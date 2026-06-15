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Las notas de la selección española en su debut contra Cabo Verde: Luis de la Fuente suspende y pocos jugadores sacan el aprobado

El equipo de De la Fuente, a exámen en la fallida presentación en Atlanta contra Cabo Verde

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Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Unai Simón (6): Tuvo un solo trabajo serio. Detuvo un remate de cabeza en el minuto 90 que pudo terminar en una tragedia.

Marcos Llorente (4): Se ofreció por derecha seriamente solo en los primeros minutos de la primera parte. No pasó con criterio al ataque. Rendimiento insuficiente.

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Pau Cubarsí (5): Solo tuvo que estar atento a la línea adelantada de su equipo. No se animó a conducir el balón. Pasó al otro campo únicamente en el minuto 19 cuando se apuró al disparar a puerta.

Mundial 2026 - España 0 - Cabo Verde 0 - ES

Aymerick Laporte (6): Atento, seguro. De los pocos que entendió el partido. Remató de cabeza y provocó una enorme salvada del portero en el añadido del primer tiempo. Tiro potente para romper la monotonía en la parte final. Bien.

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Marc Cucurella (5): Mucho en la primera parte, poco en la segunda. Hizo una buena incursión en el 28. Y un minuto después probó a puerta con la derecha. Dos veces la bajó en el área. Todo fue en los primeros 45 minutos. El nuevo fichaje del Real Madrid pareció quedarse sin combustible en el segundo tiempo.

Rodri (5): El termómetro de los primeros minutos. Buscó en corto y en largo. Después se fue apagando. Se esperaba más de él

Mikel Oyarzabal: "Hemos estado prácticamente todo el partido metidos en su área" (Europa Press)
Mikel Oyarzabal: "Hemos estado prácticamente todo el partido metidos en su área" (Europa Press)

Fabián (4): De la Fuente lo puso por la derecha, a diferencia de Luis Enrique, quien en el PSG lo pone por el sector opuesto. No se le vio cómodo. Justamente terminó dándole al balón dos veces con su pie menos hábil de manera muy desviada. Fue reemplazado

Gavi (3): Nada de nada. Entrando desde la izquierda no fue una opción clara para el ataque. El rendimiento más bajo del equipo. Su titularidad sonó a capricho del entrenador.

Gavi, en el campo junto al jugador de Cabo Verde Ryan Mendes (REUTERS/Bernadett Szabo)
Gavi, en el campo junto al jugador de Cabo Verde Ryan Mendes (REUTERS/Bernadett Szabo)

Pedri (6): Lo poco bueno de España estuvo en sus pies y en su cabeza. En el minuto 11 hizo un muy buen desborde por la derecha casi como extremo. Buscó a todos permanentemente pero no le siguieron la idea. Exquisito en algunos pases al área que no terminaron en jugadas serias. Terminó agotado y amonestado. De todas maneras de los pocos que se salva de una nota de suspenso

Ferrán Torres (4): Lo intentó. Con desmarques o con esa que estrelló en el larguero en el 39. Después no le salieron las cosas e hizo un pobre segundo tiempo. Suspenso

Mikel Oyarzabal (4): Tuvo una de cabeza que le sacó el portero Vozinha y la última del partido en la que tras que lo buscó Olmo, definió muy exigido

Ferran Torres, durante el partido contra Cabo Verde. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
Ferran Torres, durante el partido contra Cabo Verde. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Lamine Yamal (5): Lo esperaba el estadio. Cuando tras el largo calentamiento se acercó al banquillo para buscar su camiseta, el público estalló en júbilo como si fuese un gol. En la primera que toca ya buscó un regate, lo que nadie intentó en todo el partido. Siguió con otro desborde por el costado derecho. Y también metió un pase al área con el exterior, de su marca registrada para Olmo. Se dio cuenta que el partido necesitaba de su magia pero no alcanzaron sus 25 minutos, añadido incluido. Su debut mundialista fue en el peor contexto

Mikel Merino (5) Tiró al medio de la portería tras una jugada personal de Lamine por la derecha en el minuto 73.

Dani Olmo: Entró en el minuto 80. Tocó dos balones apenas

Nico Williams: Fue al campo en el 87. Sin tiempo ni posibilidades de hacer lo suyo.

Luis de la Fuente (3): Optó por un 4-2-3-1 y no le resultó. Demoró muchos los cambios. Recién en el minuto 30 su equipo dio 3 pases hacia delante precisos. No cambió el ritmo. Buscó sorprender solo con Cucurella. Nadie buscó una jugada individual de desequilibrio. El equipo estuvo atado, algo nervioso.. No cambió al inicio del segundo tiempo y estuvo 70 minutos sin cambios.

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