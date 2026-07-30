El arquero de la selección argentina que Manchester City quiere fichar como alternativa de Gianluigi Donnarumma

El Manchester City tiene en la mira el fichaje de Gerónimo Rulli como alternativa de Gianluigi Donnarumma (Foto: Reuters/Tim Heitman)

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El inicio de una nueva era en el Manchester City tras una década de conducción de Josep Guardiola tiene a Enzo Maresca planificando el nuevo plantel y en la mesa del entrenador italiano aparece el nombre de un argentino: Gerónimo Rulli.

Según detalló el periodista especializado en el mercado de pases, Fabrizio Romano, los Ciudadanos pretenden sumar al plantel al arquero de 34 años como alternativa principal al portero italiano Gianluigi Donnarumma.

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“Exclusiva: El Manchester City quiere fichar a Gerónimo Rulli como nuevo portero suplente para sustituir a James Trafford. Al parecer, el portero argentino está interesado en el fichaje; el Olympique de Marsella conoce el interés y el Manchester City está al tanto”, escribió el cronista en sus redes. Rulli viene ser subcampeón del mundo con Argentina en el rol de suplente de Emiliano Dibu Martínez, pero además fue parte de tres títulos de la era Lionel Scaloni (Copa América 2024, Finalíssima 2022 y el Mundial de Qatar 2022).

El argentino, que se formó en Estudiantes de La Plata, lleva más de 12 años defendiendo los tres palos de distintos arcos europeos. En agosto del 2024, el Marsella le compró su pase al Ajax de Países Bajos y le hizo contrato hasta mediados del 2027. En ese contexto, el argentino se hizo dueño del arco francés, pero ahora tendría que evaluar la chance de otro enfoque: pasar a uno de los clubes más poderosos de la actualidad, pero para iniciar la temporada como alternativa del titular Gianluigi Donnarumma.

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Según el medio francés RMC, el Marsella “necesita vender” por una serie de dificultades financieras que pusieron en jaque la situación económica del club. En ese marco, todos los jugadores tienen las puertas abiertas para marcharse para lograr un alivio en la tesorería y la figura de Rulli entra en ese encuadre, más allá que es el arquero titular.

Rulli es el titular del equipo, pero la necesidad de vender que tiene el Marsella le abre las puertas a su salida (Foto: Reuters/Manon Cruz)

Sería una gran novedad para el arquero con pasado en Real Sociedad de España, Montpellier de Francia y Villarreal de España, que está acostumbrado a ser titular. Salvo la última parte de su estadía en Ajax, donde tuvo un extenso parate por una lesión en el hombro y al retornar al puesto quedó bajo la propiedad de Diant Ramaj, Gero fue habitualmente el dueño del arco en sus clubes. Es cierto que en la selección argentina también quedó relegado a ser una alternativa, ya que desde sus primeros llamados en 2015 se convirtió en suplente de Sergio Chiquito Romero –primero– y de Emiliano Dibu Martínez, luego. Justamente los dos arqueros con más presentaciones con la camiseta de la Albiceleste en la historia.

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El cuadro del arco en el combinado inglés sufrió modificaciones en el último año. Donnarrumma llegó para el segundo semestre tras la marcha del brasileño Ederson a Turquía luego de ocho años en el club. El suplente, Stefan Ortega, emigró al Nottingham Forest y hasta el veterano Scott Carson (protagonista de un curioso caso en el club) decidió retirarse del profesionalismo. En ese marco, el guardameta de la selección italiana quedó con el joven James Trafford (23 años) y el experimentado Marcus Bettinelli (34) en sus espaldas.

Sin embargo, Trafford jugó apenas 17 partidos en la temporada entre todas las competencias y pretende emigrar a un club que le dé la titularidad pensando en la selección inglesa tras ser citado a la Copa del Mundo 2026 como alternativa de Jordan Pickford. El arquero surgido del City, pero con rodaje cedido en Bolton Wanderers y Burnley, está a un paso de cerrar su venta al Leeds a cambio de más de 50 millones de dólares. En ese contexto irrumpe la figura del argentino Rulli.

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El Diablito Echeverri viajó a la gira por Asia y será evaluado por Maresca en el Manchester City

Los Ciudadanos, en el inicio de la era Maresca, afrontarán una gira por Asia con tres partidos amistosos como preparación en Hong Kong y Seúl: chocarán con Inter de Italia, Atlético Madrid de España y un combinado de “estrellas de la K League”, el torneo de Corea del Sur. El entrenador citó a 28 futbolistas para ese viaje, pero no sumó a Trafford a la delegación.

Donnarumma y Bettinelli son los dos arqueros en el plantel, junto con los guardametas de las juveniles Jack Wint y Max Chabot. El detalle es que Maresca también llevó a ese viaje a Claudio Echeverri. El Diablito, que firmó con el City a inicios del 2025, tuvo una corta estadía de cesión en Bayer Leverkusen de Alemania y luego pasó al Girona de España donde tuvo más rodaje, pero no se ganó la titularidad.

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