La crisis de vivienda mueve el voto para el 29-N, pero el problema afecta sobre todo a los jóvenes: “No puedo ahorrar y tengo que estar todo el rato pensando en pagar el alquiler”

Un reportaje de Infobae analiza las opciones de alquiler y compra residencial para jóvenes en Madrid a partir de un salario medio.

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Después de tres años de pactos polémicos, escándalos judiciales y presupuestos sin presentar, ha sido la crisis de vivienda lo que ha terminado por hacer que el Gobierno adelante elecciones. Presionado por las movilizaciones ciudadanas tras el desahucio de Maricarmen, PSOE y Sumar llevaron al Congreso de los Diputados dos decretos con medidas para regular el mercado del alquiler. El ‘no’ inicial de los grupos parlamentarios precipitó el fin de la segunda legislatura de Pedro Sánchez.

Pese a ello, los decretos han entrado en vigor, pero nada ha cambiado. La vivienda se sitúa como el principal problema de España, según el CIS de octubre, y no es para menos: los precios han subido de media un 52% para compra y un 46% para alquiler en los últimos cinco años, mientras los salarios apenas se han movido, haciendo imposible para muchos acceder al mercado.

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La tensión es mayor en grandes ciudades como Madrid, donde el metro cuadrado ya supera los 23 euros, o Barcelona, donde los inquilinos pagan más de 20 euros por metro cuadrado. Los jóvenes son los más perjudicados: un informe del Consejo de la Juventud de España calcula que el alquiler se come más del 98% de los salarios de los españoles de entre 16 y 29 años.

Fianzas imposibles y condiciones abusivas

Manifestantes exhiben pancartas de cartón contra los fondos de inversión y la especulación inmobiliaria durante una marcha por la vivienda en Madrid. (Infobae España)

Compartir piso es la solución a la que se acoge la mayoría, pero no consigue aliviar los bolsillos. Así le pasa a Sergio, que aunque paga tranquilamente los 380 euros que le pide el casero por su habitación en un piso de cuatro personas, se queja de “no poder ahorrar y tener que estar todo el rato pensando en pagar el alquiler con cada ahorro que consigo”. Aun con todo, Sergio se considera afortunado por haber encontrado un alquiler por ese precio. “A mi casera anterior le pagaba 500 euros por un piso enano en Lavapiés y estuvimos prácticamente dos meses sin luz”, asegura.

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La situación es más ajustada para Shirley, que comparte una habitación con su madre por unos 400 euros al mes. “Vivimos muy justas, muy apretadas de dinero, es o pagar una cosa u otra”, lamenta. La falta de poder adquisitivo ha hecho que tanto ella como su madre acepten condiciones abusivas a la hora de alquilar. En uno de sus últimos pisos, recuerda, “no podíamos llegar a casa más tarde de las 23:00 horas, nos echaban la llave por dentro para que no pudiéramos entrar”. En otros, se les prohibía utilizar ciertas estancias de la vivienda.

Aun aceptando este tipo de contratos y pagando enormes fianzas, la estabilidad no está asegurada, recuerda su amiga Fabiola. “Justo mi anterior casera me dijo que iba a convertir el piso en un Airbnb y me tuve que poner a buscar rápido”, cuenta. Rechazó algunos sitios por la excesiva fianza que pedían hasta dar con el actual, por el que paga más de 500 euros al mes. La joven estudiante aprovecha los veranos para ganar dinero con algún trabajo a tiempo completo, pero el resto del año termina recurriendo a la ayuda económica de sus padres, “porque si no, no hay manera”, dice.

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Más vivienda, “prioridad nacional” y veto a la especulación: las propuestas de cara al 29-N

La vivienda será un aspecto clave que moverá el voto de muchos de los españoles, dependiendo de qué soluciones busquen en el mercado inmobiliario. Desde el Partido Popular, la propuesta de Feijóo es clara: construir un millón de viviendas en los próximos cuatro años. Su programa electoral también contempla avales públicos del 95% al 100% para la compra a los jóvenes, bajar el IVA de la vivienda nueva al 4% y exenciones del IRPF en los primeros años de vida laboral.

Para Vox, la solución también pasa por construir vivienda pública, pero aplicando un criterio de prioridad nacional que garantice que los españoles accedan primero a este recurso.

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En el PSOE, consideran que construir no es suficiente. “No solamente tienes que construir más viviendas, sino que tienes que construir una vivienda asequible en precio para los jóvenes y no tan jóvenes”, reivindicó Pedro Sánchez en su entrevista en La Revuelta. A la edificación se uniría la regulación, campo en el que defiende medidas como la Ley de Vivienda aprobada en su mandato, que limita los alquileres en zonas tensionadas y que muchas comunidades se han negado a aplicar.

En el Frente Amplio, defienden la expropiación de viviendas a propietarios corporativos privados, entre los que mencionan a Blackstone o CaixaBank, para que “la vivienda deje de ser un negocio para unos pocos”.

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