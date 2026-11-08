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Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La libertad horaria vigente en la región permite que cada comerciante decida su jornada, por lo que conviene consultar la web de cada marca antes de desplazarse

IPC
Un supermercado en Madrid. (Jesús Hellín/Europa Press)
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El lunes 9 de noviembre, la ciudad de Madrid guarda fiesta local por la festividad de Nuestra Señora de La Almudena, patrona de la capital, y esa condición obliga a revisar los horarios de cada cadena antes de salir de compras, porque no todos los supermercados cerrarán sus puertas.

El Ayuntamiento incluyó esta fecha, junto con el 15 de mayo por San Isidro Labrador, entre los dos festivos locales del calendario laboral de 2026 para el municipio, según consta en el calendario oficial publicado por el Ayuntamiento de Madrid. La festividad afecta de forma exclusiva al municipio de Madrid capital, no al resto de la Comunidad de Madrid. Eso significa que localidades como Alcalá de Henares, Móstoles, Getafe, Leganés, Alcobendas o Fuenlabrada tendrán un lunes laborable normal, con los comercios abiertos según su horario habitual, de acuerdo con 20Minutos.

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Mercadona confirmó que sus establecimientos ubicados en Madrid capital permanecerán cerrados durante la jornada. La cadena presidida por Juan Roig mantiene de forma habitual una política de cierre los domingos y festivos, con escasas excepciones según fecha y localización. Los supermercados de la firma reanudarán su actividad el martes 10 de noviembre, con el horario ordinario de 9.00 a 21.30 horas.

Carrefour abrirá la mayoría de sus establecimientos en la capital, aunque el horario varía según el formato comercial. Los hipermercados funcionarán de 9.00 a 22.00 horas, mientras que las tiendas de proximidad Carrefour Express, Carrefour Market y Carrefour BIO pueden aplicar condiciones distintas según la ubicación, de acuerdo con el medio. Lidl, por su parte, mantendrá abierta la mayoría de sus tiendas en Madrid con su horario habitual, de 9.00 a 22.00 horas. Alcampo también prevé abrir sus grandes superficies, aunque con horario reducido respecto al día ordinario, y recomienda consultar el horario específico de cada centro antes de desplazarse. Aldi contempla igualmente aperturas en parte de su red.

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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha activado por primera vez el mecanismo que obliga a retirar temporalmente del mercado el 12% del aceite de oliva de esta campaña. Serán unas 188.000 toneladas, que deberán permanecer almacenadas hasta el 30 de septiembre de 2027.

DIA aplicará horarios desiguales según la tienda

La situación en DIA será más heterogénea: algunas tiendas de proximidad limitarán su actividad a la franja de la mañana, mientras que otras permanecerán cerradas por completo. La cadena no cuenta con una política única para sus establecimientos de la capital, por lo que el horario puede variar de un barrio a otro. A esto se suma que, en tiendas de formato reducido, secciones como carnicería, pescadería o panadería podrían no estar operativas incluso en los locales que abren.

La disparidad entre cadenas responde al marco legal vigente en la Comunidad de Madrid. Desde la entrada en vigor de la Ley de Dinamización Comercial, el 15 de julio de 2012, los establecimientos de la región cuentan con plena libertad para decidir si abren en domingos y festivos, y en qué horario lo hacen, sin restricciones impuestas por la Administración regional, según precisa la página oficial de la Comunidad de Madrid sobre actividad comercial.

Esa libertad horaria explica por qué, dentro de una misma cadena, puede haber diferencias entre tiendas según su formato y ubicación. Los grandes centros comerciales de la capital, como La Vaguada, Príncipe Pío, Plaza Río 2, Plaza Norte 2 y Gran Plaza 2, suelen mantenerse abiertos en festivos de estas características, aunque cada establecimiento interior fija su propio horario. Ante la variabilidad de criterios, la recomendación generalizada entre las fuentes consultadas es verificar con antelación el horario del supermercado o centro comercial de destino a través de la web o la aplicación de cada cadena, con el fin de evitar desplazamientos innecesarios durante la jornada festiva.

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