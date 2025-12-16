Viajes

El búnker secreto de la Guerra Civil en el corazón de Madrid: se ubica en el Parque del Retiro y fue un lugar de producción de champiñones

Este lugar se podrá visitar próximamente gracias a la intervención del Ayuntamiento de Madrid

Guardar
El refugio antiaéreo escondido en
El refugio antiaéreo escondido en el Parque del retiro (Montaje: Infobae España).

Madrid esconde entre sus avenidas y jardines historias menos visibles pero igualmente fascinantes que sus monumentos célebres. En pleno corazón de la capital, el Parque del Buen Retiro despliega sus secretos con discreción. Más allá de fuentes y paseos, más allá de estanques y esculturas, bajo la superficie misma del parque, late un testimonio silente de la trágica historia reciente de España. Se trata del refugio antiaéreo del Retiro, uno de los pocos supervivientes de la Guerra Civil que aún se conservan en la ciudad.

En 1936, bajo la inquietante amenaza de bombardeos que asolaban a Madrid, las autoridades republicanas tomaron una decisión insólita: encargar la construcción de un refugio antiaéreo bajo el entonces bulevar de Menéndez Pelayo, junto al Retiro. Aunque la obra tardó casi tres años en completarse debido a la escasez de materiales y mano de obra—muchos hombres estaban movilizados—, el resultado fue una instalación innovadora y robusta cuya función era ofrecer protección a la población civil. Finalizado en 1938, su ubicación no llegó a ser escenario de ataques intensos, por lo que su uso como resguardo quedó en el terreno de la prevención más que en el de la realidad.

El diseño del refugio, de unos 140 metros de longitud y ocho de profundidad, destaca por el detalle y la funcionalidad con la que fue concebido. Los gruesos muros de ladrillo, dispuestos a tizón para soportar impactos, las bancadas de madera que aún dejan su huella en las paredes y el ingenioso sistema de iluminación basado en baterías de camión, evidencian que cada aspecto se diseñó considerando las extremas condiciones de un ataque aéreo. Con capacidad para 275 personas, el acceso se distribuía en tres puntos estratégicos: el principal bajo Menéndez Pelayo—cerrado desde 1972—, otro junto a Florida Park y un tercero, ya clausurado, cercano al estanque grande del Retiro. Actualmente, solo se puede acceder por la entrada contigua a la Puerta de la Reina Mercedes.

De refugio militar a la producción de champiñones

El refugio antiaéreo escondido en
El refugio antiaéreo escondido en el Parque del retiro (Turismo Madrid).

Tras la guerra, el refugio adoptó una segunda vida gracias a su temperatura constante, su humedad y la total ausencia de luz. Esto propicio un insospechado aprovechamiento: la producción de champiñones. Las marcas de esa etapa aún se aprecian en las paredes de las galerías y conectan la historia del refugio con los ciclos agrícolas y la vida cotidiana de posguerra. Más adelante, la estructura subterránea sirvió como almacén para los jardineros del Retiro, quienes aprovechaban su frescor y amplitud para guardar material y útiles de trabajo.

No fue hasta décadas después que la memoria histórica y el turismo cultural devolvieron protagonismo al refugio del Parque del Retiro. Tras una limpieza y acondicionamiento en 2021 y su integración paulatina en los circuitos de visitas guiadas, como Pasea Madrid y Madrid Otra Mirada, el Ayuntamiento ha confirmado su voluntad de musealizar completamente este espacio y abrirlo de forma permanente al público, garantizando seguridad y accesibilidad.

Un recorrido por la ingeniería de la supervivencia

La visita al refugio antiaéreo supone descender una veintena de escalones y adentrarse en el frescor subterráneo, donde el termómetro cae 15 grados respecto al exterior y la humedad se hace palpable. El espacio inicial, equipado probablemente con letrinas o duchas de emergencia, da paso a más de un centenar de metros de galerías abovedadas que, siguiendo giros de 90 grados, reducen el impacto de una posible onda expansiva. Los techos varían entre 1,60 y 2,48 metros: una arquitectura pensada tanto para la seguridad como para la habitabilidad temporal.

