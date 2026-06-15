Cuándo juega España el próximo partido del Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Mundial 2026 - España 0 - Cabo Verde 0 - ESP

La selección española de fútbol llegará a su segundo partido del Mundial 2026 con presión después de la decepción del debut. La Roja empató 0-0 ante Cabo Verde este lunes 15 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un resultado que dejó al combinado de Luis de la Fuente con un solo punto en el Grupo H y la necesidad de sumar en el siguiente.

El encuentro ante Cabo Verde, el primer Mundial de la selección africana, fue uno de los resultados más llamativos de la fase de grupos. El portero de los isleños, Vozinha, de 40 años, fue elegido mejor jugador del partido tras una actuación que frustró todas las aproximaciones del campeón de la Eurocopa. España dominó el encuentro, pero no encontró el camino al gol ante un equipo cohesionado y con un nivel físico que sorprendió al rival favorito. Lamine Yamal, que disputó los últimos 25 minutos en su debut mundialista, tampoco logró cambiar el marcador.

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Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

El próximo partido es ante Arabia Saudita el próximo domingo 21 de junio, a las 18.00 horas (hora peninsular española); 10:00 horas en México, El Salvador, Honduras y Costa Rica; a las 11:00 horas en Perú, Colombia y Panamá; a las 12:00 horas en Miami, Chile, Venezuela y Bolivia; y a las 13:00 horas en Argentina, Paraguay y Uruguay.

En España, todos los partidos de la selección en el Mundial 2026 se emiten en abierto a través de La 1 de TVE. Se disputará de nuevo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el mismo escenario del debut. El duelo llega en un momento delicado para la clasificación: con Uruguay y Arabia Saudita también en el grupo, cada punto adquiere más peso del previsto.

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Historial entre España y Cabo Verde

El historial entre ambas selecciones es breve pero favorable a España. Los dos equipos se vieron las caras por primera vez en una Copa del Mundo en Alemania 2006, en el Grupo H. La Roja llegó al partido ya clasificada para la siguiente ronda, lo que llevó a Luis Aragonés a apostar por varios suplentes. El resultado fue una victoria por 1-0 con un gol de cabeza de Juanito que bastó para cerrar la fase con pleno de victorias.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - España contra Cabo Verde - Estadio de Atlanta, Atlanta, Georgia, EE. UU. - 15 de junio de 2026 Vozinha, de Cabo Verde, celebra tras el partido REUTERS/Siphiwe Sibeko

Cuatro años después, en mayo de 2010, España y Arabia Saudita se midieron en un amistoso a pocas semanas del inicio del Mundial de Sudáfrica, que La Roja acabaría ganando. El partido terminó 3-2 en un duelo que se resolvió en el tiempo añadido con un gol de Fernando Llorente.

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El encuentro más reciente entre ambas selecciones data de septiembre de 2012, meses después de que España levantara su tercera Eurocopa consecutiva. Aquel amistoso terminó 5-0 para los españoles, con dos tantos de Pedro, uno de Santi Cazorla, uno de Xavi y uno de David Villa. El balance total entre ambas selecciones arroja tres victorias para España, ningún empate y ninguna derrota, con nueve goles a favor y dos en contra.

España solo ha conseguido ganar tres partidos desde 2010

Hay un dato que también preocupa, o al menos llama la atención: España solo ha ganado tres partidos en las cuatro ediciones posteriores al título, una inercia que agrava el golpe anímico de un equipo que partía entre los favoritos. La primera de esas victorias llegó en Brasil 2014, cuando España venció 3-0 a Australia. Aquel triunfo se produjo cuando el equipo ya estaba matemáticamente eliminado tras perder contra Países Bajos y Chile.

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España decepciona en su primer partido en el Mundial 2026 contra Cabo Verde. (Europa Press)

El partido sirvió más como despedida que como objetivo competitivo. El conjunto de Vicente del Bosque cerró su participación con goles de David Villa, Fernando Torres y Juan Mata, en el epílogo de una etapa que había dominado el fútbol internacional.

La segunda victoria fue en Rusia 2018, con un 1-0 ante Irán. El marcador fue corto para el dominio de la posesión de España, pero reflejó las dificultades del equipo para abrir un bloque muy replegado. Aquel encuentro se resolvió con un gol de Diego Costa tras un remate dentro del área. Fue un triunfo valioso para la clasificación, aunque ya dejaba dudas sobre la capacidad de la selección para imponerse con claridad a rivales defensivos.

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La tercera y última victoria hasta ahora fue el 7-0 frente a Costa Rica en Qatar 2022. España arrancó aquel Mundial con una exhibición ofensiva sostenida por los goles de Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres por partida doble, Gavi, Carlos Soler y Álvaro Morata.