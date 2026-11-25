Una persona pasea por la nieve, a 28 de enero de 2026, en San Sebastián de los Reyes, Madrid (España). (Mateo Lanzuela/Europa Press)

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Hasta el viernes, España seguirá inmersa en el tiempo meteorológico inestable, con frentes que dejarán precipitaciones y más frío. Este miércoles, la formación de un sistema de bajas presiones sobre Francia va a favorecer precisamente esto, que entre aire frío sobre la Península.

De esta manera, nos encontraremos con un descenso en las máximas en la mayor parte del país, que además será notable en interiores del tercio sureste. Las temperaturas mínimas, por el contrario, ascenderán en las islas Baleares y en zonas de la fachada oriental, mientras que en el resto de la Península y en el archipiélago canario se registrarán descensos.

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En las montañas de la mitad norte se producirán heladas débiles, así como de forma puntual en la meseta norte. La nieve será hoy protagonista en varias comunidades autónomas, pues se espera en las montañas del centro y del norte, con acumulados significativos en la Cantábrica occidental, la Ibérica norte y los Pirineos. La cota se situará entre 1.300-1.700 en el centro y en 900-1.400 en el norte.

Nevada provocada por la borrasca Harry a su paso por España, en El Boalo, a 17 de enero de 2026, en Madrid (España). (Rafael Bastante/Europa Press)

Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto en alerta este miércoles a varias comunidades autónomas por nevadas. Es el caso de Madrid, donde en la sierra se esperan acumulados de 5 centímetros por encima de los 1.200 metros. El resto de provincias con avisos son Huesca, Asturias, Burgos, León, Segovia, Soria, Zamora, Lleida, Lugo, Ourense, Navarra y La Rioja.

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Alertas por lluvias, viento y mala mar

En forma de lluvia también caerán precipitaciones. Se darán especialmente en la mitad norte, así como de forma aislada en la meseta sur y en las sierra del sudeste. Con menor probabilidad podrían afectar a otros puntos, salvo a litorales de la mitad sur del Mediterráneo.

Según la Aemet, los mayores acumulados se prevén en el Cantábrico y norte de Galicia, con probabilidad de ser persistentes, localmente fuertes y puntualmente con tormenta. Por lluvia se encuentran en alerta A Coruña, Navarra, Gipuzkoa y Bizkaia.

Junto a esto, se prevé que soplen rachas muy fuertes de viento en los litorales de Galicia, el Cantábrico y localmente en el Mediterráneo y Baleares, así como en interiores del tercio este, las montañas del centro y del norte. Así, Cantabria, Gipuzkoa y Bizkaia estarán en alerta naranja por fenómenos costeros, y Almería, Granada, Mallorca, Asturias, A Coruña, Lugo, Pontevedra y Valencia en nivel amarillo. Por vientos hay avisos activos este miércoles en Almería, Granada, Cantabria, Barcelona, Tarragona, Bizkaia, Alicante y Valencia.

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La Guardia Civil auxilia a un vehículo que había quedado inmovilizado por la nieve en la M-607 (Guardia Civil)

Tiempo más estable a partir del viernes

El jueves la situación será similar, con inestabilidad en el extremo norte peninsular y en las islas Baleares, con lluvias abundantes en el Cantábrico oriental. Además, las temperaturas por la noche van a ser más bajas, propiciando heladas en el interior de la mitad norte y en la zona centro de la Península. “En general, con ambiente frío por debajo de 10 grados en zonas de la meseta norte y del centro, y algo más altas en el resto del interior peninsular. En las costas se superarán los 15 grados”, ha señalado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

De cara al viernes y al sábado, aunque todavía hay cierta incertidumbre, se espera un tiempo en general más estable, aunque podrán producirse lluvias en Galicia por la llegada de otro frente y en Baleares por la presencia de inestabilidad en el Mediterráneo.

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