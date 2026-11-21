Desde 2025 vienen circulando rumores en redes sociales apuntando a que Shakira y Antonio de la Rúa retomaron su noviazgo. Estos fueron negados por el entorno de la cantante y del empresario (Europa Press)

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Shakira y Antonio de la Rúa volvieron a protagonizar titulares después de que la cantante colombiana compartiera una fotografía junto a su expareja tras el cierre de su residencia en Madrid, España, un gesto que reavivó las especulaciones sobre una posible reconciliación sentimental entre ambos.

La historia entre la artista y el empresario argentino se extendió durante una década, iniciando en el 2000. En ese periodo, el hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa no solo fue su pareja sentimental: también ocupó un rol central en la gestión de distintos proyectos de la carrera de la cantante como su mánager. Varias canciones de la colombiana, entre ellas Lo que más, Día de enero y Suerte fueron compuestas pensando en esa relación.

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Tras la separación —oficializada en 2011 pero concretada un año antes—, Shakira afirmó que el argentino se mantendría como su mánager, aunque la continuidad profesional no se sostuvo. Pocos meses después, De la Rúa demandó a la artista por 100 millones de dólares, al argumentar que había desempeñado un papel clave en la gestión y el éxito de su carrera.

Tras un año de proceso, un tribunal de Los Ángeles, Estados Unidos, desestimó la demanda en 2013, al considerar que no existían pruebas suficientes para respaldar los reclamos del empresario. Como respuesta, Shakira presentó una contrademanda contra De la Rúa por daños y perjuicios. Otras demandas similares, presentadas posteriormente por el argentino, también fueron desestimadas por cortes de Suiza y Nueva York.

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Las primeras señales de un posible acercamiento surgieron durante el paso de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour por Argentina, con dos conciertos realizados en el Campo de Golf de Buenos Aires en marzo de 2025.

De la Rúa asistió a una de las funciones acompañado de su hija Zulú, su hermana Agustina y su madre Inés Pertiné. La presencia del empresario cobró mayor relevancia cuando ambos fueron captados durante una cena nocturna, lo que incrementó las versiones sobre un acercamiento personal entre los dos.

El empresario asistió junto a su familia a los conciertos de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en Buenos Aires, celebrados en marzo de 2025 (Rs Fotos)

Ese episodio fue abordado días después por las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, reconocidas por su trabajo en el pódcast Las Mamarazzis, durante una intervención en el programa Col·lapse de TV3, la televisión catalana. Según explicaron ambas comunicadoras, existe un acercamiento entre Shakira y De la Rúa, aunque no de carácter sentimental.

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“Hemos descubierto que tiene contratado, que vuelve a trabajar, con su ex Antonio de la Rúa, al que le puso los cuernos con Gerard Piqué”, afirmó Laura Fa en el programa. Por su parte, Lorena Vázquez detalló que el argentino “ha vuelto a recuperar” su rol como mánager y que forma parte del equipo de comunicación de la cantante para la gestión de giras y patrocinadores.

“Se hablaba de una posible reconciliación, porque se les ha visto juntos en el último concierto de Shakira en Argentina”, señaló, aunque remarcó que, de momento, la cercanía responde a una cuestión estrictamente profesional.

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“Ahora mismo tienen una atadura, no sentimentalmente, pero sí profesionalmente. Si lo vuelven a estar sentimentalmente, ya lo veremos, pero creo que la noticia es que él ha sido capaz de perdonar una infidelidad porque Shakira le fue infiel a Antonio de la Rúa con Gerard Piqué”, agregó Vázquez.

El reencuentro en el escenario de Madrid y una fotografía dispararon los rumores

Shakira dedicó unos minutos de su concierto para agradecerle a alguien muy especial, a su exnovio Antonio de la Rúa

El vínculo volvió a cobrar fuerza con el cierre de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. El lunes 12 de octubre de 2026, la cantante puso fin a la etapa europea de la gira, con un total de 13 shows realizados en Macondo Park, el recinto construido especialmente para esa residencia en Madrid. Durante la última función, Shakira dedicó unas palabras públicas a su expareja desde el escenario.

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“Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, expresó la artista ante el público. Acto seguido, añadió: “Porque en la vida todo se transforma. Quiero darle las gracias a este que un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias”.

Shakira publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a Antonio de la Rúa tras la última función de su residencia en Madrid, disparando todavía más las especulaciones (@shakira/Instagram)

Días después del concierto, Shakira compartió en Instagram una fotografía en blanco y negro junto a De la Rúa, en la que aparecía apoyada en su hombro en un momento distendido tras la última presentación. En el posteo, la cantante dedicó un extenso mensaje a sus seguidores por el cierre de esa etapa de la gira: “Madrid, no puedo creer que ya haya terminado esta residencia que ha marcado para mí un antes y un después. Cada noche con ustedes ha sido un sueño... ¡y no me quiero ir!”.

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Shakira agradeció también a los fanáticos que viajaron desde distintas partes del mundo para asistir a los conciertos y dedicó palabras a los artistas invitados y al equipo detrás de la producción. Cerró el posteo con una frase dirigida a la ciudad que la recibió durante esas semanas: “Madrid, gracias por abrirme los brazos y el corazón. ¡No hay nada como cuando una lobita se encuentra con su manada!”.

Los rumores sobre una reconciliación

La combinación de la fotografía, el agradecimiento público en el escenario y los antecedentes de República Dominicana y Argentina reavivó con fuerza los rumores sobre un posible regreso sentimental entre la cantante y el empresario.

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El programa español Vamos a ver de la cadena Telecincollegó a asegurar que existían testigos que habían visto a la pareja besarse y mostrarse cariñosa en público.

No obstante, fuentes cercanas a Shakira consultadas por el diario ABC desmintieron categóricamente esas versiones y calificaron la información difundida sobre los supuestos besos como “todo falso”. Según indicaron esas fuentes, pese al acercamiento de los últimos meses, la relación entre la cantante y De la Rúa es exclusivamente de amistad, enmarcada en el trabajo conjunto que ambos desarrollaron para la creación de Macondo Park y la gira que hace unas semanas concluyó su etapa europea.

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