Paradores más bonitos para visitar en otoño: desde un castillo medieval hasta un palacio junto al mar

Parador de Jarandilla de la Vera, en Cáceres. (Paradores.es)

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El otoño transforma algunos de los rincones más bonitos de España en escenarios que parecen sacados de una postal. Los bosques se tiñen de tonos ocres, las temperaturas invitan a recorrer pequeños pueblos y las escapadas son diferentes a las que se planifican en otras épocas del año.

En este contexto, los Paradores se presentan como una opción ideal para disfrutar de la estación, con alojamientos que combinan historia, arquitectura y entornos naturales privilegiados. Si estás planificando un viaje en esta época del año, estos establecimientos ofrecen una oportunidad para descubrir enclaves maravillosos.

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Parador de Limpias

Parador de Limpias, en Cantabria. (Paradores.es)

En Cantabria, el Parador de Limpias invita a disfrutar del otoño entre jardines frondosos y un edificio cargado de historia. El establecimiento ocupa el Palacio de Eguilior, una majestuosa mansión que fue residencia de verano del rey Alfonso XIII y que hoy conserva su atractivo señorial. Rodeado de una extensa finca, el alojamiento ofrece un ambiente tranquilo en el que desconectar y disfrutar del paisaje cántabro.

Su ubicación también permite descubrir algunos de los rincones más interesantes de la zona, como las casas señoriales, la iglesia de San Pedro, donde se encuentra el famoso Cristo de la Agonía, o las playas de Laredo y Santoña. Una combinación de patrimonio, naturaleza y mar que convierte este parador en una opción especialmente atractiva para viajar en otoño.

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Parador de Baiona

El parador de Baiona. (Captura de pantalla)

En la costa de Pontevedra, el Parador de Baiona ofrece una de las estampas más espectaculares de las Rías Baixas. Situado en la península de Monterreal, este alojamiento ocupa un recinto amurallado que combina el aspecto de una antigua fortaleza medieval con la elegancia de un palacio señorial gallego.

Su historia se remonta al castillo de Monterreal, un enclave estratégico que llegó a sufrir el ataque del corsario Francis Drake en 1585. Tras varias transformaciones, el edificio se convirtió en parador entre 1963 y 1966. Hoy, sus jardines, su piscina exterior y sus terrazas permiten contemplar la bahía y el océano Atlántico. Además, su ubicación invita a recorrer el casco histórico de Baiona y descubrir las playas de la zona o las cercanas islas Cíes.

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Parador de Vic-Sau

Parador de Vic-Sau, en Barcelona. (Paradores.es)

En la comarca barcelonesa de Osona, el Parador de Vic-Sau ofrece una de las estampas más bonitas de la naturaleza catalana. El establecimiento ocupa una antigua masía señorial que conserva la arquitectura tradicional de las construcciones rurales de la zona y se encuentra junto al pantano de Sau, con las montañas de Les Guilleries como telón de fondo.

Durante el otoño, los bosques que rodean el embalse adquieren tonalidades ocres y rojizas, creando un paisaje especialmente atractivo para disfrutar de la tranquilidad y realizar actividades al aire libre.

Parador de Jarandilla de la Vera

Parador de Jarandilla de la Vera, en Cáceres. (Paradores.es)

El Parador de Jarandilla de la Vera, en Cáceres, es uno de esos lugares donde la historia y la naturaleza se dan la mano. Ubicado en el antiguo castillo-palacio de los Condes de Oropesa, este establecimiento conserva sus torreones, murallas y un patio de armas con una galería gótica de dos pisos. Entre sus huéspedes más ilustres destaca el emperador Carlos V, que residió allí entre 1556 y 1557 antes de trasladarse al cercano monasterio de Yuste.

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Su atractivo no se limita a sus muros. El parador se encuentra en plena comarca de La Vera, rodeado de bosques de castaños, gargantas naturales y paisajes que cobran un encanto especial durante los meses otoñales. Sus salones con chimenea y su cuidada decoración completan una estancia en la que el visitante puede disfrutar de la tranquilidad de Extremadura.