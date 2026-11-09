España

España necesita marinos mercantes y el Gobierno financia las prácticas de los estudiantes en las navieras privadas: 336 euros por alumno al mes

Transportes subió en 2023 las ayudas de 300.000 a 1 millón de euros para que los alumnos hagan estas prácticas obligatorias en una flota nacional que solo tiene 84 buques con bandera española

Un barco de Galicia. (Europa Press)
Un barco de Galicia. (Europa Press)
Guardar

Hay demanda de marinos mercantes. La flota mundial creció en 2025 (últimos datos) un 4,1% en tonelaje. La cartera de pedidos alcanzó su nivel más elevado desde el año 2010. Y los países, a pesar de las tensiones geopolíticas (como el conflicto entre EEUU e Irán) siguen transportando y recibiendo mercancías por el mar. Según IHS Markit, consultora de mercado, esa flota global estaba compuesta por 68.956 buques a principios de 2026, 1.810 embarcaciones más que un año antes. El comercio marítimo español se mantiene en cifras estables. Usamos nuestra flota para importar, sobre todo, petróleo y gas; y para exportar materiales de construcción, minerales y productos químicos.

La flota española, eso sí, no pasa por su mejor momento. Si en 1985, España tenía 600 buques mercantes registrados oficialmente, ahora solo hay 84 (datos de enero de 2026), según las estadísticas de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE). Una patronal que tiene otros 108 buques con banderas de otros países y banderas, principalmente de Madeira, Chipre y Malta. A pesar de ello, “los profesionales españoles tienen cada vez mejor reputación. Hay mucha demanda. Por ejemplo, el 100% de nuestros egresados consiguen encontrar empleo en el sector”, explica Andrés Ortega, director de la Escuela Técnica Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria, uno de los siete centros formativos que hay en España que imparte titulaciones relacionadas con la marina mercante.

PUBLICIDAD

Formar a marineros, capitanes y técnicos conlleva prácticas obligatorias para todos los estudiantes de las titulaciones universitarias de Náutica y Marina Mercante que pretenden obtener posteriormente los títulos profesionales exigidos por el Convenio STCW, el tratado internacional de la Organización Marítima Internacional que fija los estándares mínimos de formación, titulación y guardia para los profesionales del mar. Por eso, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de octubre la concesión directa de subvenciones “para la promoción del acceso a las profesiones marítimas”. Se trata de un millón de euros que se destinará a ANAVE para facilitar estas prácticas obligatorias a bordo de buques.

Un petrolero de la flota española
Un petrolero de la flota española

Estas prácticas permiten ejercer a bordo como oficiales de puente, máquinas, radioelectrónica o electrotecnia. Suelen realizarse durante los estudios, sin necesidad de haber obtenido previamente el título académico. Un portavoz de ANAVE explica a este diario que la patronal que dirige actualmente el empresario Vicente Boluda (expresidente de Real Madrid) “mantiene convenios de colaboración con las escuelas y facultades de náutica españolas”. Según sus datos, entre 2021 y 2025, las empresas navieras asociadas a ANAVE han facilitado 1.700 embarques de alumnos en prácticas acogidos a este programa de subvenciones, que en conjunto suman cerca de 225.000 días de formación a bordo.

PUBLICIDAD

900 euros por alumno

“Aunque el programa toma como referencia una ayuda de 900 euros por alumno y mes, el presupuesto disponible se reparte entre todas las solicitudes que cumplen los requisitos, por lo que la cuantía efectiva resulta muy inferior. En los últimos cinco años, las empresas navieras han recibido una media de unos 336 euros mensuales por alumno”, recalcan desde ANAVE. Los gastos subvencionables incluyen manutención, alojamiento, viajes, equipos de protección individual, seguros, familiarización a bordo, gestión documental y tiempo dedicado por el oficial tutor. Desde la Dirección General de Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes, un portavoz afirma que en estas prácticas “el alumno adquiere experiencia profesional supervisada, cumplimenta el libro de formación y realiza tareas propias de la futura categoría profesional bajo la tutela de oficiales del buque”.

La duración depende del título profesional concreto, pero para que el embarque sea subvencionable en los convenios, se exige un mínimo de 60 días naturales ininterrumpidos. Desde ANAVE aclaran que esa duración depende de la especialidad. “Por ejemplo, para obtener el título de Piloto de Segunda Clase se exigen 12 meses de embarque, de los cuales al menos seis deben dedicarse a prácticas de navegación y guardia en el puente de mando. Para el título de Oficial de Máquinas de Segunda Clase se requieren nueve meses de prácticas a bordo en el departamento de máquinas y tres meses de formación en un taller en tierra. En los últimos cinco años, la duración media de los embarques subvencionados ha sido de unos 131 días (4,4 meses)”.

La eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha propuesto este viernes destinar los 24.000 millones de euros en los que, según sus cálculos, ha aumentado el gasto militar desde 2023 a nacionalizar Repsol, contratar 40.000 profesionales sanitarios y otros tantos docentes, expropiar el uso de viviendas de fondos buitre y crear un supermercado público, entre otras medidas sociales.

En la última convocatoria, correspondiente a los años 2024 y 2025, las empresas navieras justificaron unos costes medios de 1.537 euros por alumno y mes, aunque esta cifra no refleja la totalidad de los costes reales de formación. La financiación estatal existe desde el año 2010. La subvención comenzó con una dotación de 100.000 euros anuales, que llegó a reducirse hasta los 40.000 euros durante la crisis económica. Desde 2023, su importe se ha elevado a 1 millón de euros, aunque la convocatoria de 2025 tuvo que repartirse entre dos ejercicios, al no haberse aprobado la ayuda en 2024. En esta convocatoria doble (2024 y 2025) se formaron 677 alumnos. En 2020 solo fueron 267.

Andrés Ortega, de la Universidad de Cantabria, recalca que “los alumnos no suelen ser conscientes de que el Gobierno financia sus prácticas. Algunas navieras dan incluso gratificaciones extras. Y nuestros alumnos no solo embarcan en empresas españolas, también en extranjeras. En estos últimos casos, la universidad asume la Seguridad Social y la naviera la formación. Esta formación es vital para las futuras generaciones de profesionales y los españoles son cada vez más demandados”. ¿Qué titulaciones exigen estas prácticas?

Pues 16. Cuatro en la categoría de ‘Puente’ (Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo, Diplomado en navegación marítima, Grado en náutica y transporte marítimo, y Grado en ingeniería náutica y transporte marítimo), cuatro en la categoría de ‘Máquinas’ (Grado en tecnologías marinas, Grado en marina, Licenciado en máquinas navales y Diplomado en máquinas navales), cuatro en ‘Radioelectrónica’ (Licenciado en radioelectrónica naval, Diplomado en radioelectrónica naval, Grado en ingeniería radioelectrónica y Grado en ingeniería radioelectrónica naval), y cuatro para los grados medio y superior de la categoría de ‘Técnico’.

Temas Relacionados

Ministerio de Transportes de EspañaMarina MercanteEstudiantesGobierno de EspañaUniversidadesBarcosSubvencionesEspaña-NacionalEspaña-Sociedad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La COP31 arranca en Turquía con la idea de convertir las promesas en acciones: la UE cierra la puerta a más financiación y España apuesta por las renovables

La reducción de las emisiones y la transición energética se situarán un año más en el centro de la Cumbre del Clima

La COP31 arranca en Turquía con la idea de convertir las promesas en acciones: la UE cierra la puerta a más financiación y España apuesta por las renovables

La crisis de vivienda mueve el voto para el 29-N, pero el problema afecta sobre todo a los jóvenes: “No puedo ahorrar y tengo que estar todo el rato pensando en pagar el alquiler”

El acceso a la compra o la renta de un hogar es el principal problema que ven los españoles, según el CIS

La crisis de vivienda mueve el voto para el 29-N, pero el problema afecta sobre todo a los jóvenes: “No puedo ahorrar y tengo que estar todo el rato pensando en pagar el alquiler”

El documental que desmonta los mitos de Carmen Laforet, la escritora perseguida por el éxito de ‘Nada’: “No está considerada nada feminista cuando hizo una aportación bestial”

En ‘Por qué no escribo nada’, la directora Isabel Fernández recupera cartas y escritos de la autora, a quien Mónica López presta su voz, para reconstruir la historia de una mujer que desafió las convenciones de su época

El documental que desmonta los mitos de Carmen Laforet, la escritora perseguida por el éxito de ‘Nada’: “No está considerada nada feminista cuando hizo una aportación bestial”

Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

En un escrito, publicado por la Asociación Española de Titulados Náutico-Pesqueros, cuestionan que el actual sistema deje fuera a quienes están en aguas internacionales o puertos extranjeros

Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

El economista y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid identifica los principales retos del próximo Gobierno: facilitar el acceso a la vivienda, atraer compañías tecnológicas al país y reducir la burocracia que frena el crecimiento empresarial

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

El olor a cannabis no sirve para condenar sin pruebas: la Justicia anula una multa de 30.001 euros a un bar tras fallar la cadena de custodia de cuatro porros

Pedro Sánchez pide votar como el Papa y “la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Una asociación pide cambiar el Código Civil para que bisnietos y tataranietos de españoles puedan obtener la nacionalidad sin depender de leyes extraordinarias

Los bajos salarios y el coste de la vivienda dificultan los traslados y alejan a los militares de sus familias: “Solteros geográficos”

ECONOMÍA

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

DEPORTES

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid

Las palabras de Zidane sobre su infancia: “No fue fácil en un barrio con pocos recursos”