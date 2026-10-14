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Greta Gerwig consigue lo imposible: ‘Narnia: el sobrino del mago’ introduce ‘Stairway to Heaven’ de Led Zeppelin por primera vez en la historia

La directora obtuvo el permiso de Robert Plant y Jimmy Page para utilizar una canción con un inédito historial en la pantalla

El filme explorará los orígenes del mundo de Narnia y llegará a los cines el 12 de febrero de 2027.
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Durante más de cinco décadas, Stairway to Heaven ha sido una de las canciones más reconocibles del rock, pero también una de las más celosamente protegidas por Led Zeppelin. Su presencia en cine o televisión era, prácticamente, una quimera: incluso producciones estrechamente ligadas a la cultura musical habían intentado sin éxito obtener el permiso para usarla. Ahora, Greta Gerwig ha logrado lo que parecía imposible. La directora ha conseguido que Robert Plant y Jimmy Page autoricen por primera vez el uso de “Stairway to Heaven” en un tráiler cinematográfico, el de Narnia: el sobrino del mago (Narnia: The Magician’s Nephew), cuya adaptación llega a los cines el 12 de febrero de 2027 y a Netflix el 2 de abril.

Gerwig reveló que se reunió personalmente con el vocalista Robert Plant y el guitarrista Jimmy Page para pedirles la canción. No fue una negociación fría ni un simple trámite de licencias: la cineasta explicó que los músicos conectaron con el corazón de su película y con el universo de C. S. Lewis, autor de la saga que inspira el filme. “Ellos aman a C. S. Lewis”, declaró Gerwig durante una conversación con Stephen Colbert en el AMC Lincoln Square IMAX de Nueva York, horas antes del estreno en línea del tráiler. La directora no ocultó su emoción por haber recibido el sí de la banda. “Estaba tan conmovida de que me permitieran usar esta canción”, afirmó. Y es que el permiso tiene un peso histórico. Aunque “Stairway to Heaven” nunca fue lanzada como sencillo en Estados Unidos —decisión de la propia banda—, se convirtió en un pilar de la radio rock y ayudó a que Led Zeppelin IV alcanzara el número 2 del Billboard 200 en diciembre de 1971.

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La elección no es solo un golpe de efecto publicitario. Gerwig describió Stairway to Heaven como una epopeya que explora el descubrimiento espiritual, la iluminación y la posibilidad de perderse por el camino. Son, precisamente, algunos de los temas centrales de El sobrino del mago, la novela de 1955 que adapta la película y que funciona como precuela de El león, la bruja y el armario. La canción acompaña la secuencia climática del tráiler, en la que Aslan —con la voz de Meryl Streep— toma forma en una explosión de luz. La imagen, de estética cósmica y psicodélica, coincide con la construcción gradual de la composición de Led Zeppelin: comienza casi en susurro y crece hasta convertirse en una experiencia monumental. Esa progresión encaja con la idea de Gerwig de contar la creación de un mundo entero.

Netflix revela el tráiler de ‘Narnia: El sobrino del mago’ y confirma su fecha de estreno.
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Una decisión histórica

El resultado es un tráiler que no se limita a presentar personajes o efectos visuales: utiliza la música como parte esencial de su relato. Para una historia sobre el origen de Narnia, la aparición de Stairway to Heaven sugiere trascendencia, misterio y una apertura hacia lo desconocido. También ofrece a una nueva generación de espectadores una primera aproximación a un clásico que, pese a su longevidad, conserva una fuerza cultural extraordinaria. Que Plant y Page hayan aceptado tiene una relevancia que va más allá del impacto del tráiler. Led Zeppelin ha sido históricamente reacio a ceder Stairway to Heaven para producciones audiovisuales. La propia Wayne’s World convirtió esa resistencia en parte de la cultura pop con la célebre escena en la que a Wayne Campbell se le impide tocar el riff inicial en una tienda de música.

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Gerwig, en cambio, logró algo que otras películas no habían conseguido: una autorización real para emplear la grabación original en una campaña de gran visibilidad. El hecho de que la canción se estrene en un tráiler de Narnia añade además una capa simbólica. La saga de Lewis siempre ha tratado la imaginación como una puerta hacia verdades más profundas, y la música de Led Zeppelin ha funcionado durante décadas como una experiencia casi mítica para sus oyentes. La directora ha explicado que su vínculo con las historias de Narnia viene desde la infancia, cuando la sensación de posibilidad que transmitían los libros se quedó con ella hasta la edad adulta. Cuando supo que Netflix había adquirido los derechos de la franquicia, presentó el proyecto al copresidente ejecutivo Ted Sarandos destacando sus grandes temas: el bien, el mal, la vida y la muerte. Escribió el primer borrador en 2021.

Narnia: el sobrino del mago no comienza por el primer libro publicado de la saga, sino por la novela que explora el nacimiento de Narnia. Esa decisión permite a Gerwig abordar los orígenes del mundo y construir una película sobre la creación, la tentación y la llegada de la luz a un lugar todavía sin forma. La sensibilidad musical de la directora también se percibe fuera del tráiler. En una lista de reproducción previa a una proyección aparecieron artistas como David Bowie, The Rolling Stones y Todd Rundgren, lo que confirma que las influencias rock y psicodélicas no son un adorno puntual, sino parte del lenguaje visual y emocional de la adaptación. El reparto incluye a Daniel Craig, Carey Mulligan, Ciarán Hinds y Emma Mackey, que interpreta a la bruja Jadis. David McKenna y Beatrice Campbell dan vida a Digory y Polly, los jóvenes protagonistas cuyo viaje los conduce hacia el mundo extraordinario de Narnia. Con Stairway to Heaven, Gerwig ha conseguido algo más que una licencia musical excepcional. Ha unido dos universos que parecen hechos el uno para el otro: la fantasía espiritual de C. S. Lewis y la épica sonora de Led Zeppelin. Y, al hacerlo, ha convertido un tráiler en un pequeño acontecimiento histórico.

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