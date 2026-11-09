España Cultura

‘Godzilla Minus Zero’ hace historia: se convierte en el mejor estreno de la historia de una película de habla no inglesa en Estados Unidos

La secuela de ‘Godzilla Minus One’ se ha convertido en un auténtico fenómeno en su llegada a la taquilla, pulverizando todos los récords

Godzilla Minus Zero presenta su tráiler.
Guardar

Godzilla vuelve a la carga. El monstruo mítico de la productora japonesa Toho, ha regresado con la continuación de Godzilla Minus One, titulada Godzilla Minus Zero y ha recaudado 31,6 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno en Norteamérica, la cifra más alta jamás registrada para una película de acción real en lengua extranjera en ese mercado. El dato, situaría a la producción japonesa camino de convertirse en la cinta de acción real más taquillera de la historia de Japón.

La película está dirigida por Takashi Yamazaki, también responsable de los efectos especiales, que ya hizo historia en los Oscar al llevarse la estatuilla en esta disciplina por delante de grandes superproducciones de Hollywood.

PUBLICIDAD

A nivel mundial, el filme acumula ya 63 millones en taquilla, una cifra que continúa en ascenso tras el impulso de su estreno estadounidense y el nivel de popularidad de esta figura emblemática del cine de entretenimiento.

El interés por las películas en versión original

Hasta la llegada de Godzilla Minus Zero, el mejor arranque norteamericano para una producción de acción real en idioma no inglés pertenecía a Hero, el filme chino de Zhang Yimou estrenado en 2002, que había debutado con 17,8 millones. Esa marca se mantuvo vigente durante más de dos décadas antes de ser desplazada.

El nuevo resultado no solo supera ese registro histórico, sino que lo hace por un margen amplio: casi el doble de la recaudación inicial de Hero. Esto confirma que el interés del público norteamericano por el cine en idioma original, con subtítulos, ha crecido de forma sostenida en los últimos años.

PUBLICIDAD

Godzilla Minus Zero (Captura de tráiler oficial)
'Godzilla Minus Zero'

Parte del impulso de la nueva entrega se explica por el éxito de su predecesora directa, Godzilla Minus One, estrenada en 2023. Aquella película se convirtió en un acontecimiento inesperado y terminó recaudando 57,1 millones en total.

Sin embargo, su arranque había sido mucho más discreto: apenas 11,4 millones en su primer fin de semana en cartelera. El crecimiento de su audiencia llegó después, de manera progresiva, a través del entretenimiento doméstico y el boca a boca.

Esa trayectoria contrasta de forma marcada con la de Godzilla Minus Zero, que ha logrado casi triplicar en su debut la cifra con la que arrancó su antecesora. El salto sugiere una base de público ya consolidada que esperaba la nueva entrega desde el estreno previo.

Con los 63 millones acumulados a escala global, Godzilla Minus Zero avanza con rapidez hacia el objetivo de superar los 57,1 millones que recaudó Minus One en su recorrido completo, una marca que podría quedar atrás en poco tiempo si la película mantiene el ritmo de su arranque.

Un éxito que proviene de las plataformas

Antes de este estreno, el referente más reciente de un gran éxito de taquilla para una producción no angloparlante en el mercado estadounidense había sido Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba- La fortaleza infinita, que alcanzó 136,9 millones, una cifra muy superior a la que hasta ahora acumula Godzilla Minus Zero.

Ese antecedente había reforzado la idea de que el público norteamericano está dispuesto a acudir masivamente a salas para ver producciones animadas o de acción real en su idioma original, sin que el uso de subtítulos represente una barrera de entrada.

Imagen de 'Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita'
Imagen de 'Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita'

El caso de Guardianes de la noche se sumó previamente al de otros títulos que habían abierto camino en esa dirección, estableciendo un patrón que la industria del cine ya había identificado también en plataformas de streaming con series como El juego del calamar, La casa de papel y Lupin, producciones en lenguas locales que lograron una aceptación masiva entre audiencias angloparlantes.

