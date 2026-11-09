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Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

En un escrito, publicado por la Asociación Española de Titulados Náutico-Pesqueros, cuestionan que el actual sistema deje fuera a quienes están en aguas internacionales o puertos extranjeros

Un hombre participa en la pesca de mejillones en Pontevedra, Galicia. (Agostime/Europa Press)
Un hombre participa en la pesca de mejillones en Pontevedra, Galicia. (Agostime/Europa Press)
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El voto es un derecho de todos los españoles, pero no siempre es tan sencillo como acercarse al colegio más cercano e introducir un sobre. Cuando llega el día de los comicios, hay quien se encuentra en otro país, quien tiene que estar en su oficina o, incluso, quien está en alta mar. En la mayoría de estos casos, existe la vía del voto por correo. Sin embargo, hay quien ni siquiera puede optar por esta opción. Por ello, a finales de octubre, marineros de la flota oceanográfica española elevaron una queja al Defensor del Pueblo para reclamar un mecanismo que les permita votar desde los buques cuando trabajan fuera de España durante un proceso electoral. En el escrito, publicado por la Asociación Española de Titulados Náutico-Pesqueros, cuestionan que el actual sistema de voto por correo deje fuera a quienes permanecen embarcados en aguas internacionales o en puertos extranjeros.

“Si un marinero o marino mercante se encuentra trabajando con su buque en el extranjero, no tiene la posibilidad de ejercer el derecho al voto”, sostienen los firmantes. El actual sistema de voto por correo exige que los tripulantes conozcan con antelación la fecha en la que su buque llegará a un puerto español y que esa escala coincida con los plazos para solicitar y entregar la documentación electoral. La queja afecta a trabajadores de buques de investigación, pesca de altura y marina mercante. Las rutas pueden prolongarse durante semanas o meses y modificarse por motivos meteorológicos, técnicos, logísticos o comerciales, lo que dificulta prever una escala en España dentro del período electoral.

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La queja invoca el derecho de participación política

El escrito cita el artículo 23.1 de la Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, de forma directa o a través de representantes elegidos en elecciones periódicas mediante sufragio universal. Los marineros entienden que las restricciones prácticas para votar desde el extranjero les sitúan en una posición de desventaja respecto del resto de los electores. En una de las expresiones más contundentes de la carta, los firmantes aseguran que se sienten “ciudadanos de cuarta categoría”.

La petición remitida al Defensor del Pueblo no detalla cuántos trabajadores se encuentran afectados ni identifica a los firmantes, pero reclama una modificación legal o reglamentaria que contemple las condiciones específicas de quienes trabajan embarcados. El objetivo es que los marinos puedan participar en las elecciones sin depender de una escala en España, una circunstancia que, según exponen, queda fuera de su control en buena parte de los casos.

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Vox considera que el proceso de nacionalizaciones con la llamada 'Ley de Nietos' supone un "golpe de estado a cámara lenta" y, además de pedir la suspensión de esa norma, propone privar a los españoles residentes en el extranjero de la posibilidad de ejercer el derecho a voto por correo. (Fuente: VOX)

Proponen habilitar el voto digital

Como alternativa, los autores de la carta proponen habilitar un sistema de votación telemática. La idea sería similar, explican, al mecanismo que permite realizar trámites tributarios por internet desde alta mar. Uno de los firmantes señala como ejemplo que presentó su declaración de la renta mientras navegaba, después de recibir una clave de acceso de la Agencia Tributaria. Plantea que la administración podría aplicar una solución parecida en los procesos electorales, con garantías de identificación y secreto del voto.

El escrito sugiere que el sistema podría funcionar mediante una página web y una clave individual para cada elector. También menciona la supervisión del capitán del buque, aunque no desarrolla cómo se garantizarían aspectos como la confidencialidad del sufragio, la custodia de las credenciales o la verificación de la identidad de cada votante. Los tripulantes citan como referencia a países en los que, según afirman, los marinos pueden votar desde sus embarcaciones, como Francia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Lituania y Corea del Sur.

La carta concluye con un pedido para que España adapte su normativa a la realidad tecnológica y laboral de las tripulaciones que trabajan lejos de tierra. “Por cuestiones técnicas no es”, sostienen en el texto, en el que reclaman una ley o un decreto ley que garantice el ejercicio de este derecho de cara al próximo 29-N. El escrito quedó a consideración del Defensor del Pueblo. Los marineros esperan su respuesta.

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