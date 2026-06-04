España Deportes

Lista de convocados de Cabo Verde para el Mundial 2026: estos son los 26 elegidos por ‘Bubista’ en el primer mundial de su historia

Cabo Verde debuta ante España el próximo 15 de junio

Guardar
Google icon
Once futbolistas masculinos de Cabo Verde posan en el campo. Diez visten uniformes azul oscuro, uno de rosa pálido. Un jugador sostiene un banderín de la FCF
Lista de convocados de Cabo Verde para el Mundial 2026

Cabo Verde hará historia el próximo 15 de junio. Ese día, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la selección caboverdiana disputará su primer partido en una Copa del Mundo ante España. Un debut que hace apenas unos años era impensable para un país de poco más de 500.000 habitantes, y que esta semana adquirió nombre y apellidos: el seleccionador Pedro Leitão Brito, conocido como ‘Bubista’, ha hecho pública la lista de 26 jugadores convocados para el torneo de Estados Unidos, México y Canadá. El combinado africano se convierte en una de las grandes historias del nuevo formato de 48 selecciones.

Los Tiburones Azules llegaron al torneo por méritos propios. Lideraron el Grupo D de las eliminatorias de la CAF con siete victorias, dos empates y una sola derrota en diez partidos, dejando por el camino a Camerún (al que vencieron 1-0) y cerrando la fase con un contundente 3-0 ante Suazilandia. Bubista, nombrado mejor entrenador del continente por la CAF en 2025, construyó un bloque sólido, con identidad táctica y notable capacidad para competir ante rivales de mayor tradición.

PUBLICIDAD

Jugadores de Cabo Verde y niños con uniformes verdes posan en el campo. Gradas del estadio con banderas chilenas visibles al fondo
La selección nacional de Cabo Verde posa con niños en el campo antes de su partido amistoso contra Chile, bajo el marco de la FIFA Series 2026.

Los 26 elegidos

La lista definitiva se distribuye en tres porteros, nueve defensas, seis centrocampistas y ocho delanteros, apostando por la continuidad del grupo clasificatorio.

Porteros: Vozinha (GD Chaves), Márcio da Rosa (PFC Montana) y Carlos Santos (San Diego FC).

Defensas: Stopira (SCU Torreense), Diney Borges (Al-Bataeh), Pico Lopes (Shamrock Rovers), Logan Costa (Villarreal CF), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Kelvin Pires (SJK) y João Paulo Fernandes (Steaua Bucarest).

PUBLICIDAD

Centrocampistas: Kevin Pina (Krasnodar), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitória SC) y Yannick Semedo (SC Farense).

Delanteros: Ryan Mendes (Iğdır FK), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela da Amadora), Nuno da Costa (Başakşehir), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (FC Akron Tolyatti) y Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv).

Un proyecto construido desde la diáspora

El éxito de Cabo Verde en estas eliminatorias responde a un modelo de captación de talento basado en la diáspora. Gran parte de sus futbolistas militan en clubes europeos, lo que ha permitido elevar el nivel competitivo de una selección históricamente modesta en el panorama africano. El veterano Vozinha, de 39 años y actualmente en el Chaves portugués, repite bajo los palos como referencia de experiencia. En defensa destaca Logan Costa, del Villarreal CF, mientras que en ataque Jovane Cabral y Dailon Livramento aportan su vínculo con el fútbol portugués. Willy Semedo, revelación en las últimas ediciones de la Conference League con el Omonia chipriota, completa el bloque ofensivo de mayor proyección.

El grupo y el calendario

Cabo Verde se mide en el Grupo H a dos campeones del mundo (España y Uruguay) y a Arabia Saudí. El calendario no puede ser más exigente: debut ante La Roja el 15 de junio en Atlanta, segundo partido ante Uruguay el 22 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami y cierre de la fase de grupos ante Arabia Saudí el 27 de junio en el NRG Stadium de Houston. El precedente de Costa Rica en Brasil 2014, cuando los ticos superaron como líderes un grupo con tres campeones mundiales, ya flota en el ambiente.

Eric García, Marc Pubill y Mikel Oyarzabal comparten su felicidad y orgullo por formar parte de la selección española. Los jugadores hablan sobre el sueño que supone jugar un Mundial y la importancia de esta oportunidad en sus carreras.