Las barreras lingüísticas se difuminan

El funcionamiento en taquilla de Godzilla Minus Zero se produce en un contexto en el que el cine en idioma no inglés ha dejado de ser un segmento marginal en la taquilla estadounidense. La combinación de un antecedente sólido como Minus One, el reconocimiento previo de la franquicia Godzilla y la demostración reciente de Guardianes de la noche parecen haber consolidado una tendencia de fondo.

Godzilla Minus Zero (Captura de tráiler oficial)
'Godzilla Minus Zero'

El resultado confirma que las barreras lingüísticas han dejado de ser un obstáculo determinante para el éxito comercial de una película en salas norteamericanas, siempre que el contenido logre conectar con el público, independientemente del idioma en el que esté hablado.

Por ejemplo, la película Parásitos, que se estrenó en principio en un circuito reducido de salas (al igual que ahora ha ocurrido con La bola negra), terminó recaudando en Estados Unidos más de 53 millones de dólares, sin contar con ningún estudio detrás, ni una campaña, pero sí con el prestigio de haber ganado los principales galardones en los Oscar.

Temas Relacionados

GodzillaCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El documental que desmonta los mitos de Carmen Laforet, la escritora perseguida por el éxito de ‘Nada’: “No está considerada nada feminista cuando hizo una aportación bestial”

En ‘Por qué no escribo nada’, la directora Isabel Fernández recupera cartas y escritos de la autora, a quien Mónica López presta su voz, para reconstruir la historia de una mujer que desafió las convenciones de su época

El documental que desmonta los mitos de Carmen Laforet, la escritora perseguida por el éxito de ‘Nada’: “No está considerada nada feminista cuando hizo una aportación bestial”

Crítica de ‘Grande de España’: La serie de Netflix que convertida en clásico inmediato de la comedia popular gracias su sátira sobre la aristocracia

El tándem formado por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero compone una brillante muestra de humor hispano, con espíritu ‘berlanguiano’, protagonizada por Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez

Crítica de ‘Grande de España’: La serie de Netflix que convertida en clásico inmediato de la comedia popular gracias su sátira sobre la aristocracia

C. Tangana y Agorazein lanzan por sorpresa un EP con tres de sus nuevos temas: “Somos la ganga más seria”

El grupo ha publicado un nuevo tema en el que Jerv.AGZ reflexiona sobre el paso del tiempo y donde puede verse al resto de miembros celebrar su trayectoria

C. Tangana y Agorazein lanzan por sorpresa un EP con tres de sus nuevos temas: “Somos la ganga más seria”

Adiós a una de las sagas cinematográficas más exitosas de todos los tiempos: tres películas que recaudaron 1.400 millones de dólares se despiden de Netflix y HBO Max

Tras conquistar la taquilla mundial con su humor gamberro y disparatadas aventuras, la trilogía que convirtió a Bradley Cooper en una estrella internacional abandona ambas plataformas

Adiós a una de las sagas cinematográficas más exitosas de todos los tiempos: tres películas que recaudaron 1.400 millones de dólares se despiden de Netflix y HBO Max

Si eres fan de ‘La promesa’, no puedes perderte la miniserie más vista de Netflix: basada en un ‘best seller’ ganador del Premio Planeta

La ficción, protagonizada por Verónica Sánchez y ambientada entre Galicia y Cuba, adapta la exitosa novela de Sonsoles Ónega sobre secretos familiares, rivalidades y luchas por la herencia

Si eres fan de ‘La promesa’, no puedes perderte la miniserie más vista de Netflix: basada en un ‘best seller’ ganador del Premio Planeta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

España necesita marinos mercantes y el Gobierno financia las prácticas de los estudiantes en las navieras privadas: 336 euros por alumno al mes

El olor a cannabis no sirve para condenar sin pruebas: la Justicia anula una multa de 30.001 euros a un bar tras fallar la cadena de custodia de cuatro porros

Pedro Sánchez pide votar como el Papa y “la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Una asociación pide cambiar el Código Civil para que bisnietos y tataranietos de españoles puedan obtener la nacionalidad sin depender de leyes extraordinarias

ECONOMÍA

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

DEPORTES

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid

Las palabras de Zidane sobre su infancia: “No fue fácil en un barrio con pocos recursos”