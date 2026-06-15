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España vs Cabo Verde, en directo: minuto a minuto del partido debut de la Selección española en el Mundial 2026

Los chicos de Luis De la Fuente parten hoy en busca de la segunda estrella

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Sigue el minuto a minuto del debut de La Roja en el Mundial 2026. (AP Foto/Fernando Llano)
Sigue el minuto a minuto del debut de La Roja en el Mundial 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

España-Cabo Verde dan el pistoletazo de salida al Grupo H. La Selección española es una de las grandes favoritas a alzarse con el título, mientras que Cabo Verde cumple el sueño de jugar su primer mundial. Completan el grupo Arabia Saudí y Uruguay.

09:16 hsHoy

Y ya tenemos la primera bomba!!! Marc Cucurella es nuevo jugador del Real Madrid.

Es oficial | Cucurella, nuevo jugador del Real Madrid: 55 millones de euros, 6 temporadas y un golpe a Barcelona y Atlético de Madrid

El equipo blanco se está reforzando con jugadores veteranos y de rendimiento inmediato. Bernardo Silva puede ser el próximo, también pretendido en el Camp Nou y el Metropolitano

Marc Cucurella habla por teléfono en un entrenamiento de España en el Mundial. (EFE/ Lavandeira Jr)
Marc Cucurella habla por teléfono en un entrenamiento de España en el Mundial. (EFE/ Lavandeira Jr)

El Real Madrid ha anunciado este lunes el fichaje de Marc Cucurella, lateral izquierdo de 27 años que llega procedente del Chelsea por una cantidad cercana a los 60 millones de euros -55 fijos más 5 en variables- y que firma por seis temporadas. La operación, avanzada este domingo por el periodista Fabrizio Romano, se ha cerrado en menos de 48 horas.

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09:15 hsHoy

A qué hora y dónde ver España-Cabo Verde: la Selección española comienza su andadura en el Mundial 2026

La primera parada es Cabo Verde, con las dudas de Lamine Yamal y Nico Williams

A qué hora y dónde ver España-Cabo Verde. (REUTERS/Heiko Becker)
A qué hora y dónde ver España-Cabo Verde. (REUTERS/Heiko Becker)

Llegó el día D. La Selección española debuta hoy en el Mundial 2026. Lo hace ante la teórica cenicienta en el que será el primer partido del grupo H. Mientras La Roja busca comenzar con una victoria su camino hacia la segunda estrella, el combinado africano vivirá una jornada histórica al disputar por primera vez un partido en una Copa del Mundo.

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09:01 hsHoy

Muyyy buenoss díaaas!!! Por fin ha llegado el día del debut de La Roja en el Mundial 2026. Los chicos de Luis De la Fuente llegan con una racha de 30 partidos sin conocer la derrota y con el sueño de coser la segunda estrella sobre el escudo. Eso sí, tendremos que esperar hasta las 18:00 de la tarde para ver si los lesionados entran en el once titular o partirán desde el banquillo.

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