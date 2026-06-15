Vozinha, el portero ‘héroe’ de Cabo Verde que tiene 40 años y se ha convertido en el protagonista en el debut en el Mundial 2026 contra España

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Spain v Cape Verde - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 15, 2026 Cape Verde's Vozinha in action as he makes a save IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis

Cabo Verde debuta contra España en el primer partido del Mundial 2026. Enmarcados dentro del Grupo H, es la primera participación de este país dentro de un torneo de estas características y hay un jugador que ya ha dado que hablar y ha destacado por encima del resto de sus compañeros: Vozinha, su portero.

Josimar Dias, más conocido como Vozinha es el protagonista de la selección de Cabo Verde, gracias a sus increíbles paradas que impidieron que España pudiera marcar en la primera mitad del encuentro. Sin embargo, destaca no solo por su gran actuación, sino por su edad, ya que tiene 40 años.

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El defensor de la portería nació en Mindelo en el año 1986 y entra dentro del selecto club de los jugadores mayores de 40 años en jugar un Mundial. El arquero dio sus primeros pasos en su país jugando en el Batuque y el Mindelese, además del Progresso de Angola. Fue en 2015, cuando dio el salto a Europa firmando por un equipo de Moldavia, el Zimbru Chisinau.

Una carrera de lucha y perseverancia

La carrera futbolística de Vozinha se ha construido a base de trabajo y mucha perseverancia. Tras salir de Cabo Verde y jugar en Moldavia, el portero firmó por el Gil Vicente y se abrió las puertas en el fútbol portugués. Sin embargo, solo jugó un año antes de marcharse al AEL Limassol de la Primera División de Chipre.

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En el AEL Limassol ganó el que ha sido su único título de su carrera. Jugó cinco temporadas allí y después se marchó a Eslovaquia para disputar su puesto en la portería en el Trencin durante dos años.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Spain v Cape Verde - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 15, 2026 Cape Verde's Vozinha makes a save from Spain's Ferran Torres REUTERS/Bernadett Szabo

Fue en 2024 cuando firmó por su actual equipo, el Chaves de la Segunda División portuguesa, club que ha quedado noveno este año. Sin embargo, en esta última temporada no ha tenido demasiado protagonismo, jugando solo 15 partidos, coincidiendo con el inicio y el final de temporada.

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A pesar de su tímido protagonismo en su equipo, en Cabo Verde se ha convertido en un auténtico héroe y ha llevado la batuta bajo palos para clasificar a su país por primera vez a un Mundial. Es el segundo jugador con más partidos jugados con el combinado africano.

Un nombre con historia

Vozinha es un simple apodo de Josimar José Évora Dias que tiene su historia. Para contarla hay que irse hasta su infancia, cuando recibía muchos golpes y solía correr en brazos de su abuela. Es por eso por lo que le apodaron de esa manera, ya que “Vozinha” significa “abuelita” en portugués.

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Sin embargo, su nombre de pila, Josimar, se debe a la revelación de Brasil en el Mundial de 1986. “Durante el Mundial de 1986, cuando yo nací, mi padre le rindió ese homenaje. Creo que Josimar era lateral izquierdo y marcó desde la banda derecha, por eso mi padre me puso este nombre. Mi padre siempre lo tuvo muy claro”, dijo Vozinha en una entrevista a GE.

Último entrenamiento de España antes del debut contra Cabo Verde, en el que ha predominado el buen clima entre los jugadores.

El padre de Vozinha, Zé Pedro, quiso homenajear a este futbolista como buen fan de fútbol brasileño que era. Sin embargo, el nombre del portero fue registrado después del Mundial, ya que en Cabo Verde hay una normativa sobre los nombres que pueden aceptarse. Había dos opciones: Jorge Valdano y Josimar. El primero fue rechazado y, finalmente, se quedaron con el segundo.

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Un héroe ante España

Vozinha ha hecho su debut mundialista con Cabo Verde ante España y ha demostrado que la edad no es un problema en lo deportivo. Con 40 años, ha demostrado una seguridad bajo palos que ha sorprendido a todos los presentes.

En la primera parte del encuentro, España se encontró con muro defensivo y que no pudieron derribar. Y no solo por la defensa de Cabo Verde, sino por la portería de Vozinha. El guardameta realizó un par de paradas dignas de elogiar que evitaron los tantos españoles de Marc Cucurella y de Ferrán Torres.

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España intentó anotar en la segunda parte, pero la defensa caboverdiana y un Vozinha que se mostró muy firme en cada intervención, aunque pareciera insignificante, impidieron que una de las selecciones favoritas se llevara los tres puntos.