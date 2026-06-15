España vs Cabo Verde, en directo: minuto a minuto del partido debut de la Selección española en el Mundial 2026

España-Cabo Verde dan el pistoletazo de salida al Grupo H. La Selección española es una de las grandes favoritas a alzarse con el título, mientras que Cabo Verde cumple el sueño de jugar su primer mundial. Completan el grupo Arabia Saudí y Uruguay.

Muyyy buenoss díaaas!!! Por fin ha llegado el día del debut de La Roja en el Mundial 2026. Los chicos de Luis De la Fuente llegan con una racha de 30 partidos sin conocer la derrota y con el sueño de coser la segunda estrella sobre el escudo. Eso sí, tendremos que esperar hasta las 18:00 de la tarde para ver si los lesionados entran en el once titular o partirán desde el banquillo.

Llegó el día D. La Selección española debuta hoy en el Mundial 2026 . Lo hace ante la teórica cenicienta en el que será el primer partido del grupo H . Mientras La Roja busca comenzar con una victoria su camino hacia la segunda estrella, el combinado africano vivirá una jornada histórica al disputar por primera vez un partido en una Copa del Mundo.

El Real Madrid ha anunciado este lunes el fichaje de Marc Cucurella , lateral izquierdo de 27 años que llega procedente del Chelsea por una cantidad cercana a los 60 millones de euros -55 fijos más 5 en variables- y que firma por seis temporadas. La operación , avanzada este domingo por el periodista Fabrizio Romano, se ha cerrado en menos de 48 horas.

Y ya tenemos la primera bomba!!! Marc Cucurella es nuevo jugador del Real Madrid.

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