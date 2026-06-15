A la selección española se le atraganta Cabo Verde y un Vozinha vestido de héroe en su debut en el Mundial 2026

El partido entre España y Cabo Verde en el Mundial 2026 (Reuters/Jordan Godfree)

A España se le resiste Cabo Verde en el Mundial 2026. La Selección estaba entregada a la causa. Sabían la importancia de iniciar su aventura mundialista con una victoria y los tres puntos en la tabla, pero la realidad fue muy diferente. Los de Luis de la Fuente firmaron un inicio frío, pero con los minutos fueron entrando al partido tras saltar el muro defensivo caboverdiano. Ferrán, Cucurella y Pedri firmaron las primeras grandes ocasiones de España. La entrada de Lamine Yamal en la segunda parte volvió a dar alas al equipo, pero nadie fue capaz de batir a un Vozinha vestido héroe, que paró todos los misiles españoles. El pitido final llegó sin que el marcador llegara a moverse. Reparto de puntos y un debut gris para La Roja.

Los inicios mundialistas siempre despiertas ilusión y disparan los sueños. Antes de que se juegue el primer partido, todo es posible. Todos los escenarios están abiertos y cuando te llamas España y llevas la etiqueta de favorita, todavía más. La Roja aterrizaba en la cita mundialista con un equipo marcado por varias lesiones y las incógnitas inundando la portería. Todas esas dudas se fueron despejando a medida que el día de su debut se fue acercando. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz recuperado pero sin hueco en el once inicial. Las dudas de portería tardaron un poco más. Fue en la alineación del partido cuando se conoció que Unai Simón era el elegido para proteger la portería.

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Los primeros minutos dejaron claro que La Roja no iba a soltar el balón. Se hizo con el pleno de la posesión y, a partir de ahí, fue creando e intentando acercarse a la portería de Cabo Verde. Les costó. Las jugadas se sucedían, pero ninguna con demasiado peligro. Las bandas fueron el mejor recurso de la Selección para intentar crear peligro ante un equipo que había conseguido armar un muro defensivo impenetrable.

Poco a poco, la selección española fue poniéndose los arnés y los pies de gato, cogió la cuerda y comenzó la difícil misión de escalar la montaña defensiva caboverdiana. Con los minutos la cima estuvo más cerca. En el minuto 29, Marc Cucurella lo demostró con un disparo que acabó marchándose fuera. A partir de ese momento, los de Luis de la Fuente fueron encontrando hueco en la defensa de Cabo Verde. Llegaron con contundencia al área rival. Embestida tras embestida el gol español parecía cada vez más cerca.

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El portero de Cabo Verde Vozinha (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Un larguero de Ferran y un disparo desde la frontal de Pedri fueron las mejores ocasiones de la selección española. Sin embargo, se dieron de bruces con un Vozinha vestido de héroe que paró todos los que le mandaron los españoles. Los minutos de la primera mitad se fueron acaban y el sonido final llegó sin que ninguno fueran capaces de mover el marcador.

Lamine Yamal y Nico Williams intentan desatascar, sin éxito, el marcador

La segunda mitad arrancó con los mismos 22 jugadores que cerraron la primera. Ahora se iniciaba un nuevo tiempo, una nueva oportunidad de batir al rival. Los españoles volvieron a la carga. Mandaron todo tipo de misiles contra Vozinha, pero ni el balón parecía querer entrar ni el portero de Cabo Verde parecía por la labor de que eso sucediera. La desesperación se fue apoderando de la selección española que no era capaz de ver portería a pesar de todas las ocasiones que tuvo para ello.

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Los minutos fueron pasando y llegaron los cambios. Primeros de los Cabo Verde que en 61 de partido cambios a tres de sus jugadores. Querían piernas frescas para aguantar la recta final del duelo y para buscar un contraataque con el que sorprender a España y quien sabe si hacer un gol. La Roja esperó al minuto 76 para hacerlo primeros cambios. Mikel Merino y Lamine Yamal entraron al terreno de juego para intentar cambiar el esquema y potenciar el ataque español.

En los instantes finales entraron también al terreno de juego Dani Olmo y Nico Williams, eran los últimos recursos para desatascar un marcador que no quería moverse. No fueron capaces de cumplir con su misión. Ni siquiera los últimos cinco minutos de tiempo extra fueron suficientes para mover el marcador. Con el pitido final España sellaba un debut gris en el Mundial 2026, con reparto de puntos y ser capaces de ver portería.

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