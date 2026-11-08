C. Tangana y Agorazein lanzan por sorpresa un EP con tres de sus nuevos temas: “Somos la ganga más seria”

'Sigo Siendo un Paleto', la nueva canción de Jerv.AGZ y Agorazein. (Instagram)

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Faltan cada vez menos días para los conciertos en los que Agorazein volverá a los escenarios para celebrar el 10º aniversario de su álbum Siempre. El colectivo, integrado por C. Tangana, Sticky M.A, Jerv.AGZ (Jerva), I-Ace (Blanco) y I-Ace (Blanco), ha lanzado algunos de los nuevos temas que han surgido desde el regreso. Varias novedades a las que ahora habrá que añadir el inesperado EP King Kong, donde se reúnen los tres trabajos lanzados hasta ahora: King Kong, Mylko Freestyle y Sigo Siendo un Paleto.

El lanzamiento de este último tema ha coincidido con la salida del EP. Con Jerva como figura central, nos encontramos una letra que escribe sobre el paso del tiempo y la búsqueda de un lugar propio siendo uno mismo. El grupo ha publicado también un videoclip con esta canción, dirigido por Borja Bernal (conocido por sus trabajos con Bad Gyal y el propio C. Tangana) y con fotografía de Puxxo, y en el que se puede ver a todos los miembros de Agorazein celebrar con el propio rapero todos estos años de trayectoria.

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“Estas últimas incorporaciones al repertorio del grupo formarán parte sin duda del tracklist de los 4 shows que la banda protagonizará en el Movistar Arena de Madrid”, anuncian desde la banda en una nota de prensa. Agorazein actuará en el Movistar Arena de Madrid los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre de 2026. De las cuatro fechas, las dos primeras están ya agotadas. Sin embargo, todavía quedan entradas para el martes 17 y miércoles 18, últimas dos oportunidades de “presenciar una cita histórica y seguramente irrepetible”.

Imagen del EP 'King Kong', de Agorazein. (Fffea)

Así está siendo el regreso de Agorazein

El 14 de diciembre de 2025, Agorazein publicó en sus redes sociales un vídeo que confirmó lo que muchos seguidores llevaban tiempo esperando: “AGZ. Siempre. 10 años después. Madrid. FECHA ÚNICA”, decía un mensaje que anunciaba un concierto único para el 15 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena de Madrid que pretendía celebrar el décimo aniversario de Siempre, el último álbum del grupo. No obstante, la altísima demanda acabó provocando una ampliación de las fechas, a la que siguieron varias apariciones en público donde presentaron temas como King Kong, inéditos hasta entonces.

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El pasado 3 de noviembre, C. Tangana lanzó su primer tema propio por primera vez en más de tres años: Milko Freestyle, un regreso a sus raíces rap y con un fuerte componente emocional al estar dedicada al artista mexicano Milkman, colaborador fundamental en su carrera y amigo muy cercano, fallecido en febrero de 2026. Tres días después se produjo el lanzamiento oficial de King Kong, primer lanzamiento musical de Agorazein en diez años y en el que participan sus cinco integrantes: un tema oscuro, contundente y con una estructura en la que cada uno va tomando el micrófono y haciendo suyo el tema.

La duda que surge ahora es si C. Tangana y el resto de integrantes del grupo han decidido llevar este regreso a algo más que a este nuevo EP y los conciertos. Con cada noticia, la ilusión de sus seguidores de que esto no sea una simple reunión va a más. Y, en este sentido, King Kong ha transformado esas expectativas: hasta ahora, todo podía entenderse como una celebración nostálgica. Ahora sabemos que han vuelto a grabar juntos y que existe material nuevo. La posibilidad de que esto vaya a más ya ha dejado de ser solo una fantasía.

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