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Sedientos de victorias: con este empate ante Cabo Verde, España solo ha conseguido ganar tres partidos desde el Mundial de 2010

La Selección no consigue anotar en su debut y prolonga la mala racha

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - España contra Cabo Verde - Estadio de Atlanta, Atlanta, Georgia, EE. UU. - 15 de junio de 2026 El seleccionador español, Luis De La Fuente, da instrucciones a los jugadores de España durante la pausa para hidratarse en la segunda parte IMAGN IMAGES vía Reuters/Brett Davis
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - España contra Cabo Verde - Estadio de Atlanta, Atlanta, Georgia, EE. UU. - 15 de junio de 2026 El seleccionador español, Luis De La Fuente, da instrucciones a los jugadores de España durante la pausa para hidratarse en la segunda parte IMAGN IMAGES vía Reuters/Brett Davis

España no ha conseguido pasar del empate sin goles ante Cabo Verde, país que no supera los 600.000 habitantes. A pesar de los 27 disparos de La Roja, de los cuales 7 fueron a portería, los de Luis de la Fuente no han anotado en su debut.

Este resultado no es tanto un peligro para su clasificación, ya que depende de sí misma para clasificarse como primera, sino que supone un mazazo emocional para los españoles, que partían como una de las favoritas del torneo.

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Sin embargo, prolonga su mala racha en la gran cita del fútbol. Desde que consiguió levantar el trofeo en el año 2010, tan solo ha logrado tres victorias en las siguientes cuatro ediciones (2014, 2018, 2022 y 2026).

Las victorias de España desde 2010

En Brasil 2014, el triunfo ante Australia (3-0) llegó en un contexto muy particular. España ya estaba matemáticamente eliminada tras las derrotas frente a Países Bajos y Chile, por lo que el partido sirvió más como despedida que como objetivo competitivo. Aun así, el equipo de Vicente del Bosque mostró orgullo en su último encuentro del torneo, con goles de David Villa, Fernando Torres y Juan Mata, en un duelo que cerró de forma digna una etapa dorada que se apagaba en silencio.

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En Rusia 2018, la victoria por 1-0 ante Irán fue un partido mucho más sufrido de lo que refleja el marcador. España dominó la posesión de forma abrumadora, pero se encontró con un bloque muy defensivo que le obligó a tener paciencia hasta que apareció el gol de Diego Costa, tras un disparo algo afortunado dentro del área. Fue un triunfo clave en lo clasificatorio, pero que ya dejaba dudas sobre la capacidad del equipo para imponerse con claridad ante rivales replegados.

En Qatar 2022, el 7-0 frente a Costa Rica supuso un inicio fulgurante y una de las exhibiciones más recordadas de los últimos Mundiales. España arrolló desde el primer minuto con un fútbol de alto ritmo, precisión y una gran eficacia ofensiva, con goles repartidos entre Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres (doblete), Gavi, Carlos Soler y Álvaro Morata. Fue una declaración de intenciones que la situó como una de las selecciones más atractivas del torneo, aunque después no logró mantener esa continuidad.

Eric García, Marc Pubill y Mikel Oyarzabal comparten su felicidad y orgullo por formar parte de la selección española. Los jugadores hablan sobre el sueño que supone jugar un Mundial y la importancia de esta oportunidad en sus carreras.

Qué tiene por delante España en este Mundial

De momento, no ha conseguido sumar una victoria más, pero el seleccionador se ha mostrado optimista ante esta situación. “Hemos generado espacios, pero nos ha faltado algo de circulación. Ha habido remates, ocasiones y ganas”, afirmó Luis de la Fuente antes los micrófonos de TVE después del partido.

Tras el empate ante Cabo Verde, a España le quedan aún dos partidos de la fase de grupos en los próximos días, en los que se jugará su clasificación y, sobre todo, la posibilidad de hacerlo como primera de grupo. La Roja afronta ahora un tramo decisivo del torneo, en el que no puede permitirse más tropiezos si quiere evitar complicarse el camino hacia las eliminatorias.

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