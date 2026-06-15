Las palabras de Luis de la Fuente tras el debut de España ante Cabo Verde en el Mundial 2026: “Cuando el balón no quiere entrar...”

El seleccionador español Luis De La Fuente (Reuters/Brett Davis)

España no logró imponerse a Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026 y sumó solo un punto tras un empate sin goles. El equipo dirigido por Luis de la Fuente mostró dificultades para superar el planteamiento defensivo de su rival y, aunque generó varias oportunidades por medio de Ferran Torres, Marc Cucurella y Pedri, no consiguió batir al portero Vozinha, quien fue clave para mantener su arco en cero. La entrada de Lamine Yamal en la segunda parte aportó dinamismo, pero el marcador no se movió, dejando un inicio gris para La Roja.

Tras el partido, Luis de la Fuente atendió la prensa y reconoció la frustración por no haber conseguido la victoria en el estreno mundialista, pero se mostró firme en su planteamiento. “Esto se soluciona insistiendo en la misma idea”, declaró el entrenador, convencido de que la perseverancia y la confianza en el estilo de juego son la receta para superar este tipo de obstáculos. En sus declaraciones tras el partido, añadió: “Se soluciona insistiendo en la misma idea, seguir mejorando con más finura, pero bueno... Son estos partidos que, como bien ha explicado Rodri, generas mucho, pero sin la frescura que hay que tener estos partidos”.

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Durante el desarrollo del partido, España dominó la posesión de balón y acumuló llegadas al área de Cabo Verde, pero careció de la claridad suficiente para definir. El seleccionador resaltó el planteamiento defensivo del rival, que complicó los intentos de los jugadores españoles por encontrar espacios. “Ellos son un equipo muy organizado, hemos visto que se metían en bloque bajo, es muy difícil generar espacios así. Aún así hemos generado llegadas, ha faltado algo de circulación para generar más, pero cuando no quiere entrar el balón no quiere entrar. Han habido remates, ocasiones y ganas de solucionar el partido por la vía rápida, sabemos que esto es muy difícil y sabemos que aquí cuesta muchísimo ganar”, puntualizó De la Fuente.

El partido entre España y Cabo Verde en el Mundial 2026 (REUTERS/Bernadett Szabo)

El técnico destacó la entrega y el esfuerzo de sus dirigidos durante el encuentro. La falta de acierto, sumada a la actuación de la defensa caboverdiana y las intervenciones del guardameta rival, impidieron que España pudiera celebrar un triunfo en su primer partido. A pesar de los múltiples intentos y de la insistencia en ataque, el marcador no se movió. El seleccionador insistió en que partidos como este, en los que se generan oportunidades sin lograr el gol, forman parte del desafío de una Copa del Mundo y exigen máxima concentración y paciencia.

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Luis de la Fuente habla de Lamine Yamal y Nico Williams

Otro de los aspectos abordados fue la decisión de dejar fuera del once titular a dos de los jóvenes talentos del equipo, Lamine Yamal y Nico Williams. Sobre este punto, De la Fuente explicó: “El objetivo es ir dándoles minutos, que adquieran confianza y ritmo para que en próximos compromisos estén mejor”. El técnico dejó claro que su intención es integrar progresivamente a estos futbolistas para que puedan aportar al máximo nivel en las próximas jornadas del torneo.

El partido entre España y Cabo Verde en el Mundial 2026 (REUTERS/Bernadett Szabo)

El empate deja a la selección española con un punto en la tabla y la obligación de ajustar varios aspectos de cara a los siguientes desafíos en la fase de grupos. De la Fuente insistió en que el camino para revertir la situación pasa por mantener la confianza en la idea de juego y continuar trabajando para afinar la definición. El seleccionador pidió tranquilidad y aseguró que el equipo seguirá centrado en la búsqueda de la victoria, sin perder la identidad ni la fe en el grupo.

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Con el debut ya superado, España se concentra en preparar su próximo compromiso, con el reto de transformar el dominio y las oportunidades en goles que permitan avanzar en la competencia. El mensaje de Luis de la Fuente tras el empate ante Cabo Verde fue claro: perseverancia y confianza en la propuesta futbolística como base para superar las dificultades y lograr los objetivos en el Mundial.