Ryan Mendes, el líder de una generación histórica

En el apartado ofensivo, todas las miradas vuelven a Ryan Mendes. El atacante no solo es el máximo goleador histórico del país (22 tantos en 94 internacionalidades), sino también la principal referencia emocional y futbolística del grupo. Su liderazgo será clave en un torneo donde Cabo Verde llega sin presión, con el respaldo de todo un país y ante el mayor escaparate de su historia.

Temas Relacionados

Selección Cabo Verde Mundial 2026Mundial 2026Copa Mundial 2026João Paulo FernandesLogan CostaNuno Da CostaRoberto LopesSidny Lopes CabralEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sedientos de victorias: con este empate ante Cabo Verde, España solo ha conseguido ganar tres partidos desde el Mundial de 2010

La Selección no consigue anotar en su debut y prolonga la mala racha

Sedientos de victorias: con este empate ante Cabo Verde, España solo ha conseguido ganar tres partidos desde el Mundial de 2010

España vs Cabo Verde, Mundial 2026 en directo: la Selección se estrella contra una heroica Cabo Verde en un partido sin ideas

Sigue el minuto a minuto de La Roja

España vs Cabo Verde, Mundial 2026 en directo: la Selección se estrella contra una heroica Cabo Verde en un partido sin ideas

Los mejores memes del debut de la selección española ante Cabo Verde en el Mundial 2026

La selección española no es capaz de pasar del empate en su primer partido en la cita mundialista

Los mejores memes del debut de la selección española ante Cabo Verde en el Mundial 2026

A la selección española se le atraganta Cabo Verde y un Vozinha vestido de héroe en su debut en el Mundial 2026

Los de Luis de la Fuente no fueron capaces de pasar del empate y repartió puntos con la selección de Cabo Verde

A la selección española se le atraganta Cabo Verde y un Vozinha vestido de héroe en su debut en el Mundial 2026

Los datos no mienten: monólogo absoluto de España pero con sorpresas de Cabo Verde en el debut del Mundial 2026

Vozinha, de 40 años, se viste de héroe

Los datos no mienten: monólogo absoluto de España pero con sorpresas de Cabo Verde en el debut del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez llega de incógnito a los juzgados de Plaza de Castilla: se enfrenta a la retirada de pasaporte y a la apertura de juicio oral

Begoña Gómez llega de incógnito a los juzgados de Plaza de Castilla: se enfrenta a la retirada de pasaporte y a la apertura de juicio oral

Elisa Mouliaá podría ser detenida: planta al juez por tercera vez y agrava su situación procesal en la querella de Errejón por presuntas calumnias

La UCO descubre dos facturas de 53.000 euros del abogado Jacobo Teijelo al PSOE que no figuran en la documentación entregada por Ferraz

La UCO identifica a Pedro Sánchez tras las siglas “P.S.” en las agendas de Leire Díez por una anotación sobre la defensa de su hermano David Sánchez

Santos Cerdán dio vía libre a Leire Díez en los seis viajes que pagó el PSOE para actuar sobre las causas que afectaban al partido

ECONOMÍA

El impuesto oculto que dispara el precio de la vivienda: la plusvalía municipal sube hasta un 650% en España

El impuesto oculto que dispara el precio de la vivienda: la plusvalía municipal sube hasta un 650% en España

En juego la ley que limita el alquiler temporal en Cataluña: el TC dirá si vulnera derechos fundamentales y excede competencias autonómicas

Los agricultores piden bloquear la entrada masiva de miles de toneladas de ‘aceite fantasma’ tunecino: “Está desplomando los precios”

El alquiler empuja a más de la mitad de los madrileños a cambiar de vida: mudanzas, pisos compartidos y fuga a las afueras

Madrid amplía las pruebas para obtener la licencia de conductor VTC: 3.650 nuevas plazas en 10 convocatorias

DEPORTES

España vs Cabo Verde, Mundial 2026 en directo: la Selección se estrella contra una heroica Cabo Verde en un partido sin ideas

España vs Cabo Verde, Mundial 2026 en directo: la Selección se estrella contra una heroica Cabo Verde en un partido sin ideas

Los mejores memes del debut de la selección española ante Cabo Verde en el Mundial 2026

A la selección española se le atraganta Cabo Verde y un Vozinha vestido de héroe en su debut en el Mundial 2026

Los datos no mienten: monólogo absoluto de España pero con sorpresas de Cabo Verde en el debut del Mundial 2026

Vozinha, el portero ‘héroe’ de Cabo Verde que tiene 40 años y se ha convertido en el protagonista en el debut en el Mundial 2026 contra España