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“No hay alma detrás de sus ojos”: un excolega de Jared Leto revela cómo era trabajar con él

Un allegado que trabajó junto al líder de Thirty Seconds to Mars aseguró que el artista hacía sentir incómoda a la gente

Jared Leto
Jared Leto recibió acusaciones de agresión sexual por parte de diez mujeres, según un documental emitido por la BBC (REUTERS)
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Jared Leto recibió acusaciones de agresión sexual por parte de diez mujeres, mientras un excolega suyo describe un ambiente de trabajo marcado por la incomodidad y el distanciamiento.

“No es buena persona. No hay alma detrás de sus ojos”, afirmó una fuente que trabajó junto al líder de Thirty Seconds to Mars en una gira, en declaraciones exclusivas a Page Six.

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El mismo informante describió al artista como “un ambiente horrible” durante la convivencia laboral y señaló que las interacciones con el equipo eran escasas y forzadas: “Era muy difícil hablar con él, si es que siquiera intentaba hablar con nosotros”.

Según recogió el citado medio, Leto también habría impuesto exigencias a sus asistentes que iban desde sostener puertas abiertas hasta cargar su indumentaria.

“Las personas que lo conocen desde hace años también han dicho que es muy problemático con las mujeres”, agregó la fuente. “Todos en la industria musical sabían que iba a llegar un día de ajuste de cuentas para él”.

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Un excolega del artista describió un ambiente de trabajo con incomodidad, distanciamiento y escasa interacción durante una gira de 30 Seconds to Mars (AP/Alejandro Godínez)
Un excolega del artista describió un ambiente de trabajo con incomodidad, distanciamiento y escasa interacción durante una gira de 30 Seconds to Mars (AP/Alejandro Godínez)

El documental que recopiló los testimonio de las presuntas víctimas se titula Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood y fue emitido por la BBC el pasado 29 de julio.

En él, cuatro de las diez mujeres que testifican —identificadas con los seudónimos “Clara”, “Alex”, “Isabel” y “Etta”— aseguran que los hechos ocurrieron cuando eran menores de edad, en un período que abarca desde 2002 hasta 2016, cuando él tenía entre 30 y 40 años.

Los testimonios recogidos por la BBC describen situaciones de distinta gravedad. “Isabel” acusa a Jared Leto de haberla agredido sexualmente en el baño de un motel en 2002, cuando tenía 17 años.

“Clara” afirma haber mantenido relaciones sexuales con el actor en California con la misma edad, lo que constituiría legalmente una violación de menores según la legislación de ese estado.

“Alex”, por su parte, acusa al ganador del Oscar de haberla amenazado con una agresión sexual en una habitación de hotel en 2013, cuando tenía 19 años.

El documental "Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood" reunió testimonios de presuntas víctimas sobre hechos ocurridos entre 2002 y 2016 (REUTERS/Mario Anzuoni)
El documental "Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood" reunió testimonios de presuntas víctimas sobre hechos ocurridos entre 2002 y 2016 (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Etta” relata en el documental que Leto le realizó reiteradas llamadas de contenido sexual explícito cuando tenía 16 años y que, dos años después, intentó que firmara un acuerdo de confidencialidad, lo que ella rechazó.

La BBC informó haber revisado ese presunto acuerdo, junto con fotografías y mensajes que, según el canal, respaldan las versiones de las acusadoras.

La cadena también señaló haber corroborado varios de los testimonios con amigos y familiares a quienes las mujeres contaron los hechos en su momento.

Además de esos testimonios, el documental incluye declaraciones de dos personas que trabajaron con Thirty Seconds to Mars durante años.

Según la BBC, miembros del equipo se mostraban incómodos ante las interacciones del cantante con adolescentes, a quienes supuestamente invitaba al camerino o a las casas donde grababa.

Miembros del equipo de 30 Seconds to Mars se mostraban incómodos por las interacciones de Jared Leto con adolescentes, según testimonios incluidos en el documental (REUTERS/Mario Anzuoni)
Miembros del equipo de 30 Seconds to Mars se mostraban incómodos por las interacciones de Jared Leto con adolescentes, según testimonios incluidos en el documental (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jared Leto responde a las acusaciones de agresión sexual

Jared Leto rechazó de forma tajante todas las acusaciones. “Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida”, afirmó en un comunicado difundido por sus representantes a la prensa.

“Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas”, agregó el actor. El comunicado fue emitido el mismo miércoles en que la BBC estrenó el documental.

Page Six señaló haber contactado a los representantes de Leto para solicitar comentarios adicionales sobre las afirmaciones del excolega, sin obtener respuesta hasta el momento de la publicación.

No es la primera vez que el actor enfrenta señalamientos de este tipo. En 2025, la DJ Allie Teilz lo acusó públicamente en redes sociales de haberla agredido cuando tenía 17 años, lo que derivó en una investigación del medio Air Mail que reunió los testimonios de nueve mujeres. En aquella ocasión, también negó todos los cargos.

Jared Leto, de 54 años, es conocido en el cine por su papel en El club de los desahuciados, que le valió el Oscar al mejor actor de reparto, y por su aparición en Escuadrón suicida. En la escena musical, lidera Thirty Seconds to Mars, banda de rock formada en 1998.

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