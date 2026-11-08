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Adiós a una de las sagas cinematográficas más exitosas de todos los tiempos: tres películas que recaudaron 1.400 millones de dólares se despiden de Netflix y HBO Max

Tras conquistar la taquilla mundial con su humor gamberro y disparatadas aventuras, la trilogía que convirtió a Bradley Cooper en una estrella internacional abandona ambas plataformas

Imágenes de 'Resacón en Las Vegas'.
Imágenes de 'Resacón en Las Vegas'. (Warner Bros)
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Hasta bien entrado el siglo XXI, nadie en la industria del cine podía pensar que una película de comedia pudiera ganar cientos de millones de dólares, sobre todo cuando se trataba de humor para adultos. Y es que, a pesar de los éxitos de Solo en casa (1990), La máscara (1994) o Noche en el museo (2006), tratar de hacer reír al público adulto y recaudar esas cifras era una misión casi imposible que solo habían logrado títulos como Superdetective en Hollywood (1984), Virgen a los 40 (2005) o Supersalidos (2007).

Todo cambió, sin embargo, con el estreno de Resacón en Las Vegas. En esta película, tres amigos despertaban entre los restos de una suite del hotel Caesars Palace, sin recuerdos de lo ocurrido y con la misión de encontrar a Doug, el novio desaparecido antes de su boda. Estrenada en 2009 y con un presupuesto de apenas 35 millones, se convirtió en una de las películas más taquilleras del año y obtuvo unos ingresos de 470 millones de dólares. Por si fuera poco, también dio paso a una saga que logró superar, entre sus tres partes, los 1.414 millones de dólares en todo el mundo.

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Esto, a pesar de que Warner Bros no trató inicialmente a la película como una de sus grandes apuestas de temporada. La estrenó durante el verano, una etapa asociada a las producciones familiares y a los espectáculos de gran presupuesto. Contra todo pronóstico, la propuesta de Todd Phillips, director de la película, y los guionistas Jon Lucas y Scott Moore, fue todo un éxito: convertir la historia de una resaca en la de una investigación llena de extravagantes hallazgos: un tigre en el baño, un bebé en un armario, una boda inesperada y la amenaza de un mafioso que reclamaba dinero.

Imágenes de 'Resacón en Las Vegas'.
Imágenes de 'Resacón en Las Vegas'. (Warner Bros)

La anécdota real que inspiró el guion

Tras una despedida de soltero, Doug, un joven que está a punto de casarse, desaparece sin dejar rastro. Phil, Stu y Alan, encarnados por Bradley Cooper, Ed Helms y Zach Galifianakis, deben reconstruir los hechos y conseguir encontrarlo antes de que se celebre la boda. Esta estructura rompió con el esquema habitual de las comedias sobre fiestas descontroladas. En lugar de acompañar el exceso en tiempo real, el guion revelaba sus consecuencias de manera gradual. Cada descubrimiento explicaba una parte del desastre y abría una nueva pregunta sobre el paradero del novio.

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Lo que no sabe mucha gente es que la película, que dejará de estar disponible esta misma semana tanto en Netflix como HBO Max, está basada en hechos reales. Resacón en Las Vegas parte de una experiencia del productor Tripp Vinson durante su propia despedida de soltero en Las Vegas, en 2002. Según el relato, había viajado con treinta amigos y se separó del grupo durante la noche. Vinson despertó después en un club de estriptis, donde el encargado le reclamó el pago de una cuenta elevada. El episodio circuló durante un tiempo como una historia muy conocida dentro de Hollywood.

Lucas y Moore escribieron el guion a partir de esa premisa, en un proyecto que pasó por distintas productoras antes de que Warner lo comprara por más de dos millones de dólares. La compañía también permitió que Phillips aceptara una participación en las ganancias en lugar de un salario fijo. La decisión, pensada como una manera de reducir el gasto inicial, terminó por darle al director una fuente de ingresos excepcional. Además, el éxito de la película aumentó su influencia en el estudio, algo que quedó patente también con el estreno de Joker (2019), uno de sus trabajos más conocidos y aplaudidos.

Tráiler de 'Joker', dirigida por Todd Phillips. (Warner Bros)

Phillips no fue el único que salió ganando. Tras años interpretando papeles secundarios en comedias románticas y en la serie Alias, Bradley Cooper se consolidó como una figura capaz de liderar proyectos de gran alcance y dio el salto a películas dramáticas como El lado bueno de las cosas y El francotirador. Incluso Las Vegas salió ganando con la película, pues mejoró la imagen local y atrajo más visitantes interesados en recrear su despedida de soltero a imagen y semejanza de lo que habían visto en la cinta.

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