tres horas.

Cómo es el jardín La Mortella

El origen de La Mortella se encuentra en el compositor británico Sir William Walton y su mujer argentina Susana Walton, quienes eligieron este lugar para conformar su residencia en los años 50. No fue hasta 1956 cuando ella encargó al paisajista Russell Page la transformación de aquella explanada rocosa en un jardín mediterráneo y subtropical, poniendo atención al detalle y a la integración en el paisaje insular. El resultado de todo aquello fue un conjunto de dos alturas: el Jardín a Valle y el Jardín a Colina.

PUBLICIDAD

Una isla en medio de la nada y deshabitada. (Wikipedia)

Por un lado, el Jardín a Valle tiene una mayor humedad, vegetación exuberante y protagonismo del agua. Destacan especies botánicas como el ginkgo biloba (considerado fósil viviente), helechos arborescentes, papiro, cicadáceas y ninfeas de diversas procedencias. Entre los espacios más conocidos se encuentra la serra Victoria, donde se puede contemplar la floración nocturna de la Victoria amazónica.

Por su parte, el Jardín en Colina, que acoge terrazas panorámicas con vistas al Golfo de Nápoles. Es un lugar que alterna las terrazas de piedra, la influencia mediterránea y la presencia esporádica de especies exóticas junto con ejemplares de origen australiano y sudafricano. Entre los elementos simbólicos se encuentran la Roccia di William, que alberga las cenizas de Walton, el Ninfeo donde se ubica la fuente “Specchio dell’Anima” y una cueva dedicada a Afrodita en la que se combinan juegos de luz, piedra y agua. Además, el Tempio del Sole, intervenido por el escultor Simon Verity, exhibe bajorrelieves de temática mitológica y musical, con la inscripción de frases musicales del propio Walton.

PUBLICIDAD

Faceta cultural y práctica del recorrido

Tras la muerte de William Walton, su mujer Susana impulsó la creación de la Fundación William Walton y La Mortella para cuidar, ampliar y dinamizar el recinto, en 1983. Esto se convirtió en un teatro griego de 400 personas de capacidad, excavado en la roca y que acoge un teatro de marionetas diseñado por Lele Luzzati para el público infantil y el museo de manuscritos donde se conservan partituras y documentos originales de Walton.

Salvatore Romano, dueño del restaurante 'Origine', nos lleva en un recorrido por sus lugares italianos preferidos en Madrid. Descubre sus recomendaciones para el día a día, una ocasión especial y las joyas tradicionales que no te puedes perder.

La zona de colina alberga también el Giardino Orientale con su Thai House, un pabellón diseñado con arte tailandés y que se encuentra junto a un estanque de lotos, rodeado de bambú y arces japoneses. La convivencia de arquitectura oriental, roca volcánica y mar abierto contribuye a que este segmento resulte uno de los más fotogénicos de todo el jardín.

PUBLICIDAD

La parte baja es predominantemente llana y puede recorrerse con comodidad por todo tipo de visitantes, incluso familias con niños, siendo habitual la observación de ranas cerca del arroyo. En cambio, los senderos de la colina tienen rampas y escalones, lo que provoca la utilización de un calzado cómodo y una planificación por etapas.

La conexión hasta Ischia se realiza en barco desde Nápoles, partiendo de diferentes muelles del puerto como Molo Beverello o Calata Porta di Massa, con trayectos en hidroalas o ferry. Desde los puertos de Ischia, el enlace hasta La Mortella puede hacerse por autobús, taxi o moto. Además, las líneas locales CS y CD tienen parada cerca del recinto.

PUBLICIDAD