Huellas de bancos desmontables, restos de cableados y detalles funcionales evocan la vida hipotética—y finalmente evitable—de cientos de madrileños que podrían haber necesitado refugio en sus entrañas. De hecho, este refugio es un ejemplo excepcional de una obra de ingeniería al servicio de la supervivencia, y debe entenderse en su contexto: hasta 40 refugios similares surgieron por toda la ciudad, aunque hoy la mayoría han desaparecido o son inaccesibles.

Los museos gratuitos de Madrid y sus horarios

Igualmente, la decisión de musealizar el refugio del Retiro y permitir el acceso general es un paso crucial para preservar la memoria histórica de Madrid. Como recordó el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante una reciente visita, “estamos hablando de una auténtica obra de ingeniería que permitió a muchos madrileños soñar con la supervivencia en tiempos de terror”. El equipamiento y la divulgación de su historia acercarán este rincón a visitantes y vecinos, invitando a una reflexión sobre el pasado y sobre la importancia de proteger la vida civil en tiempos de adversidad.

Temas Relacionados

Guerra CivilGuerra Civil EspañolaBúnkerComunidad de MadridMadridDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

¿Cuánto cuesta facturar una maleta en SWISS? Esta es su política de equipaje para todo tipo de viajero

Según el peso, la distancia o el tipo de billete, el precio de la facturación de la maleta será mayor o menor

¿Cuánto cuesta facturar una maleta

El increíble hotel de Oporto que es el más romántico del mundo, según ‘National Geographic’: se ubica en una mansión de 1904

Este alojamiento brinda una experiencia única en sus salones y habitaciones y permite descubrir una de las ciudades más bonitas de Europa

El increíble hotel de Oporto

El “mini Vigo” de Asturias: un pueblo de 37 habitantes lleno de luces y hórreos centenarios que es de los más navideños de España

Esta localidad se llena cada Navidad de colores, decoraciones y luces, siendo uno de los mayores atractivos de Asturias en el mes de diciembre

El “mini Vigo” de Asturias:

La iglesia del siglo XVI que se ha convertido en un icono del arte mural contemporáneo protegido por la Unesco

Este templo apartó su uso litúrgico para dar lugar a un proyecto museístico que se ubica en uno de los pueblos medievales más bonitos de Cuenca

La iglesia del siglo XVI

La ciudad con más iglesias del mundo: un museo al aire libre con 900 templos y museos barrocos

Cada iglesia es un universo distinto, desde auténticos museos barrocos hasta templos que conservan frescos primitivos o reliquias que marcaron siglos de devoción popular

La ciudad con más iglesias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Almeida paga 72.600 euros para

Almeida paga 72.600 euros para que una consultora experta en ciencia y tecnología logre que Madrid mejore su puesto en rankings internacionales

Fútbol y política: un árbitro (militante del PP) acude a Génova a denunciar “abuso de poder” del concejal de Deportes porque expulsó a tres compañeros del hijo

El PSOE cree haber detenido el golpe de los casos de acoso “sin restarle gravedad” y quiere salvar el Gobierno con “un impulso a la agenda”

Abascal culpa a PP y PSOE de amplificar las denuncias internas sobre Revuelta y defiende la transparencia de Vox

“Es el momento de quemarse”: Ayuso pide al PP no ser “tibios” ante la “desgracia” de Sánchez

ECONOMÍA

España lidera en Europa el

España lidera en Europa el aumento de mujeres sin hijos: la precariedad laboral y las penalizaciones por ser madre explican el cambio generacional

El pueblo de 200 habitantes al que le tocó la lotería: “El sueño de cada uno, en ese momento, era trabajar”

Cuando el precio del alquiler aumenta, las personas más vulnerables votan a la extrema derecha

Precio del aceite de oliva en España este 15 de diciembre

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 15 diciembre

DEPORTES

El refugio de Alcaraz para

El refugio de Alcaraz para preparar el Open de Australia: jornadas ‘a medida’ sin distracciones, entrenamientos y fisioterapia

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”

Aston Martin empieza a ver los frutos de su trabajo de preparación de cara a 2026: es un candidato real al título en la nueva era de la Fórmula 1

Marc Márquez habla sobre cómo es pilotar una moto de MotoGP: “Son incómodas”

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”