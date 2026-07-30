Sean ”Diddy” Combs saldrá de prisión antes de lo previsto tras un nuevo cambio de fecha

La fecha de liberación de Sean "Diddy" Combs fue adelantada al 24 de enero de 2028, según la Oficina Federal de Prisiones (EFE)

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La fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs volvió a adelantarse. El productor musical e intérprete de 56 años, recluido en el Centro Correccional Federal Fort Dix, en Nueva Jersey, tiene ahora prevista su salida del sistema federal para el 24 de enero de 2028, según los registros públicos de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por su sigla en inglés). Es la cuarta modificación desde que fue sentenciado.

Combs purga una condena de 50 meses tras ser declarado culpable en octubre de 2025 de dos cargos de transporte interestatal con fines de prostitución. Fue absuelto de cargos más graves, entre ellos extorsión y dos acusaciones de tráfico sexual, y le fue impuesta además una multa de USD 500.000.

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La pena original lo situaba fuera de prisión en mayo de 2028; luego ese plazo se corrió a junio de ese año, antes de que comenzara el proceso de acortamientos sucesivos.

"Puff Diddy" cumple una condena de 50 meses por dos cargos de transporte interestatal con fines de prostitución (REUTERS)

El historial de fechas modificadas

El patrón de adelantos se inició meses atrás y se repite con frecuencia creciente. Según los registros consultados por TMZ, la fecha pasó primero de junio a abril de 2028, con variaciones internas entre el 25 y el 15 de ese mes. Luego se fijó en el 23 de febrero de 2028 y, en la última actualización, quedó establecida en el 24 de enero de ese año, según confirmó Fox News.

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La BOP no hizo declaraciones públicas sobre los motivos del acortamiento en el caso de Combs. De acuerdo con las políticas generales del organismo, los adelantos en la fecha de excarcelación se otorgan por buena conducta y por créditos acumulados a través de programas penitenciarios aprobados.

Combs participa del Programa Residencial de Abuso de Drogas (RDAP, por sus siglas en inglés), una iniciativa que puede reducir la condena de los reclusos elegibles hasta en un año.

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Sean "Diddy" Combs participa en el programa RDAP, que puede reducir hasta un año la pena de reclusos elegibles (Associated Press)

La pelea en prisión y el traslado a aislamiento

Días antes de hacerse pública la nueva fecha, el New York Daily News reportó que Combs había sido trasladado a confinamiento solitario en Fort Dix tras un incidente físico con otro recluso.

Según una fuente cercana al caso citada por TMZ, un interno le dirigió una expresión verbal que derivó en una pelea, durante la cual el productor “resolvió el asunto por su cuenta” y “se sostuvo” hasta que el personal penitenciario intervino para separar a los involucrados.

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“No estamos en condiciones de revelar ni proporcionar información interna sobre ningún recluso bajo nuestra custodia”, señaló un vocero de Fort Dix en declaraciones recogidas por Complex.

La BOP también declinó comentar, argumentando razones de privacidad, seguridad y confidencialidad de los reclusos. El número de registro de Combs en el sistema federal es el 37452-054.

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El productor fue absuelto de cargos de extorsión y tráfico sexual, aunque recibió una multa de USD 500.000 (REUTERS)

La apelación en curso y los juicios civiles pendientes

La modificación de la fecha de liberación ocurre mientras Combs mantiene abierta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos. Su equipo legal argumentó en abril de 2026 que las grabaciones de los denominados “freak-offs” —encuentros sexuales explícitos organizados por el productor— constituían pornografía amateur y no delitos federales. La resolución sobre esa apelación todavía está pendiente.

Al margen del proceso penal, Combs enfrenta más de 70 demandas civiles en distintos estados del país. La más reciente, presentada el 9 de junio de 2026, fue interpuesta por un exactor infantil, según informó Fox Los Angeles con base en registros del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos.

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Combs fue trasladado a aislamiento en Fort Dix tras una pelea con otro recluso, según algunos reportes (REUTERS)

El indulto presidencial que Trump descartó

En paralelo, circularon versiones sobre una posible gracia presidencial. The Independent reportó que el presidente Donald Trump habría analizado incluir a Combs en una serie de indultos vinculados a las celebraciones del 4 de julio, en el marco de una iniciativa denominada “250 indultos por 250 años”. Trump negó estar evaluando esa posibilidad.

En declaraciones al New York Times en enero de 2026, el mandatario confirmó haber recibido una carta de Combs en la que le solicitaba un indulto, pero afirmó que no contemplaba otorgarlo.

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La Casa Blanca remitió a The Independent a esos mismos comentarios. Trump y Combs, ambos empresarios de Nueva York con trayectorias en la telerrealidad, se conocían socialmente, aunque el presidente aseguró que la relación se distanció cuando ingresó a la política.