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El prestigioso medio estadounidense que ha destrozado a ‘La bola negra’ pese a su éxito internacional: “Esta película no es un monumento; es un fracaso”

‘The New Yorker’ ha cuestionado todos los aspectos de la película de Los Javis, desde su estructura narrativa hasta la interpretación de Guitarricadelafuente

Penélope Cruz en una escena de 'La bola negra'
Penélope Cruz en una escena de 'La bola negra'. (Elástica Films)
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No todo son elogios para La bola negra. La segunda película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que comenzó su andadura en el Festival de Cannes el pasado mes de mayo y que logró el premio a Mejor Director, está teniendo una recepción extraordinaria. Tanto en España, que llegó a salas el pasado 25 de septiembre y ya es la película más vista del año, con 5,5 millones de entradas vendidas, como fuera. Aunque no para todo el mundo, claro. El prestigioso semanario estadounidense The New Yorker ha trazado una línea roja.

El crítico cinematográfico Justin Chang —uno de los más prestigiosos de Estados Unidos— ha cargado contra prácticamente todos los aspectos de la cinta, desde su ambiciosa estructura narrativa hasta la interpretación de Guitarricadelafuente, pasando por el homenaje a Federico García Lorca. “La monumentalidad insistente de ‘La Bola Negra’”, ha titulado Chang en una crítica publicada el pasado 3 de noviembre. “Esta película no es un monumento; es un fracaso”, afirma en el texto.

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Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

En su reseña, Cheng asegura que la cinta es “una epopeya extravagante y recargada” con “varios guiños ingeniosos, aunque algo forzados”. “Sobre las ruinas de San Sebastián, Ambrossi y Calvo pretenden erigir un monumento cinematográfico para la posteridad; en cambio, han producido una película que insiste, con arrogancia y agresividad, en su propia monumentalidad”.

Uno de sus principales reproches tiene que ver con la estructura narrativa de la película, que entrelaza tres historias ambientadas en 1932, 1937 y 2017 para abordar la represión y la liberación homosexual, pero para él termina jugando en su contra: “Abordan a sus personajes con una altivez omnisciente, una grandiosidad que abarca la visión general y que con demasiada frecuencia eclipsa los detalles escultóricos más pequeños”.

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La grandilocuencia de Los Javis, a examen

El crítico compara la obra con Las horas (2002), de Stephen Daldry, cinta que inspiró a Los Javis, pero que tampoco sale bien parada. La simultaneidad de ambas películas —la de Daldry, con Meryl Streep, Nicole Kidman y Julianne Moore, obtuvo nueve nominaciones a los Oscar— reside en su estructura: tres historias contadas en tres años diferentes pero interconectadas, en la de Daldry por Virginia Woolf y en la de los Javis, por Federico García Lorca.

“En ambas películas, todo viene de tres en tres, el incesante montaje paralelo adquiere un peso metafísico ostentoso, y el tiempo mismo se manipula, distorsiona y reorganiza hasta el punto de la insignificancia”, escribe. “Quizás sea simplemente que las películas más conscientemente ambiciosas suelen ser las más reduccionistas, las más esquemáticas y, casualmente, las más propensas a refugiarse a la sombra de un gran artista”.

Tampoco convence a Chang el homenaje a Lorca. El periodista cuestiona la trama inspirada en las cuatro páginas que el poeta granadino llegó a escribir de su obra inacabada La bola negra y que protagoniza Carlos González: “La fragilidad de la fuente escrita solo puede justificar hasta cierto punto el tedio propio de un fan fiction del resultado en pantalla. Llegados a este punto, Ambrossi y Calvo no tanto rinden homenaje a Lorca como que intentan superarlo”.

Alberto Cortés como Federico García Lorca en 'La bola negra', de Los Javis
Alberto Cortés como Federico García Lorca en 'La bola negra', de Los Javis

El periodista también ha criticado a Guitarricadelafuente, que debuta como actor interpretando a Sebastián. Chang considera que el cantante no consigue transmitir la confusión moral y sexual de su personaje y que, en su lugar, se limita a “parecer simplemente perplejo”. Sin embargo, hay excepciones. A Miguel Bernardeau, quien da vida a Rafael Rodríguez Rapún, quien fue pareja de Lorca, le ha definido como “intensamente carismático”; mientras que de Penélope Cruz asegura que es “una maravilla descarada y mordaz” dando vida a Nené, una cupletista que anima a los soldados. Tampoco escatima elogios hacia Glenn Close, quien, pese a tener que lidiar con “los diálogos más tediosos” del guion, consigue elevar su personaje por encima de las debilidades del texto. Pero es Lola Dueñas quien recibe los mayores reconocimientos: “Da voz a una furia inconsolable y desbordante, una afirmación de voluntad pura y feroz que deja al descubierto la artificiosidad de las pretensiones poéticas y estructurales de Ambrossi y Calvo”.

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