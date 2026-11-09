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Crítica de ‘Grande de España’: La serie de Netflix que convertida en clásico inmediato de la comedia popular gracias su sátira sobre la aristocracia

El tándem formado por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero compone una brillante muestra de humor hispano, con espíritu ‘berlanguiano’, protagonizada por Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez

Antonio de la Torre en 'Grande de España' (Netflix)
Antonio de la Torre en 'Grande de España' (Netflix)
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En España hay algunas cosas que no cambian a lo largo del tiempo y que permanecen arraigadas, sobre todo en lo que se refiere a la cuestión de las apariencias. Todo el mundo quiere fingir que tiene más, que pertenece a un estatus diferente, ya puede ser un marqués venido a menos o cualquier familia corriente que quiere acceder a un colegio privado y privilegiado, tal como describía muy afiladamente Víctor García León en la película Altas capacidades.

En ese sentido, la serie de Netflix Grande de España, se inserta dentro de una tradición hispana de lo más reconocible, sobre todo de espíritu ‘berlanguiano’, en la que todos los personajes, por muy altos o bajos que se encuentren dentro de la escala social, resultan tan pícaros como miserables.

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Y ahí se encuentra una de las grandes virtudes de la nueva comedia firmada por el tándem formado por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero, su capacidad para introducirnos en las vicisitudes domésticas de un puñado de seres autóctonos que reflejan a la perfección la infructuosa lucha de clases que opera en la actualidad, ya sea a través de la fractura ideológica o de la pura diatriba social, sin que ni la una ni la otra sean por sí mismas el foco de atención, pero sí el núcleo generador del humor.

De qué va ‘Grande de España’

Por una parte tenemos a Don Leandro (Antonio de la Torre), un marqués arruinado y que, aun así, lo único a lo que aspira es a conseguir el título de Grande de España. Por otro lado, tendremos a Conchi (Alexandra Jiménez), madre recién separada que trabaja en una lavandería y que se presentará como Sofía Carrington, una supuesta rica empresaria dispuesta a comprar la casa señorial de la familia de los Monsalvos.

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'Grande de España', con Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez. Cr. Txuca Pereira/Netflix © 2025
'Grande de España', con Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez. Cr. Txuca Pereira/Netflix © 2025

La trama establecerá así la trayectoria de dos pícaros que intentarán sobrevivir como puedan en sus respectivos ambientes: él entre falsos humos e imposturas que cada vez lo irán poniendo más en evidencia y ella en una vida de barrio de la que quiere a toda costa escapar.

En realidad, los dos tienen más en común de lo que creen: Leandro no puede pagar la estatua que ha tenido que adquirir en una rifa solidaria dentro del exclusivo club al que pertenece, ni siquiera la boda de su hija, y Conchi tiene que robar los vestidos de la lavandería para inventarse una personalidad sofisticada.

Dos grandes de la comedia incómoda

Grande de España está creada por dos expertos de la comedia sibilina, que ya hicieron juntos la serie Vergüenza, mucho más incómoda y destructiva que la que nos ocupa, eso es cierto, pero también con otras intenciones diferentes.

Alexandra Jiménez y Antonio de la Torre en 'Grande de España' (Netflix)
Alexandra Jiménez y Antonio de la Torre en 'Grande de España' (Netflix)

Aquí su humor no es tan salvaje, puede resultar más domesticado y ligero, pero también el tándem ha logrado crear algo mucho más difícil que prácticamente ninguna serie española consigue en un tiempo récord: que los personajes pasen de forma inmediata al imaginario colectivo, gracias a la multitud de matices tan esperpénticos como al mismo tiempo de lo más reconocibles con los que están configurados, y que están magníficamente interpretados por Antonio De la Torre y Alexandra Jiménez.

Junto a ellos, encontramos además un estupendo elenco de actores secundarios que da color y alegría a la propuesta, entre los que destaca Enric Benavent, como el servil Fidel, hombre para todo de Leandro que, en realidad está ya harto de su amo, o las apariciones estelares de la pareja de ‘pijas’ formada por Teresa Raval (Cotola) y Carmen Lomana (Ritama), realmente brillantes y divertidas.

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Puede que no sea la serie gamberra y ‘hardcore’ que esperaban sus creadores en torno a las ridiculeces de la aristocracia, pero sin duda la pareja ha conseguido reflejar con desparpajo y gracia innata todo ese paisaje de rancio abolengo que campa todavía a sus anchas por nuestra sociedad y del que ya era hora reírse un poco, aunque fuera de manera ‘light’.

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