El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid

El jugador del FC Barcelona Fermín López (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

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Hace semanas que el partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona dejó de ser un partido más para convertirse en el duelo liguero por excelencia, y más desde que el Real Madrid consiguió los tres puntos ante los azulgranas. Con todas las miradas atentas a lo que pudiera ocurrir, arrancó el partido. El resultado ajustaría lo alto de la tabla o dejaría al Barça con una ventaja de tres puntos. Opositaron los rojiblancos a ganador y líder de LaLiga con el primer tanto de Giuliano, pero los de Hansi Flick no estaban dispuestos a soltar la corona. El doblete de Fermín sentenció el partido y permitió que los azulgranas registraran los tres puntos para mantenerse en lo alto de la tabla.

Los rojiblancos saben lo que necesitan para acabar con el FC Barcelona, lo hicieron durante la pasada temporada hasta en dos ocasiones: intensidad y presión a partes iguales para evitar que los azulgranas se esposaran al balón e intentar adelantarse en el marcador primero. Con un emotivo Metropolitano que rindió homenaje a Jesús de Miguel, como el resto de partidos de la jornada; salieron los locales a aprovechar su condición. Si algo funciona, para que cambiarlo debió pensar el Cholo que repitió estrategia para hacer frente a los de Hansi Flick.

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No necesitó mucho el Atlético de Madrid tener su primera gran ocasión. Fue por banda derecha, con Grimaldo y Baena como protagonistas. Esa misma banda que se convertiría durante todo el partido en la peor pesadilla de los azulgranas. Julián Álvarez tuvo un mano a mano con Joan García, que solventó el portero al tocar lo justo el balón cuando la araña intentó regatearle. Después, palo por un lado y palo por el otro, pero ni el cabezazo de Pubill ni el disparo de Pedri llegaron a entrar en portería. Quien no falló fue Giuliano. El argentino mandó al fondo de la portería el balón tras un disparo a placer gracias a un gran centro de Julián.

El jugador del Atlético de Madrid Giuliano Simeone (REUTERS/Susana Vera)

Los del Cholo Simeone hicieron todo lo planeado y más. Dominaron el duelo a base de embestidas, mientras el Barça no era capaz de sumarse al ritmo del partido impuesto por lo locales. Lo intentó Kang-in, Julián, por banda Grimaldo y Baena, pero el balón se resistía a entrar para que los rojiblancos pudieran ampliar la ventaja. Cuando no aprovechas las ocasiones se paga, como suele decirse, y eso es precisamente lo que le ocurrió al Atlético de Madrid. Justo antes del descanso, en los minutos que duelen y desmoralizan a partes iguales, llegó el gol del empate.

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Pedri atrajo a todos los jugadores rojiblancos y cedió para Fermín, que tras un rebote sacó el disparo imparable para batir a Oblak. Con las tablas de nuevo en el marcador, Raphinha trató de adelantar a los suyos antes del descanso, pero se quedó en una ocasión más y no hubo tiempo para otra antes de que los 22 se marcharan al descanso. El gol de Fermín dio alas a los azulgranas, esas que llevaban necesitando todo el partido. Para esa segunda parte, fue el FC Barcelona quien impuso la dinámica sobre el terreno de juego.

El doblete de Fermín

Pedri fue el primero en intentarlo, aunque la respuesta rival no se hizo esperar. Julián volvió a tener una ocasión clara para los suyos. La araña recibió un pase al hueco que volvió a dejarle solo contra Joan García. Esta vez intentó una vaselina al ver por el retrovisor que los defensas azulgranas se aproximaban. El balón se marchó directamente fuera y el argentino volvía a lamentarse ante la ocasión perdida. Una ocasión que volvió a condenar a los rojiblancos, ya que unas jugadas más tarde, quien no falló fue Fermín. Tras un gran pase de Lamine por banda, remató con un gran giro de cadera para batir a Oblak y adelantar a los suyos en el marcador.

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El capitán del Atlético de Madrid, Jorge 'Koke' Resurrección, habla en rueda de prensa sobre la máxima ambición del equipo: ganar la Champions League. Señala que sería una despedida ideal para Antoine Griezmann, pero que la motivación es de todo el equipo.

Si el equipo de Hansi Flick ya reinaba sobre el césped, ahora lo hacía también en la clasificación. Con la corona todavía en el trono azulgrana, el FC Barcelona movió el balón buscando un tercer tanto que acabara con el partido, mientras los locales buscaban aprovechar sus ocasiones. Ni uno ni otro. El partido llegó a su fin sin que el marcador volviera a moverse. El Barça certificaba la victoria en el Metropolitano y registraba los tres puntos que le mantienen en lo alto de la tabla.