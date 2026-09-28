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Las críticas de ‘Godzilla Minus Zero’ lo confirman: la nueva película supera a su predecesora, ‘Godzilla Minus One’, en casi todos los aspectos

Se ha estrenado en el Festival de Nueva York la secuela de la película que relanzó el género ‘kaiju’ y ganó el Oscar a los mejores efectos especiales

GODZILLA MINUS ZERO presenta su tráiler.
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Tras el éxito de Godzilla Minus One, el director Takashi Yamazaki dirige la secuela Godzilla Minus Zero, ambientada en 1949 y que recupera a los los supervivientes de la anterior película para convertir la reconstrucción de Japón tras la guerra en el escenario de una nueva catástrofe. La película prolonga el conflicto entre el trauma nuclear, la memoria de la destrucción y la necesidad de proteger a una familia que ha logrado rehacerse.

El largometraje se ha estrenado mundialmente en el Festival de Cine de Nueva York y las críticas coinciden en que la película combina el género kaiju con una historia familiar marcada por el Japón de posguerra.

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La producción es el primer largometraje japonés rodado en IMAX. Yamazaki, que figura también como responsable de los efectos visuales, ha contado con un equipo de VFX mayor que el de Godzilla Minus One, la entrega de 2023 que ganó el Oscar por sus efectos y reactivó la franquicia de Toho.

Godzilla Minus Zero (Captura de tráiler oficial)
'Godzilla Minus Zero'

La amenaza inicial llega a la ciudad de Matsumoto: King Ghidorah, todavía con una sola cabeza, arrasa la población antes de desarrollar su forma de dragón tricéfalo. Sus alas provocan vientos de fuerza huracanada y sus mandíbulas lanzan haces electromagnéticos capaces de elevar edificios, trenes y otros objetos antes de estrellarlos contra el suelo.

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Qué ocurre en ‘Godzilla Minus Zero’

La acción transcurre dos años después de los sucesos de Godzilla Minus One. Japón intenta recuperar una apariencia de normalidad mientras Godzilla permanece en el fondo del océano, donde se le daba por destruido tras el ataque de 1947, pero Ghidorah abre una nueva crisis con su irrupción sobre Matsumoto.

El monstruo llega a las montañas japonesas tras la caída de un meteorito y el kaiju pasa periodos de hibernación en las colinas de Nagano. La película deja al margen buena parte de la mitología previa del personaje, que en otras entregas fue vinculado a invasores alienígenas, viajes temporales y la destrucción de Venus miles de años antes.

El profesor Kanji Murakami, interpretado por Min Tanaka, estudia criaturas biológicas y ha sobrevivido al bombardeo de Hiroshima, al ataque de Ginza de la película anterior y a la devastación de Matsumoto. Su experiencia conecta el relato con la historia de la guerra y con el daño físico que han dejado los ataques de los kaiju sobre la población.

Godzilla Minus Zero (Captura de tráiler oficial)
Una imagen de 'Godzilla Minus Zero'

Las autoridades japonesas prueban bombardear a Ghidorah con aviones y armas prestadas por Estados Unidos, pero el ataque solo despierta al monstruo. Variety describe una batalla aérea entre media docena de aeronaves y la criatura, mientras que The Hollywood Reporter destaca la capacidad de Ghidorah para regenerarse y resistir el armamento convencional.

Cuando Godzilla reaparece completamente regenerado frente a la costa, Murakami interpreta su regreso como una posibilidad para enfrentar a ambos monstruos. El plan de la Oficina de Respuesta ante Desastres a Gran Escala consiste en atraerlos al mismo lugar para que combatan entre sí: el superviviente quedaría herido y debilitado antes de que las fuerzas humanas intentasen eliminarlo.

La familia vuelve al centro de la historia

La batalla no desplaza a los personajes humanos que sostenían Godzilla Minus One. Kōichi Shikishima, el antiguo piloto kamikaze de la Segunda Guerra Mundial interpretado por Ryunosuke Kamiki, vive ahora con Noriko, encarnada por Minami Hamabe, y con Akiko, la niña huérfana a la que ambos acogieron y que ya tiene siete años.

La familia también cuenta con el apoyo de Sumiko, la vecina interpretada por Sakura Ando, que perdió a los suyos durante la guerra y ejerce como una figura de tía para Akiko. La convivencia que Kōichi ha conseguido levantar vuelve a quedar amenazada por la destrucción de Ghidorah y por el retorno de Godzilla.

Noriko arrastra las consecuencias del ataque de Ginza: sobrevivió con un parche en el ojo y presenta una recuperación física anómala. Un médico investiga los efectos de la exposición al tejido celular de Godzilla en las víctimas de los ataques, y esa condición de Noriko puede convertirse en un elemento útil para combatir a los monstruos.

Godzilla Minus Zero (Captura de tráiler oficial)
Una de las protagonistas de 'Godzilla Minus Zero'

Kōichi se resiste a volver a pilotar un avión de combate. Su dilema ya no se limita a la culpa por haber sobrevivido a la guerra, sino que enfrenta el deber de intervenir ante la amenaza con la responsabilidad de seguir vivo para Noriko y Akiko.

El ingeniero naval Kenji Noda, interpretado por Hidetaka Yoshioka, dirige la respuesta contra Ghidorah y reúne a antiguos compañeros junto a dos incorporaciones: la meteoróloga Makoto Aoyama, a quien da vida Masami Nagasawa, y Murakami. Aoyama detecta que el dragón responde a la fuerza electromagnética de un sistema de tormentas que se mueve con rapidez.

‘Godzilla Minus Zero’ recupera el trauma atómico

La película presenta a Godzilla como una presencia ligada a la ansiedad nuclear, los desastres naturales y la devastación de la posguerra japonesa. The Hollywood Reporter considera que esa especificidad cultural diferencia a las dos películas de Yamazaki de las producciones estadounidenses de la saga, donde el componente humano resulta menos desarrollado.

El crítico Owen Gleiberman sostiene en Variety que los monstruos adquieren una dimensión casi divina: Godzilla carga sus placas dorsales y libera una descarga radiactiva capaz de destruir una ciudad, mientras Ghidorah emite rayos anaranjados desde sus cabezas.

Yamazaki sitúa la historia en los últimos años de la década de 1940, el periodo en el que la saga encuentra su raíz espiritual antes del estreno del Gojira original en 1954. Tanaka nació el 10 de marzo de 1945, la fecha del bombardeo incendiario de Tokio, citado por Variety como el ataque aéreo más mortífero de la historia humana.

Las reseñas destacan dos grandes secuencias de monstruos: el combate aéreo sobre Matsumoto y el choque final entre Godzilla y Ghidorah. IndieWire, señala que el enfrentamiento culminante ha permitido a la franquicia obtener por primera vez una clasificación para mayores de edad R y afirma que, en todos los sentidos, esta secuela supera a su predecesora.

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