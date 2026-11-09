La COP31 arranca en Turquía con la idea de convertir las promesas en acciones: la UE cierra la puerta a más financiación y España apuesta por las renovables

Imagen de archivo de una manifestación durante la Cumbre del Clima COP26 en Glasgow. (Yves Herman/Reuters)

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La 31.ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) comienza este lunes 9 de noviembre en un momento de tensión geopolítica y de urgencia de actuación, ante un mundo cada vez más amenazado por el calentamiento global.

Hasta el próximo 20 de noviembre, los gobiernos de los países de todo el mundo se darán cita en Antalya (Turquía), donde deberán poner en marcha los mecanismos que permitan no solo frenar el cambio climático, sino también adaptarnos ante los efectos de esta emergencia global.

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La tarea no será fácil. Ante la negativa aún de algunos Estados de abandonar el actual régimen de combustibles fósiles, la aceleración de la transición energética que reclama el resto no está todavía asegurada.

Recinto de la Exposición Mundial de 2016 en Antalya, donde se celebrará la COP31. (Ilya U. Topper/EFE)

La Cumbre del Clima de este año, cuya presidencia es compartida entre Turquía y Australia, pretende pasar a la acción. Tras las promesas acordadas en las anteriores COP, es el turno de poner en marcha las estrategias necesarias para cumplirlas. España —que en los últimos años ha defendido la importancia de abandonar los combustibles fósiles y de acelerar la electrificación para reducir las emisiones— y en general la Unión Europea tendrán un papel fundamental en estas negociaciones que, ya antes de que empiecen, se prevén tensas.

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La financiación, en el foco de la COP31

Uno de los debates centrales que se desarrollará en la COP31 es la financiación. En 2024, en Bakú (Azerbaiyán), los Estados acordaron movilizar 300.000 millones de dólares de fuentes públicas para 2025 para países en desarrollo con el objetivo de luchar contra el cambio climático.

Esta semana, la Unión Europea ha mantenido que, aunque seguirá apostando por la implementación de los compromisos climáticos y por acelerar la transición energética, no asumirá nuevas promesas de financiación. “No hay sitio ni apetito para más compromisos financieros (...). No es no”, han señalado fuentes europeas.

Una chimenea de una instalación de calefacción emite humo durante la puesta de sol en una imagen de archivo. (How Hwee Young/EFE)

Desde Bruselas sostienen que el bloque cumple holgadamente con sus compromisos, por lo que están dispuestos a discutir cómo facilitar el acceso a los fondos y mejorar su funcionamiento, pero no a nuevas exigencias financieras mientras otros grandes emisores como Estados Unidos o China cuenten con, a su juicio, una participación insuficiente.

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La adaptación y la resiliencia serán otros de los debates principales que vertebrará la COP31. Los países más vulnerables al cambio climático están experimentando, especialmente en los últimos años, las consecuencias de un mundo cada vez más cálido, con una subida del nivel del mar que amenaza con hacer desaparecer archipiélagos completos, olas de calor que cada vez golpean con más fuerza y durante más tiempo y la intensificación de los eventos climáticos extremos, sobre todo por la incidencia este año del super El Niño.

La presidencia compartida es muy simbólica en este sentido. Australia mantiene una estrecha alianza con las islas del Pacífico, uno de los territorios más expuestos a la emergencia climática, y Turquía está en pleno Mediterráneo, afectado por una progresiva tropicalización de sus aguas y un aumento considerable de las temperaturas en los países que lo rodean. En este sentido, España tendrá un papel fundamental, pues su posición geográfica la convierte en una de las principales víctimas potenciales.

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Cabras pastando en el campo cerca de una turbina en República Checa. (Bogdan Cristel/Reuters)

Las apuestas de España en la Cumbre del Clima

La delegación de España que participará en la Cumbre del Clima este año estará encabezada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Sara Aagesen. Aunque la posición de nuestro país en Antalya estará encuadrada en la línea oficial de la UE —cuyas principales prioridades se centrarán en la transición energética, la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático—, el Gobierno llevará su propia cartera de puntos preferentes.

Tal y como señalaron fuentes del MITECO y recogió EFE, uno de ellos es la defensa del multilateralismo. El cambio climático es una emergencia que compete a todos los países, por lo que las soluciones deben proceder de un esfuerzo colectivo.

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España aboga también por la electrificación, respaldando la propuesta impulsada por Turquía: elevar la cuota de electricidad en el consumo final de energía mundial del 23% actual al 35% en 2035. Esta deberá estar basada en energías renovables, lo que implica el abandono progresivo de los combustibles fósiles.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en una imagen de archivo. (Eduardo Parra/Europa Press)

Además, en la agenda nacional ocuparán un lugar central la ciencia y la transición justa. En Belém se acordó el Mecanismo de Transición Justa, que reconoce el respeto de los derechos laborales, el diálogo social, los sistemas de protección social, el trabajo decente y el empleo de calidad, la igualdad y los derechos humanos y de los pueblos indígenas. En Antalya será el momento de convertir esto en una herramienta operativa.

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Desde Greenpeace España piden que en la COP31 el actual Ejecutivo lidere el fin de los combustibles fósiles y que defienda la justicia fiscal y energética, mediante la implantación de impuestos globales y nacionales a las empresas petroleras y las grandes fortunas. “La inacción o los acuerdos descafeinados de años anteriores nos han traído hasta aquí, con unas emisiones mundiales que aún no han dejado de crecer, mientras las petroleras siguen obteniendo beneficios desproporcionados a costa de la ciudadanía y agravando incendios forestales, sequías y lluvias torrenciales”, indica Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal.

¿Por qué son necesarias las COP?

En septiembre, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), organismo de la ONU, advirtió que el planeta se está encaminando inevitablemente a superar el límite de seguridad de los 1,5 grados de calentamiento global. Esto supondría el rebasamiento del objetivo principal del Acuerdo de París.

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Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Teniendo en cuenta esto, y ante la falta de consenso a nivel global sobre las medidas que se deben llevar a cabo para mitigar los efectos del cambio climático en anteriores COP o que las promesas no siempre se han concretado en acciones reales, ¿tiene sentido seguir celebrando estas Cumbres del Clima?

El informe del PNUMA, pese a la gravedad de la previsión, no indicaba que lo único que quede es la resignación: el rebasamiento de ese 1,5 ºC no significa que no podamos hacer nada para revertirlo. Todavía hay tiempo para que sea temporal, siempre y cuando los países apuesten por hacer lo posible para ello. Además, existe una clara diferencia entre superar el límite por unas pocas décimas o que los picos sean más elevados: con las políticas actuales, los datos indican que nos estamos dirigiendo hacia un aumento de 2,8 ºC para 2100.

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Tal y como señala el MITECO, las COP que se convocan anualmente desde 1992 son una herramienta crucial, pues es el mecanismo que permite a los gobiernos de todo el mundo reunirse para evaluar cuáles están siendo los esfuerzos en el avance de los compromisos y para adoptar nuevas medidas que marquen la diferencia entre un mundo más cálido pero habitable y otro en el que la devastación sea la protagonista.