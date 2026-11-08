Epicuro, filósofo griego: “Quien no valora lo que tiene como la riqueza más grande, es desdichado, aunque sea dueño del mundo”

El filósofo griego Epicuro, pintado por Agostino Scilla en el siglo XVII.

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Epicuro de Samos, nacido en el siglo IV a. C., fue un filósofo revolucionario para el pensamiento de la Grecia clásica. Fundador de El Jardín, una comunidad pionera donde aceptaba a mujeres y esclavos para debatir sin prejuicios, ayudó a transformar la filosofía en una práctica cotidiana para curar la angustia humana y alcanzar la serenidad necesaria para desarrollar una vida plena.

Por desgracia, gran parte de las obras de Epicuro se perdieron. A pesar de ello, sus ideas han sobrevivido a través de textos como Carta a Meneceo o sus Máximas capitales, además de por las obras del poeta romano Lucrecio. En todos estos textos, Epicuro reflexiona sobre temas como la tranquilidad como un placer necesario, el dolor evitable, la amistad incondicional o cómo perder el miedo irracional a los dioses o a la muerte.

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Es así como llegamos a una de las sentencias que más se le atribuyen: “Quien no valora lo que tiene como la riqueza más grande, es desdichado, aunque sea dueño del mundo”. Sus palabras resumen a la perfección buena parte de la ética epicúrea: la auténtica pobreza en nuestra vida no llega por la falta de cosas, sino por nuestra incapacidad mental para vivir el presente.

Cubierta de las 'Obras completas' de Epicuro. (Cátedra)

El significado de la frase de Epicuro

El filósofo griego proponía una paradoja fascinante: hasta el hombre más pudiente y poderoso de todos puede vivir atrapado en una jaula de perpetua insatisfacción. Epicuro distinguía entre los placeres naturales y necesarios y lo que él consideraba caprichos sociales. Tras esta distinción, señaló además que la acumulación desproporcionada de bienes materiales solo infla la ansiedad. “Nada es suficiente para quien lo suficiente es poco”, recordaba.

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De este modo, para él era muy importante practicar una gratitud consciente hacia las cosas más elementales de nuestro día a día. “No eches a perder lo que tienes deseando lo que no tienes”, advertía el pensador. Y es que, según su escuela, el secreto de la felicidad consistía en aprender a valorar lo que ya se posee para construir una plenitud duradera.

La afirmación de Epicuro expone algunas de las contradicciones más palpables de nuestra sociedad. Marcados por las tecnologías digitales y el acelerado tráfico de información, el consumo se ha convertido en un círculo vicioso donde cuesta mucho valorar lo que se tiene. Al encadenar deseos artificiales e ignorar el afecto que nos rodea o las comodidades más cotidianas, encarnamos al desdichado en el que pensaba el filósofo: alguien que posee comodidades de ensueño y, al mismo tiempo, es incapaz de no sentirse amargado.

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El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

Ecos en la historia de la filosofía

La intuición de Epicuro no estuvo aislada en el pensamiento clásico. Entre los pensadores de la filosofía estoica destacaban Marco Aurelio y Séneca, que reconocían esta atención a lo pequeño como un valor necesario para alcanzar la felicidad. “Pobre no es el que tiene poco, sino el que codicia más”, rezaba este último, entendiendo que los anhelos que no se controlan convierten a cualquier individuo en un esclavo de sus propias expectativas.

Siglos más tarde, el filósofo pesimista Arthur Schopenhauer rescató la misma raíz psicológica al analizar la eterna rueda del aburrimiento y el sufrimiento humano. El pensador alemán formuló una máxima casi gemela: “Raras veces pensamos en lo que tenemos, pero siempre en lo que nos falta”.

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Redescubrir a Epicuro y al resto de filósofos nos invita a romper con todos estos éxitos superficiales. Una vez conseguido este desapego, centrarse en los pequeños placeres diarios con los que podemos irnos encontrando, de un café a una velada con seres queridos, es el único camino real hacia una vida libre.