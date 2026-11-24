Dos pensionistas pasean en otoño. (Gabriel Luengas / Europa Press)

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Un trabajo de Funcas que compara el sistema de pensiones de España con los de Alemania, Francia, Países Bajos y Suecia ha concluido que España es el único de los cinco países que ha renunciado a los ajustes automáticos de sus pensiones. ¿Qué significa esto? Que, mientras los otros países tienen reglas que suben la edad de jubilación o frenan el gasto de forma automática cuando hace falta, en España esas decisiones dependen de lo que decida el Gobierno de turno.

El estudio está firmado por los investigadores José Enrique Devesa, Inmaculada Domínguez, Borja Encinas y Robert Meneu, y señala que España ha optado por subir impuestos y cotizaciones para pagar las pensiones, en lugar de ajustar automáticamente el sistema según factores como la esperanza de vida.

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En nuestro país, casi todo el peso de las pensiones recae en la Seguridad Social: el dinero que cotizan los trabajadores en activo se usa directamente para pagar las pensiones de quienes ya están jubilados. El ahorro privado para la jubilación, como los planes de pensiones, apenas tiene peso en nuestro país, según el informe, ni en número de personas que lo utilizan ni en dinero acumulado.

Qué ha cambiado en las reglas de revalorización

Hasta hace unos años, existía una fórmula llamada Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que limitaba cada año la subida de las pensiones a cifras muy bajas, muy por debajo de lo que subían los precios. Esa fórmula se eliminó, y ahora las pensiones suben cada año según el IPC, el indicador oficial de la inflación, para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. El Gobierno de Pedro Sánchez estableció este cambio.

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También se eliminó otro mecanismo, el Factor de Sostenibilidad, que iba a reducir el importe de las pensiones nuevas si la gente vivía más años. En su lugar se creó el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que no reduce ninguna pensión: es una pequeña cotización extra que pagan trabajadores y empresas para ahorrar dinero de cara a cuando se jubile la generación del baby boom.

Lo que hacen los otros países

El informe explica que otros países sí tienen mecanismos que se activan solos, sin necesidad de que el Gobierno apruebe una ley cada vez:

Alemania tiene una fórmula que reduce automáticamente la revalorización de las pensiones si hay menos trabajadores cotizando por cada jubilado, sin que haga falta debate político.

Francia combina dos sistemas públicos obligatorios de reparto, y su ley fija que a partir de los 67 años se cobra automáticamente la pensión completa, sin penalización, independientemente de los años cotizados. Sin embargo, el propio informe señala que este no es un caso tan automático como los anteriores: la ley que aprobó en 2026 el presupuesto de la Seguridad Social francesa frenó parte del calendario de la reforma de 2023, que iba a subir gradualmente la edad de jubilación. Esta pausa, decidida políticamente tras fuertes protestas sociales, afectó sobre todo a los nacidos entre 1964 y 1968, y retrasó la aplicación de ese aumento.

Países Bajos sube automáticamente la edad de jubilación a medida que aumenta la esperanza de vida de la población, desde 2025.

Suecia cuenta con un sistema, llamado Balance Index, que frena la subida de las pensiones cuando los cálculos muestran que el sistema no va a tener dinero suficiente para pagarlas todas. Este mecanismo ya se activó en 2010, 2011 y 2014, tras la crisis financiera mundial.

Una infografía detalla las fórmulas de ajuste automático de las pensiones en Alemania, Países Bajos y Suecia, junto con la situación legislativa en Francia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

España ha preferido subir impuestos

Para pagar el aumento del gasto en pensiones que se espera por la jubilación del baby boom, España ha creado dos nuevas aportaciones que no dan derecho a cobrar más pensión, sino que sirven solo para recaudar más dinero:

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La primera es la cotización del MEI , que en 2026 supone el 0,9% del salario y que subirá hasta el 1,2% a partir de 2029.

La segunda es una cuota de solidaridad que se cobra sobre la parte más alta de los sueldos (la que supera el tope máximo de cotización), con un tipo que en 2026 va del 1,15% al 1,46% y que llegará a entre el 5,5% y el 7% en 2045.

Gracias a este tipo de medidas, el dinero que aporta el Estado ya representa el 21% de todos los ingresos del sistema de pensiones en 2026, según el informe.

España liderará el gasto en pensiones de la Unión Europea en 2050

El estudio cita un informe de la Comisión Europea que calcula que España gastará el 17,3% de todo lo que produce el país (el PIB) en pagar pensiones en el año 2050. Esto supone 4,2 puntos más que en 2022, y convertirá a España en el país de la Unión Europea que más dinero destina a pensiones, 5,2 puntos por encima de la media europea.

Los autores ponen como ejemplo a Países Bajos y Suecia, que consideran los sistemas “más resilientes” de Europa porque reparten el peso de las pensiones entre el dinero público y el ahorro privado. En Países Bajos, por ejemplo, casi el 90% de los trabajadores tiene además un plan de pensiones de empresa, lo que hace que el sistema dependa menos únicamente del Estado.

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El estudio termina con seis recomendaciones para mejorar el sistema español. La más destacada pide incorporar reglas automáticas, como las de Suecia, para evitar que los ajustes dependan siempre de decisiones políticas. Otras propuestas incluyen fomentar que más gente tenga planes de pensiones privados, como ocurre en Países Bajos y Suecia, y mejorar la información que reciben los trabajadores sobre cuánto van a cobrar cuando se jubilen, siguiendo el ejemplo sueco, donde cada ciudadano recibe cada año un sobre con el detalle de sus derechos acumulados.

Los autores concluyen que mejorar el sistema español exigirá dar más información a los trabajadores y crear mecanismos de ajuste que no dependan de los ciclos electorales.

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