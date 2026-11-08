España Cultura

Alcalá Norte lanza ‘Dejémoslo como estaba’: “Da miedo que utilicen nuestras canciones para intereses políticos, la política no se basa solo en buenas intenciones”

La banda madrileña presenta su segundo disco, en el que profundiza en el sonido con el que triunfó gracias a temas como ‘La vida cañón’ o ‘La Calle Elfo’

La banda madrileña, autora de ‘La vida cañón’, mantiene su rock ochentero con referencias al barrio.
Guardar

Es difícil calibrar hoy en día qué supone una revolución y qué es flor de un día a la velocidad a la que avanza todo, y más en el mundo de la música, pero a nadie le cabe duda de que Alcalá Norte derribó una gran puerta en 2024 cuando lanzó su primer disco y empezó a encadenar un concierto detrás de otro. A muchos ya le sonaban de la noche madrileña, algunos los habían escuchado con poca atención cuando fueron teloneros de alguna otra banda, y otros incluso tendrían en algún bolsillo alguno de aquellos flyers que repartía su batería sin descanso.

Sea como fuere, desde abril de aquel año no ha habido festival, bareto indie o móvil en el que no haya sonado La vida cañón, que se ha llegado a convertir en casi más un eslogan en todo tipo de ámbitos, a veces incluso sin consentimiento de la banda. Dos años después, el grupo integrado por Álvaro Rivas (voz) Carlos Elías (guitarra), Laura de Diego (teclados), Pablo Prieto (bajo) y Jaime Barbosa (batería) no solo puede decir que ya han puesto el nombre de su barrio en el mundo, sino que han hecho un disco para alargar esa fiesta eterna en la que llevan sumergidos tanto tiempo.

PUBLICIDAD

“Es cierto que hemos parado poco. Algún parón tuvimos, incluso alguno forzoso, como el de la apendicitis de Rivas. Pero, en el momento en el que estábamos, tenía sentido tocar todo lo posible y aprovechar el tirón. Tampoco podíamos permitirnos dejar de trabajar: tocar es nuestra fuente de ingresos ahora mismo”, admite Laura de Diego, a quien el resto felicita cuando cumple tres años en la banda formada originalmente por tres amigos del Barrio de la Concepción —Rivas y Barbosa junto a Juan Pablo Juliá— y que ha cambiado mucho desde entonces. “Hemos mejorado mucho como banda. Al principio éramos una formación y ahora somos otra. Todo el rodaje y las tablas adquiridas nos hicieron evolucionar. Nos hemos tomado muy en serio el directo: ensayamos mucho, recibimos clases y dedicamos horas a aprender a usar los instrumentos”, asegura la teclista, cuya presencia se hace más notoria aun en Dejémoslo como estaba (Balaunka, 2026), el nuevo disco que presentan ahora.

Álvaro Rivas (abajo), Laura de Diego, Pablo Prieto y Carlos Elías, miembros de Alcalá Norte.
Álvaro Rivas (abajo), Laura de Diego, Pablo Prieto y Carlos Elías, miembros de Alcalá Norte.

“No buscamos ‘La vida cañón 2′″

“Este disco nace de los huecos de la gira. El contador de muertes surgió entre camerinos y pruebas de sonido. La letra y la melodía aparecieron en el Sonorama, y al día siguiente René empezó a tocar unos acordes en una prueba de sonido. Laura se sumó al teclado y la canción empezó a tomar forma”, secunda el cantante Álvaro Rivas haciendo alusión a René del Hoyo, quien acompaña a la banda en directo y ha participado en varias canciones del álbum. “El disco y el directo son conceptos distintos. Si un concierto es igual que el álbum, es una audición. Hay que ofrecer algo que haga especial esa noche para el público”, recalca Elías, quien primero fue oyente de Alcalá Norte, después productor y más tarde también guitarrista de la banda.

