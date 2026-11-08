Batalla por el trono de LaLiga: Atlético de Madrid y FC Barcelona se juegan el liderato en el Metropolitano con el morbo de Julián Álvarez

Julián Álvarez celebra un gol contra el FC Barcelona. (Lluis Gene/AFP)

Guardar

El Metropolitano se viste para una final anticipada. A la futura final de la Champions 2027, se suma ahora una batalla por el liderato de LaLiga. Una semana que puede ser negra para los intereses del Altético de Madrid. Porque la derrota ante el Bayern fulminó sus opciones de top-8 y todo lo que no sea ganar hoy supone no solo distanciarse del FC Barcelona, sino que te supere el Real Madrid en la clasificación.

Las cuentas son sencillas. El Barça llega con 30 puntos y el Atlético con 28. Si gana el equipo rojiblanco, será líder con 31. Si empatan, los de Flick siguen arriba (31 a 29). Y si gana el Barça, se marcha a cinco puntos de un rival directo (33 a 28). Los de Mourinho, al acecho, ya han hecho los deberes en Mestalla, y esperan a que alguno se deje puntos para darles caza después del parón de selecciones.

PUBLICIDAD

A eso se suma el orgullo de una afición que ha visto cómo este verano casi lamenta la marcha de su estrella. Sin embargo, los del Cholo fueron la ‘bestia negra’ de los Flick la temporada pasada, eliminando al conjunto culé tanto en Copa del Rey como en Champions. Por lo tanto, existe sed de venganza por parte de ambos equipos.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, habla con la prensa sobre las protestas de la UEFA e ironiza con la queja sobre césped.

Un Atlético herido en Europa y crecido en LaLiga

Vayamos por partes. El Atlético de Madrid viene de perder en Champions ante un Bayern mermado por las bajas, aunque le fue suficiente para lograr un 0-2 después de un error de Le Normand que abrió el marcador y volvió a demostrar que los pequeños detalles, ante rivales de máxima exigencia, se pagan. Y al FC Barcelona hay que meterle en ese saco.

PUBLICIDAD

No obstante, en LaLiga, la fotografía es bien distinta. Los de Simeone han encadenado siete triunfos seguidos que, a diferencia de la pasada temporada, les ponen como serios candidatos al título. Baena está a su mejor nivel, Grimaldo empieza a demostrar el “extremo reconvertido a lateral” que es, Julián ha vuelto a marcar y la defensa está siendo contundente.

Eso sí, el Cholo no se esconde: “Es posiblemente el mejor equipo”, ha reconocido del Barça en la previa del partido. A pesar de ello, es consciente del momento de la temporada y el golpe sobre la mesa que pueden ser los tres puntos. Y para ello quiere aprovechar el factor Metropolitano. “En nuestra casa no podemos especular”, ha admitido.

PUBLICIDAD

Cholo Simeone. (Reuters/Susana Vera)

El FC Barcelona ya pasó su propia tormenta

Lo que vive ahora el Atlético se parece a lo que atravesó el equipo de Flick dos semanas atrás. Primero cayó en París ante el PSG (4-2) y poco después perdió el Clásico en casa (1-2), con doblete de Mbappé. Hasta entonces, el Barça marchaba impecable en Liga, pero aquellos dos partidos dejaron al descubierto sus debilidades defensivas.

Sin embargo, la respuesta llegó con dos goleadas: el 6-1 al Alavés, con dobletes de Raphinha y Lamine y tantos de Fermín y Gordon, y el 3-0 al Aston Villa en Champions. Flick pide que esa reacción tenga continuidad. Quiere “enseñar fuerza y calidad” y ha sido claro: “Vamos a Madrid para ganar”, recordando que los precedentes ya son pasado y que lo que importa es lo que ocurra en el campo.

PUBLICIDAD

Pese a todo, cabe recordar que tiene la enfermería llena, especialmente en la parcela defensiva. La baja más importante puede ser la de Rodri, ex del Atlético de Madrid, pero con buen recambio, Marc Bernal, que ya sabe lo que es marcar al Cholo.

Rodri, baja para el partido contra el Atlético de Madrid. (Reuters/Albert Gea)

Julián Álvarez, el morbo del partido

Pero si hay un nombre que tiene el cartel de morbo colgado en el cuello, es el de Julián Álvarez, por el culebrón que le ha rodeado este verano. Durante el Mundial, el propio delantero dijo que un traspaso era “la mejor opción” y que quería “cumplir su sueño” (irse precisamente al Barcelona). Aun así, el Atlético se mantuvo firme y no cedió, denunciando al Barça ante la RFEF y la FIFA por contactar con el entorno del jugador sin avisar.

PUBLICIDAD

Ahora, tras el nuevo curso empezado, Julián parece estar recuperando la confianza en las filas rojiblancas; la afición comienza a aplaudirle y Deco, director deportivo del FC Barcelona, zanjó el asunto en septiembre: “Julián Álvarez es el pasado”. Raphinha está supliendo la posición de 9 a las mil maravillas. Y el delantero argentino ya se ha disculpado con los suyos.

Julián Álvarez le pidió disculpas a los hinchas del Atlético de Madrid tras haber declarado que quería marcharse del club durante el último mercado de pases

Una batalla por los espacios

En lo futbolístico, todo pasa por quién impone su ritmo. El Barça necesita el balón, moverlo rápido y encontrar a sus desequilibrantes en buenas condiciones. Ahí estará uno de los duelos: Lamine Yamal vs. Grimaldo.

El Atlético, por su parte, buscará robar y salir rápido, combinado con etapas en las que sus jugadores con buen pie puedan disfrutar también de balón. Al final, todo pasará por quien tenga más efectividad de cara a puerta, por lo que no hay que olvidar a los porteros: Oblak y Joan García.

PUBLICIDAD