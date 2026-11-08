España

Pedro Sánchez pide votar “como el Papa y la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

El presidente del Gobierno apela al voto masivo para “no viajar al pasado” y el líder del PP para culminar “el cambio”

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, en el Palacio Euskalduna de Bilbao. (EFE/ Miguel Toña)
El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, en el Palacio Euskalduna de Bilbao. (EFE/ Miguel Toña)
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Este domingo termina la última semana de precampaña y los candidatos a la presidencia ya fijan el mensaje con el que irán a muerte hasta el día de las elecciones generales. El presidente del Gobierno y candidato del PSOE para el 29N, Pedro Sánchez, ha planteado el 29N como un plebiscito entre el progresismo y la involución, y ha señalado que el camino para evitar “el viaje al pasado” que quieren Feijóo y Abascal es una “movilización masiva” en las urnas.

A falta de sus revulsivos electorales, como lo fueron José Luis Rodríguez Zapatero o el exministro Óscar Puente en 2023, Sánchez se compara ahora con la victoria de Lula en Brasil, que enfrentó todas las encuestas en su contra; y la del Partido Demócrata en EEUU, que superó al Partido Republicano de Donald Trump incluso en sus feudos históricos.

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“En 2023, cuando decían ellos que todo estaba perdido, la gente se movilizó y ganó a la involución; en Brasil, la gente se movilizó y ganó a la involución; en EEUU, epicentro de la ultraderecha internacional, la gente se ha movilizado y ha ganado a la involución. Nosotros fuimos los primeros y el 29N seremos los siguientes”, ha sostenido Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanza un dardo a los líderes del Partido Popular y Vox sobre sus intervenciones en la televisión pública: "Feijóo no va a la televisión pública para que le pregunten de las pensiones y por eso Abascal no va a Broncano, o si va es con un público que él decida".

Sánchez ha remarcado que el voto es importante porque “hasta el Papa”, que nació en Chicago, y la punki”, refiriéndose a la cantante Patti Smith, han votado en las elecciones de medio término en EEUU: “Y por cierto, el Papa votó por correo”, ha subrayado el líder socialista.

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El candidato socialista ha criticado la capacidad para gobernar del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del que ha dicho que “no es más triste porque no quiere” y ha asegurado que “tragará” con todo, al igual que el dirigente de Vox, Santiago Abascal. “Vamos a decirle al que se cree el ‘sheriff’ del mundo que lo que pasa en España no se decide ni en Washington, ni en Tel Aviv, ni en Buenos Aires, ni en Moscú, que España es un país soberano y que no va a ser el patio trasero de ninguna internacional ultraderechista”, ha recalcado.

Feijóo pide a los directivos de ADIF que devuelvan las gratificaciones

En la otra punta del país, en un mitin de precampaña en Málaga, Feijóo le ha reprochado al presidente que mire tanto fuera y “mire menos a los trenes”. “Después de la vivienda, de las pensiones y los bailecillos, ahora que si las elecciones de Brasil y EEUU. ¿Pero no pueden dejar de tomar a la gente por idiota?. Menos mirar fuera y más mirar a los problemas de los españoles [...] Menos mirar a Trump, y más mirar a los trenes", ha afirmado.

El presidente del PP y candidato para el 29N, Alberto Núñez Feijóo, en un mitin en Málaga. (PP/Diego Puerta)
El presidente del PP y candidato para el 29N, Alberto Núñez Feijóo, en un mitin en Málaga. (PP/Diego Puerta)

Feijóo, que centra su estrategia en presentar su currículum como gestor, ha reiterado su promesa de dedicar el dinero a revisar “palmo a palmo cada traviesa” de la infraestructura ferroviaria y ha reivindicado que los directivos de Adif devuelvan las gratificaciones que han cobrado.

“Si tienen un ápice de dignidad, que las devuelvan”, ha clamado Feijóo, para después subrayar que le parece “vomitivo” que estos directivos sean “premiados” por convertir la alta velocidad ferroviaria en “una vergüenza internacional” tras los accidentes de Adamuz y Urda.

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