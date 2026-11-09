Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

¿Está la Unión Europea a la altura de su potencial geopolítico y económico? Óscar Vara, profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, expone las debilidades de la UE para defender sus intereses.

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¿PSOE o PP? ¿Qué modelo político puede impulsar más la economía española? Óscar Vara, economista y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, considera que un Gobierno más orientado al mercado favorecería el crecimiento económico, aunque no teme una victoria de ninguno de los dos grandes partidos.

En esta entrevista, el experto analiza las fortalezas y debilidades de la economía española, advierte de los riesgos de la falta de productividad y reclama soluciones urgentes al problema de la vivienda, más inversión tecnológica y menos trabas burocráticas para las empresas. En cuanto a la Unión Europea, asegura que “no se ha tomado en serio su tamaño y no está dispuesta a defender sus intereses en el mundo”.

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-Pregunta: ¿Qué consecuencias tendría para la economía española que saliera elegido un Gobierno del Partido Socialista o del Partido Popular en las próximas elecciones generales?

-Respuesta: Hasta ahora, en España hemos sido gobernados por lo que yo llamo, seguramente de forma injusta, una socialdemocracia de derechas y otra de izquierdas. Es verdad que, en los últimos años, el populismo ha cambiado esos ejes. Ahora tenemos un populismo que se lanza al monte pidiendo cosas que, en muchos casos, quienes las defienden saben que son negativas. Pero, por ahora, esas socialdemocracias han mantenido el sentido común.

Creo que, si ganara la derecha o la izquierda, ese modelo de socialdemocracia más o menos se mantendría. El problema es que no va a haber mayorías absolutas en el Parlamento, que estará muy fragmentado, y esas socialdemocracias van a depender de partidos de los extremos, tanto de izquierdas como de derechas. Las propuestas disparatadas suelen venir de los extremos.

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Yo nunca he tenido miedo de que gobierne alguna de las dos socialdemocracias. No obstante, soy más partidario de un Gobierno favorable al mercado, porque entiendo que este es muy eficiente a la hora de asignar recursos y, por tanto, ofrece mayores posibilidades de crecimiento económico. Pero para eso están los dos grandes partidos. Hemos vivido ocho años en el lado más intervencionista y puede que ahora tengamos un poco más de orientación al mercado, sin que el bienestar se vea comprometido. Así que a mí me da un poco igual, aunque tiendo a pensar que, en términos de crecimiento económico, vendría mejor un partido de derechas.

Óscar Vara Crespo, economista y profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. (María Rodríguez)

-P: Pero, según la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos, bajo el Gobierno del PSOE, España se ha convertido en la locomotora del crecimiento económico de la Unión Europea, una posición que podría repetir este año con un aumento del producto interior bruto (PIB) de entre el 2,5% y el 2,6%.

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-R: Sí, la economía española ha ido bien, pero creo que podría haber ido mejor si se hubieran hecho otras cosas. El crecimiento basado en el aumento de la población no es la mejor solución a largo plazo para un país. Lo ideal es que seamos más productivos, más competitivos y más abiertos al exterior; que haya más empresas y que podamos producir aquí los bienes que ahora nos llegan de China.

Esto no es imposible en un país que forma a ingenieros tan buenos. Las universidades podrían ampliar su oferta para que hubiera más alumnos en sus aulas y pudieran formarse en aquello que realmente desean, en lugar de acabar estudiando carreras que no les interesan. También debería haber más auditorías sobre nuestra labor como profesores para comprobar si estamos exigiendo lo suficiente a nuestros alumnos y ayudándoles a desarrollar al máximo sus capacidades. Todas esas cuestiones son muy importantes.

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Cuando se publica el informe PISA y se nos dice que nuestros alumnos cada vez comprenden menos lo que leen y tienen más dificultades para interpretar matemáticamente la realidad, estamos ante un retroceso para el país.

Hay otras cuestiones que no dependen únicamente del Gobierno, sino también de los avances en la Unión Europea: completar el mercado de capitales, culminar la unión bancaria y contar con una bolsa profunda y amplia en la que los ciudadanos puedan invertir en empresas europeas. También necesitamos compañías de mayor tamaño, porque ofrecen una mayor protección a los trabajadores.

