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Vozinha, portero de Cabo Verde, pasa de 50.000 a más de 2 millones de seguidores en Instagram tras frenar a España

El guardameta fue elegido mejor jugador del partido tras frustrar todas las ocasiones de la selección española en su debut mundialista

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El portero de Cabo Verde se sorprende al conocer el alcance de su impacto digital
Vozinha supera los 2 millones de seguidores en Instagram tras el partido (Composición Infobae)

La selección española ha tropezado ante Cabo Verde en su debut en el Mundial de 2026 tras empatar a cero ante el conjunto africano. El principal culpable de este marcador igualado ha sido el guardameta Vozinha, hasta ahora desconocido para el público general.

Sin embargo, los espectadores han sabido reconocer su gran actuación en la Copa del Mundo a través de las redes sociales. Josimar Dias ha pasado de los poco más de 50.00 seguidores con los que contaba en Instagram antes del inicio del encuentro, a los más de 2 millones que ha conseguido pocas horas después del encuentro.

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La dimensión de su partido no se ha medido solo en el impacto digital, pues Vozinha ha completado siete paradas frente a la campeona de Europa en el estreno mundialista de Cabo Verde y ha rescatado así el primer punto de su país en un Mundial.

De héroe a fenómeno global

Nada más terminar el encuentro, el guardameta se ha enterado del salto de seguidores durante una entrevista con Caze TV. La reacción, marcada por la sorpresa, ha dejado ver hasta qué punto el propio futbolista estaba alejado de la magnitud del fenómeno que acababa de provocar.

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De este modo su nombre ha conseguido salir del circuito habitual del fútbol caboverdiano para instalarse entre las historias más comentadas del torneo. La explosión de atención ha llegado después de un partido en el que España se ha estrellado una y otra vez contra el portero de Cabo Verde.

La explosión de atención ha llegado después de un partido en el que España se ha estrellado una y otra vez contra el meta. Ha sido un muro frente a las ocasiones de la selección española, con un protagonismo especial en las acciones que han tenido a Ferran Torres como rematador.

Una de las oportunidades más claras ha llegado tras un pase de Cucurella, y otra ha terminado en el travesaño después de que el guardameta tapara espacios. El encuentro ha acabado convirtiendo al veterano meta en la pesadilla de los delanteros españoles y en la figura central del estreno.

Vozinha, de Cabo Verde, celebra tras el partido. (IMAGN IMAGES vía Reuters/Brett Davis)
Vozinha, de Cabo Verde, celebra tras el partido. (IMAGN IMAGES vía Reuters/Brett Davis)

Vozinha también ha sido elegido mejor futbolista del partido en su encuentro número 89 con la selección y ha dejado varias palabras de orgullo tras el choque: “Es el sueño de una vida estar aquí y ayudar a mi equipo. Trabajamos mucho para este momento”.

Trayectoria internacional y raíces familiares

El portero de 40 años ha pasado por varios clubes a lo largo de su carrera en diferentes países como Cabo Verde, Chipre, Eslovaquia o Portugal. En este último es donde disputa ahora sus encuentros, en concreto, en el GD Chaves de la segunda división portuguesa.

En su cuenta de Instagram se presenta con la frase: “Nunca olvides quién eres y de dónde vienes”, una frase representa la importancia de sus abuelos en su vida. Tras el partido, ha explicado entre lágrimas: “Ellos dieron todo por mí y por mi vida”.

Mundial 2026 - España 0 - Cabo Verde 0 - ES

Más allá del fenómeno viral, la actuación ya ocupa un lugar central en la memoria de este inicio de Mundial. Su presencia en el torneo simboliza el crecimiento de un país en una participación histórica y se sitúa ya como uno de los nombres propios del campeonato tras frenar en seco a una de las selecciones señaladas como favoritas.

Ahora España tendrá que buscar soluciones en su juego para intentar conseguir la victoria en los encuentros ante Arabia Saudí y Uruguay para mantener con vida el objetivo de pasar a la siguiente fase como primera de grupo.

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