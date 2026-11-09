España necesita marinos mercantes y el Gobierno financia las prácticas de los estudiantes en las navieras privadas: 336 euros por alumno al mes

Un barco de Galicia. (Europa Press)

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Hay demanda de marinos mercantes. La flota mundial creció en 2025 (últimos datos) un 4,1% en tonelaje. La cartera de pedidos alcanzó su nivel más elevado desde el año 2010. Y los países, a pesar de las tensiones geopolíticas (como el conflicto entre EEUU e Irán) siguen transportando y recibiendo mercancías por el mar. Según IHS Markit, consultora de mercado, esa flota global estaba compuesta por 68.956 buques a principios de 2026, 1.810 embarcaciones más que un año antes. El comercio marítimo español se mantiene en cifras estables. Usamos nuestra flota para importar, sobre todo, petróleo y gas; y para exportar materiales de construcción, minerales y productos químicos.

La flota española, eso sí, no pasa por su mejor momento. Si en 1985, España tenía 600 buques mercantes registrados oficialmente, ahora solo hay 84 (datos de enero de 2026), según las estadísticas de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE). Una patronal que tiene otros 108 buques con banderas de otros países y banderas, principalmente de Madeira, Chipre y Malta. A pesar de ello, “los profesionales españoles tienen cada vez mejor reputación. Hay mucha demanda. Por ejemplo, el 100% de nuestros egresados consiguen encontrar empleo en el sector”, explica Andrés Ortega, director de la Escuela Técnica Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria, uno de los siete centros formativos que hay en España que imparte titulaciones relacionadas con la marina mercante.

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Formar a marineros, capitanes y técnicos conlleva prácticas obligatorias para todos los estudiantes de las titulaciones universitarias de Náutica y Marina Mercante que pretenden obtener posteriormente los títulos profesionales exigidos por el Convenio STCW, el tratado internacional de la Organización Marítima Internacional que fija los estándares mínimos de formación, titulación y guardia para los profesionales del mar. Por eso, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de octubre la concesión directa de subvenciones “para la promoción del acceso a las profesiones marítimas”. Se trata de un millón de euros que se destinará a ANAVE para facilitar estas prácticas obligatorias a bordo de buques.

Un petrolero de la flota española

Estas prácticas permiten ejercer a bordo como oficiales de puente, máquinas, radioelectrónica o electrotecnia. Suelen realizarse durante los estudios, sin necesidad de haber obtenido previamente el título académico. Un portavoz de ANAVE explica a este diario que la patronal que dirige actualmente el empresario Vicente Boluda (expresidente de Real Madrid) “mantiene convenios de colaboración con las escuelas y facultades de náutica españolas”. Según sus datos, entre 2021 y 2025, las empresas navieras asociadas a ANAVE han facilitado 1.700 embarques de alumnos en prácticas acogidos a este programa de subvenciones, que en conjunto suman cerca de 225.000 días de formación a bordo.

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900 euros por alumno

“Aunque el programa toma como referencia una ayuda de 900 euros por alumno y mes, el presupuesto disponible se reparte entre todas las solicitudes que cumplen los requisitos, por lo que la cuantía efectiva resulta muy inferior. En los últimos cinco años, las empresas navieras han recibido una media de unos 336 euros mensuales por alumno”, recalcan desde ANAVE. Los gastos subvencionables incluyen manutención, alojamiento, viajes, equipos de protección individual, seguros, familiarización a bordo, gestión documental y tiempo dedicado por el oficial tutor. Desde la Dirección General de Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes, un portavoz afirma que en estas prácticas “el alumno adquiere experiencia profesional supervisada, cumplimenta el libro de formación y realiza tareas propias de la futura categoría profesional bajo la tutela de oficiales del buque”.

La duración depende del título profesional concreto, pero para que el embarque sea subvencionable en los convenios, se exige un mínimo de 60 días naturales ininterrumpidos. Desde ANAVE aclaran que esa duración depende de la especialidad. “Por ejemplo, para obtener el título de Piloto de Segunda Clase se exigen 12 meses de embarque, de los cuales al menos seis deben dedicarse a prácticas de navegación y guardia en el puente de mando. Para el título de Oficial de Máquinas de Segunda Clase se requieren nueve meses de prácticas a bordo en el departamento de máquinas y tres meses de formación en un taller en tierra. En los últimos cinco años, la duración media de los embarques subvencionados ha sido de unos 131 días (4,4 meses)”.

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La eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha propuesto este viernes destinar los 24.000 millones de euros en los que, según sus cálculos, ha aumentado el gasto militar desde 2023 a nacionalizar Repsol, contratar 40.000 profesionales sanitarios y otros tantos docentes, expropiar el uso de viviendas de fondos buitre y crear un supermercado público, entre otras medidas sociales.

En la última convocatoria, correspondiente a los años 2024 y 2025, las empresas navieras justificaron unos costes medios de 1.537 euros por alumno y mes, aunque esta cifra no refleja la totalidad de los costes reales de formación. La financiación estatal existe desde el año 2010. La subvención comenzó con una dotación de 100.000 euros anuales, que llegó a reducirse hasta los 40.000 euros durante la crisis económica. Desde 2023, su importe se ha elevado a 1 millón de euros, aunque la convocatoria de 2025 tuvo que repartirse entre dos ejercicios, al no haberse aprobado la ayuda en 2024. En esta convocatoria doble (2024 y 2025) se formaron 677 alumnos. En 2020 solo fueron 267.

Andrés Ortega, de la Universidad de Cantabria, recalca que “los alumnos no suelen ser conscientes de que el Gobierno financia sus prácticas. Algunas navieras dan incluso gratificaciones extras. Y nuestros alumnos no solo embarcan en empresas españolas, también en extranjeras. En estos últimos casos, la universidad asume la Seguridad Social y la naviera la formación. Esta formación es vital para las futuras generaciones de profesionales y los españoles son cada vez más demandados”. ¿Qué titulaciones exigen estas prácticas?

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Pues 16. Cuatro en la categoría de ‘Puente’ (Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo, Diplomado en navegación marítima, Grado en náutica y transporte marítimo, y Grado en ingeniería náutica y transporte marítimo), cuatro en la categoría de ‘Máquinas’ (Grado en tecnologías marinas, Grado en marina, Licenciado en máquinas navales y Diplomado en máquinas navales), cuatro en ‘Radioelectrónica’ (Licenciado en radioelectrónica naval, Diplomado en radioelectrónica naval, Grado en ingeniería radioelectrónica y Grado en ingeniería radioelectrónica naval), y cuatro para los grados medio y superior de la categoría de ‘Técnico’.