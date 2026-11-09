Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

El récord de velocidad: Diego Poncelet alcanzando los 151,83 km/h. (cedida)

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A 151,83 kilómetros por hora, con el asfalto pasando a centímetros de las suelas, Diego Poncelet no sintió pánico. Todo lo contrario: “Una tranquilidad muy profunda”, dice. El aire fluía a su alrededor, añade en entrevista con Infobae. “Me parecía que iba más lento, en el sentido de que iba demasiado bien. Era como estar en un capullo de viento perfecto. Lo penetraba con la cabeza y se cerraba detrás de mí sin ningún rebufo”.

Nacido en Ciudad de México en 1999, pero con pasaporte español, el skater alcanzó esa velocidad el 22 de septiembre en la Route des Éboulements, una carretera cerrada de la región de Charlevoix, en Quebec (Canadá). Superó los 146,73 km/h que se mantenían desde 2017 y consiguió un nuevo récord Guinness.

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No obstante, diez segundos después de celebrarlo con sus amigos, su familia y el equipo de Red Bull, le vino a la cabeza una pregunta: “¿Y ahora qué?”. A sus 27 años, cree que pensamos mal los sueños. “Nos enfocamos mucho en el objetivo en sí, pero lo que debería importar más es la persona en la que nos convertimos en ese proceso”. Tras el récord se siente “bastante más fuerte”, él que de adolescente era introvertido y ansioso.

Diego Poncelet durante la bajada en Canadá. (cedida)

El récord que no celebró

Todo empezó tras su segundo título mundial logrado en 2023. Antes ya lo había conseguido en 2022 y necesitaba un nuevo desafío en su carrera. Fue entonces cuando apareció la oportunidad. La marca seguía en pie porque “se logró con 43 km/h de viento de cola y con la carretera en mejor estado”. Nadie pensaba que se pudiera repetir. Bueno, casi nadie. Pete Connolly, su dueño, pensaba que se podía llegar a 150 km/h, pero un cáncer le impidió intentarlo.

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Poncelet le escribió al empezar el proyecto: “Se emocionó muchísimo y me fue dando consejos”. Sin embargo, falleció el 30 de mayo de 2025, antes de ver la hazaña. Por eso lo vive como “un homenaje a este gran atleta y persona, que fue el único que pensaba que sí era posible conseguirlo”.

Diego Poncelet y la secuencia de la bajada. (cedida)

Fueron cuatro años de preparación intensa, pruebas en el túnel de viento de Ginebra y en túneles de viento virtuales, con tecnologías cercanas a las de la Fórmula 1. Tenía un casco a medida, un traje con alerón en la espalda y una falda en la tabla para mejorar la aerodinámica. Llevaba además guantes y zapatos de Prada Linea Rossa, que le ayudaban a bajar el centro de gravedad y a limpiar el flujo del aire.

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Sin embargo, todo “funcionó aún mejor de lo previsto”. Tanto que, en la tercera bajada del primer día, sin viento, marcó 146,88 km/h y batió el récord. Pero no celebró nada. “El récord no era lo que me importaba, sino los 150”, admite a este medio. Tardó en admitirlo. “No era lo suficientemente valiente, porque pensaba que a lo mejor no era posible. Pero cuando llegué ahí, no pude mentirme”. Se quedaron hasta lograrlo.

Diego Poncelet con su récord de velocidad. (cedida)

30 minutos de viento a favor

Entonces llegó el día “más peligroso de todos”. El día de viento de lado. Tuvo “unos wobbles bastante importantes” y la sensación de que no controlaba la tabla. “Fue muy desagradable”, confiesa. Perdió confianza. Pararon, pero no del todo: “Tuvimos la liviana inteligencia de decir: ‘No, tenemos que parar, vamos a esperar que haya mejores condiciones’”.

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La ventana llegó con ayuda de su tío: “Entre las cuatro y las cuatro y media se va a dar la vuelta al viento y tendréis entre 10 y 15 km/h a favor”. Poncelet llegó intimidado a esa tarde. No obstante, la bajada fue todo lo contrario. Visualmente veía que iba rápido, pero lo que sentía era otra cosa. La violencia llegó al final, al incorporarse. “Es como un ente que te está intentando tirar de la tabla. Si me levanto demasiado rápido, me voy volando directamente”. Por eso sacó primero las manos y los brazos y fue subiendo el torso poco a poco. “Fue solamente cuando me levanté un poco al final que me di cuenta: ‘Joder, creo que lo he batido’”. Estaba seguro, dice, “porque era demasiado intenso”.

Diego Poncelet con su récord de velocidad. (cedida)

Una madre en el día de su cumpleaños y un monje como mentor

Ese día no era uno cualquiera. Era el cumpleaños de su madre, que había estado “muy preocupada”. Su familia esperaba en la zona de máxima velocidad. “Pudimos transformar esas lágrimas de preocupación en lágrimas de felicidad”, señala Poncelet entre risas.

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También estaba Joan, su coach de siempre y monje budista en un monasterio de Alsacia, que pide permiso a su maestro para salir a patinar con él. Se encarga de la seguridad y de abrir la carretera, de que no haya “una cabra, una persona sobre el camino”. “Siempre digo que somos campeones del mundo porque sin él no lo podría haber conseguido”. Al batir el récord, Joan se puso a llorar.

Diego Poncelet bate el récord de velocidad a 151,83 km/h sobre un skate. (Instagram/Diego Poncelet)

De la rotonda de Lausana a Red Bull

Poncelet no lo ha tenido fácil. Antes del skate soñaba con la Fórmula 1. Hacía karting e idolatraba a Fernando Alonso. El downhill juntó esa obsesión por el detalle con la cultura rebelde del monopatín, que se apropia de los espacios y los convierte en terreno de juego. El récord, dice, ha sido la culminación de todo eso, “pero siempre con ese punto underground”.

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Empezó a subirse a una tabla después de aprobar los exámenes del colegio. Su padre se lo había prometido. Pero vivir de ello era imposible. Casi nadie lo hacía. Lo cambiaron las redes sociales: sus vídeos gustaban y las marcas vieron el potencial visual. Además, su familia siempre le ha apoyado.

Diego Poncelet. (Europa Press)

¿Y ahora qué?

No tiene un plan cerrado. Se encuentra haciendo un documental sobre el downhill, su filosofía y su psicología, del que “oiréis más en los próximos meses”. Su otra faceta es el cine: dirigió Tem en 2024 y Diciembre en 2025. En lo deportivo quiere “encontrar las bajadas más intensas del mundo y domarlas”, y no hacer solo “contenido para hacer contenido”. Si encuentra una carretera aún más empinada, quizá se pueda ir más rápido.

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