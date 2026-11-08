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Si eres fan de ‘La promesa’, no puedes perderte la miniserie más vista de Netflix: basada en un ‘best seller’ ganador del Premio Planeta

La ficción, protagonizada por Verónica Sánchez y ambientada entre Galicia y Cuba, adapta la exitosa novela de Sonsoles Ónega sobre secretos familiares, rivalidades y luchas por la herencia

Tráiler de 'Las hijas de la criada', la miniserie que adapta la novela de Sonsoles Ónega.
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Con más de un millón de lectores, la novela Las hijas de la criada, de Sonsoles Ónega, es uno de los libros que más impacto comercial han tenido en los últimos años. A pesar de la polémica que generó la concesión del Premio Planeta a la autora, conocida sobre todo por su trabajo como presentadora de televisión en medios de comunicación cuya propiedad estaba en manos de la empresa que otorga el galardón, el libro ha ido sumando ediciones y traducciones hasta convertirse en un fenómeno de ventas.

Ahora, la historia de Sonsoles Ónega da un paso más después de que la miniserie de ocho capítulos haya aterrizado en Netflix, plataforma en la que, apenas un día después de su llegada, ya ocupa el primer puesto de la lista de series más vistas en España. La producción se estrenó inicialmente en Atresplayer el 30 de noviembre de 2025, donde logró el mejor lanzamiento de la plataforma en los tres años anteriores. Posteriormente, dio el salto a la televisión en abierto, con su emisión en el horario de máxima audiencia de Antena 3, que consiguió ser vista por más de 1,6 millones de espectadores únicos.

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Imágenes de 'Las hijas de la criada'.
Imágenes de 'Las hijas de la criada'. (Buendía Estudios Canarias)

Una historia de secretos familiares ambientada en la Galicia de 1900

La trama de Las hijas de la criada comienza en el pazo de Espíritu Santo, en Galicia, donde el nacimiento simultáneo de dos niñas cambia el destino de la familia Valdés. Clara, interpretada por Judith Fernández, es hija de Renata (Carlota Baró), una de las criadas de la casa, y de don Gustavo. Catalina (Martina Cariddi), por su parte, nace del matrimonio de este último con doña Inés, a quien interpreta Verónica Sánchez.

Desde ese momento, las vidas de ambas niñas quedan marcadas por los secretos de sus orígenes y las diferencias sociales que separan a sus familias. La historia se desarrolla entre relaciones prohibidas, rivalidades, traiciones y luchas por la herencia, mientras una venganza inesperada altera el futuro de los protagonistas. La ficción combina el drama familiar con las intrigas propias de una saga ambientada a comienzos del siglo XX.

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El relato también aborda la situación de las mujeres en una época en la que tenían importantes limitaciones para decidir sobre su futuro y administrar sus propios bienes. Doña Inés tendrá que enfrentarse al desamor, al abandono y a las disputas por el control del patrimonio familiar. Mientras tanto, Clara y Catalina crecerán bajo el peso de unas circunstancias que condicionarán sus relaciones y su identidad.

Imágenes de 'Las hijas de la criada'
Imágenes de 'Las hijas de la criada'. (Atresmedia)

Galicia y Cuba protagonizan la ambientación de la serie

La ambientación constituye uno de los elementos destacados de la serie, pues su historia transcurre entre un pazo gallego y una Cuba marcada por su pasado colonial, dos escenarios que permiten reconstruir el contexto histórico y social de la época. Gracias a un rodaje en una gran variedad de localizaciones en Galicia, Madrid y Canarias, los espacios rurales, las residencias señoriales y los entornos vinculados a la actividad económica de los Valdés contribuyen a recrear el universo de esta saga familiar.

En ese entorno destaca un reparto encabezado por Verónica Sánchez (Los Serrano), Carlota Baró (Memento Mori), Martina Cariddi (Élite) y Judith Fernández (Rondallas), que interpretan a Inés, Renata, Catalina y Clara, respectivamente. Junto a ellas participan Alain Hernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera y Álex Gadea. El reparto reúne también a Fran Nortes, Camila Bossa y Alejandro Vergara, entre otros intérpretes.

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