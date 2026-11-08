Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

Una mujer observa la calle desde la ventana de su piso, situado sobre un estudio de grabación instalado en la planta baja del edificio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una vecina de Rovereto, en el norte de Italia, ha logrado una indemnización de 42.664 euros por los ruidos y vibraciones de un estudio de grabación que funcionaba en el bajo de su edificio. La resolución también obliga al responsable del local a ajustar sus equipos a los límites legales e instalar un sistema de control y apagado automático.

La decisión corresponde a la sentencia número 193 del Tribunal de Rovereto, fechada el 14 de octubre de 2026. El caso fue difundido por el diario local Corriere del Trentino y analizado por el portal jurídico Diritto.it.

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La propietaria vivía en la segunda planta de un pequeño inmueble y tenía otro apartamento en el primer piso, justo encima del estudio. Según consta en la sentencia, el negocio empezó a funcionar en septiembre de 2022 y, desde entonces, la música, los golpes de sonido y las vibraciones llegaron a las dos viviendas.

El problema se prolongó hasta septiembre de 2024, cuando el estudio acometió obras de insonorización. La jueza consideró acreditado que, durante ese periodo, las emisiones superaron el nivel de tolerancia exigible en una vivienda.

Los testigos describieron ruidos que impedían hablar con normalidad

La mujer llevó el caso a la vía civil tras varios intentos de resolver el conflicto. La situación, según los testimonios recogidos en el procedimiento, se repetía al menos tres semanas al mes. Los ruidos se escuchaban por la mañana, entre las 9:00 y las 10:00 horas, y también por la tarde, desde las 18:00 hasta las 22:00 horas.

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Los vecinos y allegados que declararon ante el juzgado explicaron que, en algunos momentos, los sonidos parecían venir de una habitación contigua. Quienes estaban dentro de la vivienda tenían que levantar la voz para mantener una conversación o subir el volumen del televisor.

La resolución tuvo en cuenta tanto la intensidad de los sonidos como su frecuencia, la duración de los episodios y las horas en las que se producían. La afectada sostuvo que las molestias alteraron su día a día y le generaron ansiedad y frustración. Una testigo relató que temía por su estado de salud ante el desgaste acumulado.

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El Gran Premio de Fórmula 1 llegará a Madrid en 2026, pero no todos lo celebran. Los vecinos de los barrios cercanos al nuevo circuito denuncian el ruido ensordecedor, los cortes de calles y la pérdida de calidad de vida que supone tener un evento de esta magnitud a metros de sus casas.

El responsable del estudio rechazó la reclamación. Aseguró que sus propias mediciones no detectaron incumplimientos de los límites acústicos y defendió que el ruido se producía durante menos tiempo del que afirmaba la demandante. También atribuyó parte de las molestias al tráfico y a la actividad comercial de la zona.

Sin embargo, la jueza dio mayor valor a la prueba testifical, a la documentación técnica aportada y a la pericial judicial. Según Diritto.it, esta última concluyó que las emisiones habían superado los límites establecidos y el umbral de tolerancia normal antes de las obras de aislamiento.

Más de 35.000 euros por no poder alquilar una vivienda

La parte principal de la compensación, 35.664 euros, se vincula al apartamento del primer piso. La propietaria alegó que no pudo alquilarlo por encontrarse sobre el estudio y por el ruido que llegaba desde el local.

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El juzgado calculó la cantidad a partir de una renta mensual de 742 euros durante 48 meses, entre septiembre de 2022 y septiembre de 2026. La resolución no lo trata como un alquiler ya firmado y perdido, sino como la pérdida de la posibilidad de arrendar la vivienda en condiciones normales.

A esa suma se añadieron 7.000 euros por el daño no patrimonial sufrido en el domicilio de la demandante. Esta partida cubre las molestias personales acreditadas hasta septiembre de 2024, fecha a partir de la cual no constaban nuevas pruebas de que el ruido siguiera por encima de los niveles tolerables.

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Además de los 42.664 euros, el responsable del estudio deberá asumir intereses y costas judiciales. La sentencia le ordena mantener el volumen dentro de los parámetros permitidos y dotar la instalación de un mecanismo que supervise el sonido y desconecte los equipos cuando sea necesario.