Óscar Vara Crespo en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid. (María Rodríguez)

-P: Según el CIS, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, es uno de los miembros del Gobierno mejor valorados por los españoles. ¿Qué opinión le merece esta valoración?

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-R: Carlos Cuerpo es una persona muy formada. Cuando le nombraron ministro de Economía, yo no sabía quién era, así que lo primero que hice fue leer alguno de sus artículos publicados en revistas de prestigio. Encontré uno que, si no recuerdo mal, trataba sobre la sostenibilidad de la deuda. Me pareció un artículo serio y bien planteado. Pensé: “Este señor claramente sabe de lo que habla”.

Creo que su gestión es la de un profesional. Es cierto que después puede tener algunos deslizamientos que la política exige, pero no voy a quejarme excesivamente por ello. Que pueda discutir que algunas medidas han salido un poco mejor de lo que realmente han salido, pues entiendo que forma parte del juego político, pero no me parece un irresponsable. Confío en este tipo de perfiles de nuestra Administración y creo que, si surgiera un problema serio, Cuerpo siempre optaría por la mejor solución.

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-P: En materia económica, ¿qué prioridades debe tener el Gobierno que salga elegido en las próximas elecciones generales?

-R: La prioridad absoluta es la vivienda. Es imprescindible. Si se consigue solucionar el problema, además, se convertirá en un importante motor económico. En segundo lugar, hay que tratar de atraer inversión tecnológica. Creo que es fundamental en estos momentos. España está en una posición muy buena para convertirse en un país importante en el ámbito de las nuevas tecnologías. Tenemos energía renovable y debemos garantizar su almacenamiento.

También hay que crear las condiciones necesarias para que aquí puedan surgir empresas tecnológicas. No hay ninguna razón para que en España no se investigue ni se produzcan, por ejemplo, baterías y vehículos eléctricos, así como todo tipo de productos aeronáuticos y aeroespaciales.

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Tenemos muchas posibilidades de atraer a trabajadores especializados y con talento. Además, nuestro proyecto cultural es el mejor del mundo. Cualquiera que viene aquí se siente fascinado por nuestra forma de vida, y eso debe jugar a nuestro favor.

Óscar Vara en un momento de la entrevista. (María Rodríguez)

-P: A corto y medio plazo, ¿cuáles son las principales fortalezas y los principales riesgos o debilidades de nuestra economía?

-R: A corto plazo, entre las principales debilidades destacan las trabas burocráticas y una regulación excesiva, que limitan las posibilidades de crecimiento de las empresas. Ese es uno de nuestros principales problemas. A largo plazo, tenemos un problema fundamentalmente geopolítico. La Unión Europea no se ha tomado en serio su tamaño y su dimensión, y no está dispuesta, o al menos no lo parece, a defender sus intereses en el mundo. Y, en ocasiones, esos intereses hay que defenderlos demostrando fuerza.

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Por una parte, tenemos un imperio creciente en Asia, formado por China, que está ganando fuerza en todos los ámbitos, no solo en el productivo, sino también en el militar. Eso va a imponer determinadas condiciones en esa región del mundo. Por otro lado, tenemos a Estados Unidos, que ahora mismo está jugando una partida muy descarnada para volver a convertirse en un imperio y recuperar su poder. Está eliminando todo tipo de obstáculos para que sus empresas tecnológicas crezcan de manera desorbitada, al tiempo que refuerza su poder militar.

Sin embargo, los europeos somos ahora la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de Estados Unidos y nuestra economía depende, en gran medida, de comprar barato a China. Por eso, en el ámbito europeo tenemos que replantearnos nuestro papel como unidad, algo muy difícil, sobre todo porque están creciendo dentro de nuestro territorio movimientos políticos claramente antieuropeístas.

La gente se queja mucho de las regulaciones europeas, y yo también, pero nadie puede negar que disponer de un mercado en el que se puede vender sin aranceles es una ventaja. Para España ha sido una fortuna extraordinaria, porque nos ha permitido dar un salto de calidad. Tenemos que conseguir converger con las economías europeas, y eso no lo vamos a lograr con la estructura económica que tenemos actualmente.