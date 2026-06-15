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La FIFA cambia de idea con prohibir el español en las ruedas de prensa del Mundial y el Instituto Cervantes aplaude su nueva postura: “No tenía ningún sentido”

Jugadores como Vinicius Junior, Frenkie de Jong o Achraf Hakimi vieron cómo no podían contestar en este idioma ante las preguntas de los periodistas

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Fotografía de una rueda de prensa, junto a otras imágenes de Vinicius y Frenkie de Jong. (Montaje realizado por Infobae)
Fotografía de una rueda de prensa, junto a otras imágenes de Vinicius y Frenkie de Jong. (Montaje realizado por Infobae)

La FIFA pone punto y final a una de las polémicas más sonadas en lo (poco) que llevamos de Mundial y decide levantar la prohibición a algunos jugadores de diferentes selecciones, como Vinicius Junior, Frenkie de Jong o Achraf Hakimi, de hablar español en las ruedas de prensa oficiales. Esta situación sorprendió a los propios jugadores y aficionados, quienes vieron que ni siquiera existía el servicio de traducción para ese idioma. El nuevo reglamento establece que ahora cualquier periodista podrá preguntar en español y los futbolistas o entrenadores responder en ese idioma, siempre con traducción asegurada.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha emitido este lunes un comunicado celebrando la rectificación del organismo. “Nos alegramos de que la FIFA haya reconsiderado su postura porque se había quedado fuera de juego”, escribe, subrayando que el español es “un idioma de referencia internacional y además es lengua oficial en México, uno de los países que organizan el Mundial”. El directivo también ha recordado que “hay más de 60 millones de personas de origen hispano en los Estados Unidos, de los cuales más de 43 millones declaran que su lengua materna es el español”, una razón más por la que la postura de la FIFA “no tenía ningún sentido”.

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Vinicius Junior durante la rueda de prensa previa al partido de Brasil. (REUTERS/Dylan Martinez)
Vinicius Junior durante la rueda de prensa previa al partido de Brasil. (REUTERS/Dylan Martinez)

García Montero también ha insistido en que “el fútbol español lleva mucho, mucho tiempo metiendo goles y era muy triste que la FIFA se metiera un gol en la propia portería”. Por su parte, el Instituto Cervantes ha celebrado por su cuenta el cambio de parecer con un mensaje en el que tampoco ha faltado el guiño futbolero: “Bravo por el VAR”. Menos amistosa ha sido, no obstante, la asociación Alianza por el Español, que ha calificado de “desprecio” los incidentes en conferencias de prensa y, eso sí, ha agradecido la “rapidez” de los organizadores para corregir la situación.

Así empezó todo

Durante los primeros días del Mundial, algunos jugadores como Vinicius Junior, Frenkie de Jong y Achraf Hakimi tuvieron que recurrir al inglés en sus comparecencias oficiales, pese a poder expresarse en español. Las imágenes recorrieron redes y reavivaron el debate sobre la inclusión lingüística en los grandes eventos deportivos. Mientras, la FIFA se defendía alegando que no existía una prohibición expresa contra el español, ya que las preguntas y respuestas en castellano solo estaban permitidas en partidos con selecciones hispanohablantes y el problema surgía en los encuentros sin equipos de habla hispana, donde el español quedaba fuera del circuito de traducción.

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El cambio de parecer de la institución ha llegado tras varios días de debate público y críticas por parte de periodistas y organismos de la lengua. El cambio garantiza que uno de los idiomas más hablados en el mundo y lengua materna de millones de personas en los países anfitriones tenga espacio en el mayor evento futbolístico del planeta. La nueva normativa, que permite preguntas y respuestas en español con traducción oficial, busca evitar que se repitan incidentes como los vividos por jugadores y periodistas hispanohablantes en las primeras jornadas del torneo.

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