Lista de convocados de Cabo Verde para el Mundial 2026: estos son los 26 elegidos por ‘Bubista’ en el primer mundial de su historia

Lista de convocados de Cabo Verde para el Mundial 2026

Cabo Verde hará historia el próximo 15 de junio. Ese día, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la selección caboverdiana disputará su primer partido en una Copa del Mundo ante España. Un debut que hace apenas unos años era impensable para un país de poco más de 500.000 habitantes, y que esta semana adquirió nombre y apellidos: el seleccionador Pedro Leitão Brito, conocido como ‘Bubista’, ha hecho pública la lista de 26 jugadores convocados para el torneo de Estados Unidos, México y Canadá. El combinado africano se convierte en una de las grandes historias del nuevo formato de 48 selecciones.

Los Tiburones Azules llegaron al torneo por méritos propios. Lideraron el Grupo D de las eliminatorias de la CAF con siete victorias, dos empates y una sola derrota en diez partidos, dejando por el camino a Camerún (al que vencieron 1-0) y cerrando la fase con un contundente 3-0 ante Suazilandia. Bubista, nombrado mejor entrenador del continente por la CAF en 2025, construyó un bloque sólido, con identidad táctica y notable capacidad para competir ante rivales de mayor tradición.

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La selección nacional de Cabo Verde posa con niños en el campo antes de su partido amistoso contra Chile, bajo el marco de la FIFA Series 2026.

Los 26 elegidos

La lista definitiva se distribuye en tres porteros, nueve defensas, seis centrocampistas y ocho delanteros, apostando por la continuidad del grupo clasificatorio.

Porteros: Vozinha (GD Chaves), Márcio da Rosa (PFC Montana) y Carlos Santos (San Diego FC).

Defensas: Stopira (SCU Torreense), Diney Borges (Al-Bataeh), Pico Lopes (Shamrock Rovers), Logan Costa (Villarreal CF), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Kelvin Pires (SJK) y João Paulo Fernandes (Steaua Bucarest).

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Centrocampistas: Kevin Pina (Krasnodar), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitória SC) y Yannick Semedo (SC Farense).

Delanteros: Ryan Mendes (Iğdır FK), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela da Amadora), Nuno da Costa (Başakşehir), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (FC Akron Tolyatti) y Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv).

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Un proyecto construido desde la diáspora

El éxito de Cabo Verde en estas eliminatorias responde a un modelo de captación de talento basado en la diáspora. Gran parte de sus futbolistas militan en clubes europeos, lo que ha permitido elevar el nivel competitivo de una selección históricamente modesta en el panorama africano. El veterano Vozinha, de 39 años y actualmente en el Chaves portugués, repite bajo los palos como referencia de experiencia. En defensa destaca Logan Costa, del Villarreal CF, mientras que en ataque Jovane Cabral y Dailon Livramento aportan su vínculo con el fútbol portugués. Willy Semedo, revelación en las últimas ediciones de la Conference League con el Omonia chipriota, completa el bloque ofensivo de mayor proyección.

El grupo y el calendario

Cabo Verde se mide en el Grupo H a dos campeones del mundo (España y Uruguay) y a Arabia Saudí. El calendario no puede ser más exigente: debut ante La Roja el 15 de junio en Atlanta, segundo partido ante Uruguay el 22 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami y cierre de la fase de grupos ante Arabia Saudí el 27 de junio en el NRG Stadium de Houston. El precedente de Costa Rica en Brasil 2014, cuando los ticos superaron como líderes un grupo con tres campeones mundiales, ya flota en el ambiente.

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Eric García, Marc Pubill y Mikel Oyarzabal comparten su felicidad y orgullo por formar parte de la selección española. Los jugadores hablan sobre el sueño que supone jugar un Mundial y la importancia de esta oportunidad en sus carreras.

Ryan Mendes, el líder de una generación histórica

En el apartado ofensivo, todas las miradas vuelven a Ryan Mendes. El atacante no solo es el máximo goleador histórico del país (22 tantos en 94 internacionalidades), sino también la principal referencia emocional y futbolística del grupo. Su liderazgo será clave en un torneo donde Cabo Verde llega sin presión, con el respaldo de todo un país y ante el mayor escaparate de su historia.