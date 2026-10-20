La película sobre el escándalo de Elizabeth Holmes ya planea su carrera al Oscar en la que podría plantar cara a ‘La bola negra’ y hacer historia

'You Can See Everything' se ha situado de manera inmediata en la carrera de premios

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Tras su inesperado éxito, el documental sobre Elizabeth Holmes ya planea su carrera hacia los Oscar y podría convertirse en el principal rival de La bola negra en la temporada de premios. You Can See Everything, dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, recaudó 15 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, una cifra que casi ningún documental alcanza en toda su explotación comercial. El filme, producido por A24, sigue a la fundadora de Theranos durante los 34 días previos a su ingreso en prisión, donde cumple una condena de once años y tres meses por fraude. La historia continúa después de ese momento, en un relato que combina realidad y puesta en escena bajo la dirección de Fielder.

You Can See Everything acumula un 99 en Metacritic y un 98% en Rotten Tomatoes. En plataformas de audiencia sostiene un 4,7 sobre 5 en Letterboxd y un 9,4 en IMDb, cifras registradas hasta el lunes 19 de octubre. Si la puntuación en IMDb se mantiene, la película superaría a Cadena perpetua (1994) como el filme mejor calificado de la historia en ese sitio, según los datos difundidos. Ese recibimiento crítico y comercial, inusual para un documental, es lo que impulsó a A24 a lanzar una campaña de Oscar que abarca prácticamente todas las categorías competitivas.

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La comparación con La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis), surgió en medios especializados tras conocerse el fenómeno de You Can See Everything. La cinta española, distribuida en Estados Unidos por Netflix, representa a España en la carrera de los Oscar y venía siendo considerada la principal alternativa a La Odisea en la pelea por el premio mayor. La bola negra se convirtió en el segundo mejor estreno limitado en salas estadounidenses para una película en idioma distinto al inglés de Netflix, con 277.500 dólares recaudados en cuatro salas de Los Ángeles y Nueva York durante su fin de semana de debut. Atención a continuación, porque hay posibles spolers de You Can See Everything.

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Un fenómeno de crítica sin precedentes

Según medios especializados, el surgimiento de You Can See Everything le ha quitado parte del protagonismo a la película española justo en el fin de semana de su estreno estadounidense. El hito histórico que supondría que un título español entrara en la categoría de mejor película podría quedar eclipsado si es un documental el que finalmente lo logra. Ningún documental fue nominado a mejor película en las 98 ceremonias previas de los Oscar. El éxito de taquilla y crítica de You Can See Everything alimenta la posibilidad de que rompa ese techo histórico, aunque el recorrido habitual de la temporada de premios todavía representa un obstáculo tanto para el filme de Fielder como para la cinta de Los Javis.

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Según el sitio de premios de A24, el filme será elegible para mejor documental en la 99ª entrega de los Oscar, pero también se presentará en mejor película, con Fielder, Oppenheim, Tatiana Bears, Maggie Ambrose y Jack Davis como productores. La postulación incluye además dirección (Fielder y Oppenheim), diseño de producción (Alex DiGerlando y Rebecca Meis), fotografía (David Bolen), diseño de vestuario (Katina Danabassis), edición (Adam Locke-Norton), maquillaje y peinado (Stephanie Pasicov y Kerrie Smith), sonido (Paul Hsu y Richard Carlos) y banda sonora original (Ari Balouzian).

Nathan Fielder en 'You Can See Everything', en su registro de entrevistador

Nathan Fielder se baja

Variety confirmó que Amanda Seyfried, acreditada en el filme como Elizabeth Holmes, es elegible para las categorías actorales de los Oscar. La actriz también aparece interpretándose a sí misma mientras retoma el papel de Holmes, por el que ya ganó un Emmy en The Dropout. Seyfried será impulsada en la categoría de mejor actriz de reparto. Una nominación significaría la segunda de su carrera, después de la que obtuvo por Mank (2020), y llegaría por interpretar dos personajes a la vez: ella misma y la mujer que ya le valió un Emmy.

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Fielder, acreditado como él mismo en el filme, podría ser elegible para postularse como intérprete, pero Variety confirmó que no lo hará. La decisión evita un hecho que nunca ocurrió en la historia de la Academia: ningún actor fue nominado al Oscar por interpretarse a sí mismo. El antecedente más cercano llegó con otro título de A24, Sing Sing (2024), donde el coguionista y protagonista Clarence Maclin, un hombre previamente encarcelado que interpretó una versión de sí mismo, construyó una candidatura real a mejor actor de reparto que terminó sin nominación.

Christopher Abbott, quien interpreta en escenas recreadas a Billy Evans, esposo de Holmes, también es elegible para mejor actor de reparto. Fuentes cercanas a la campaña de premios señalaron que el impulso actoral se concentrará en Seyfried, independientemente de la elegibilidad de Abbott. La distribuidora Avalon confirmó que You Can See Everything llegará a los cines españoles el 12 de febrero de 2027, bajo el título Ver Para Creer. El anuncio llegó acompañado de un tráiler oficial de la cinta.

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