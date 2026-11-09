‘Godzilla Minus Zero’ hace historia: se convierte en el mejor estreno de la historia de una película de habla no inglesa en Estados Unidos

Godzilla Minus Zero presenta su tráiler.

Guardar

Godzilla vuelve a la carga. El monstruo mítico de la productora japonesa Toho, ha regresado con la continuación de Godzilla Minus One, titulada Godzilla Minus Zero y ha recaudado 31,6 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno en Norteamérica, la cifra más alta jamás registrada para una película de acción real en lengua extranjera en ese mercado. El dato, situaría a la producción japonesa camino de convertirse en la cinta de acción real más taquillera de la historia de Japón.

La película está dirigida por Takashi Yamazaki, también responsable de los efectos especiales, que ya hizo historia en los Oscar al llevarse la estatuilla en esta disciplina por delante de grandes superproducciones de Hollywood.

PUBLICIDAD

A nivel mundial, el filme acumula ya 63 millones en taquilla, una cifra que continúa en ascenso tras el impulso de su estreno estadounidense y el nivel de popularidad de esta figura emblemática del cine de entretenimiento.

El interés por las películas en versión original

Hasta la llegada de Godzilla Minus Zero, el mejor arranque norteamericano para una producción de acción real en idioma no inglés pertenecía a Hero, el filme chino de Zhang Yimou estrenado en 2002, que había debutado con 17,8 millones. Esa marca se mantuvo vigente durante más de dos décadas antes de ser desplazada.

El nuevo resultado no solo supera ese registro histórico, sino que lo hace por un margen amplio: casi el doble de la recaudación inicial de Hero. Esto confirma que el interés del público norteamericano por el cine en idioma original, con subtítulos, ha crecido de forma sostenida en los últimos años.

PUBLICIDAD

'Godzilla Minus Zero'

Parte del impulso de la nueva entrega se explica por el éxito de su predecesora directa, Godzilla Minus One, estrenada en 2023. Aquella película se convirtió en un acontecimiento inesperado y terminó recaudando 57,1 millones en total.

Sin embargo, su arranque había sido mucho más discreto: apenas 11,4 millones en su primer fin de semana en cartelera. El crecimiento de su audiencia llegó después, de manera progresiva, a través del entretenimiento doméstico y el boca a boca.

Esa trayectoria contrasta de forma marcada con la de Godzilla Minus Zero, que ha logrado casi triplicar en su debut la cifra con la que arrancó su antecesora. El salto sugiere una base de público ya consolidada que esperaba la nueva entrega desde el estreno previo.

PUBLICIDAD

Con los 63 millones acumulados a escala global, Godzilla Minus Zero avanza con rapidez hacia el objetivo de superar los 57,1 millones que recaudó Minus One en su recorrido completo, una marca que podría quedar atrás en poco tiempo si la película mantiene el ritmo de su arranque.

Un éxito que proviene de las plataformas

Antes de este estreno, el referente más reciente de un gran éxito de taquilla para una producción no angloparlante en el mercado estadounidense había sido Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba- La fortaleza infinita, que alcanzó 136,9 millones, una cifra muy superior a la que hasta ahora acumula Godzilla Minus Zero.

PUBLICIDAD

Ese antecedente había reforzado la idea de que el público norteamericano está dispuesto a acudir masivamente a salas para ver producciones animadas o de acción real en su idioma original, sin que el uso de subtítulos represente una barrera de entrada.

Imagen de 'Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita'

El caso de Guardianes de la noche se sumó previamente al de otros títulos que habían abierto camino en esa dirección, estableciendo un patrón que la industria del cine ya había identificado también en plataformas de streaming con series como El juego del calamar, La casa de papel y Lupin, producciones en lenguas locales que lograron una aceptación masiva entre audiencias angloparlantes.

PUBLICIDAD

Las barreras lingüísticas se difuminan

El funcionamiento en taquilla de Godzilla Minus Zero se produce en un contexto en el que el cine en idioma no inglés ha dejado de ser un segmento marginal en la taquilla estadounidense. La combinación de un antecedente sólido como Minus One, el reconocimiento previo de la franquicia Godzilla y la demostración reciente de Guardianes de la noche parecen haber consolidado una tendencia de fondo.

'Godzilla Minus Zero'

El resultado confirma que las barreras lingüísticas han dejado de ser un obstáculo determinante para el éxito comercial de una película en salas norteamericanas, siempre que el contenido logre conectar con el público, independientemente del idioma en el que esté hablado.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, la película Parásitos, que se estrenó en principio en un circuito reducido de salas (al igual que ahora ha ocurrido con La bola negra), terminó recaudando en Estados Unidos más de 53 millones de dólares, sin contar con ningún estudio detrás, ni una campaña, pero sí con el prestigio de haber ganado los principales galardones en los Oscar.