PUBLICIDAD

Mucho ha cambiado en Alcalá Norte, pero eso no significa que Dejémoslo como estaba no suene a lo anterior. “No queríamos repetir fórmulas ni buscar lo contrario de forma forzada. La idea era profundizar en el material propuesto en el primer álbum: en lo estilístico, lo sonoro y lo temático. Perseguir una novedad sería tan ridículo como intentar hacer La vida cañón 2″, explica Laura de Diego. “A Barbosa le gustan las bandas que suenan a sí mismas en todos sus discos. No le interesa que el primero y el cuarto parezcan obras de grupos distintos. Creo que siempre habrá una línea que conecte nuestros discos”, sentencia Rivas, mencionando al ausente pero siempre carismático batería de la banda.

A todos aquellos a los que lo que más les sorprendió de Alcalá Norte fueron sus particulares letras, capaces de mezclar a Joseph Goebbels con Cristiano Ronaldo o Marco Aurelio, están de enhorabuena: “Mi método de composición es muy parecido al del primer disco: leo algo, me obsesiono y de ahí salen las letras”, confirma Rivas, aunque confiesa que para este tuvo un desafío. “Esta vez hubo un filtro extra de autocensura que viene de Carlos: cada vez que escribo un verso, tengo que comprobar si puedo decir exactamente lo mismo con palabras más normales. Muchas veces no puedo y se queda la frikada original, pero otras veces sí. A veces es una cuestión de encontrar un sinónimo”, desarrolla el cantante, que en este nuevo álbum vuelve a hablar de su idolatrado Cristiano Ronaldo, pero también de los seguidores de Pitágoras o figuras ilustres de Madrid como el arquitecto Arturo Soria, al que deben la construcción del barrio que los alumbró.

La banda madrileña Alcalá Norte presenta su segundo disco, 'Dejémoslo como estaba¡
La banda madrileña Alcalá Norte presenta su segundo disco, 'Dejémoslo como estaba¡

Del barrio al FIFA

Dentro del infinito universo de referencias de lo más recónditas, Alcalá Norte tampoco ha sido ajena a todo lo que ha ido pasando desde que despuntaron, desde la gentrificación hasta la acampada de Sol que continuaba cuando realizaban esta entrevista. “La actualidad nos afecta porque somos de la misma generación, vivimos en la misma ciudad, en el mismo país y en el mismo mundo. Encontramos nuestra manera de hablar de esos asuntos. Muchas referencias pueden ser antiguas, pero siguen vigentes ahora y probablemente lo serán dentro de un tiempo”, expone Laura de Diego. “Siempre hemos hablado de urbanismo y vivienda. En este disco hay varias canciones relacionadas con esos temas. Campos de golf trata sobre Raskólnikov, que planea asesinar a su casera. La escribí en el verano de 2022, no porque la gente esté especialmente enfadada ahora, sino porque entonces ya sentía esa misma rabia”, recuerda Rivas.

El cantante sí confiesa tener más reparos a la hora de ser utilizado con fines propagandísticos, visto el largo recorrido que han tenido temas como La vida cañón. “Reconozco que me asusta que alguien utilice nuestras canciones. Sé que la política no se basa en buenas intenciones, sino en extraños reptiles que te cooptan. Me da miedo ser utilizado”, y tira de anécdota: “La Fundación Toro de Lidia nos invitó un día a los toros. Decían algo así como: ‘Ya se me escapó Rosalía cuando hizo aquel videoclip y ahora no quiero que se me escape Alcalá Norte’. A priori, no te ves ni con la Fundación Toro de Lidia ni con Más Madrid —quienes usaron La vida cañón como eslogan— porque yo qué sé: tú estás a tu movida con tus votos y tu nosequé”, afirma el cantante, aunque aclara que hay otra institución por la que sí se dejaría hacer: “Con el (Real) Madrid sí. Por el Madrid pondría el culo. Ya está, es mi debilidad, es lo que hay”.

En realidad, el fútbol sí que le ha devuelto a Rivas y a la banda su amor con creces. Unos meses antes del lanzamiento del disco EA Sports anunció la banda sonora de su nuevo EA FC 27 —el otrora mítico “FIFA”—, en la que se encontraba El hombre planeta, primer single de Dejémoslo como estaba. “Todo empezó porque una becaria de EA España quiso impulsar una de nuestras canciones, su equipo le dio la posibilidad de liderar ese proyecto y ella lo peleó hasta el final. Para mí, debería ponerlo en su currículum: logró que apareciéramos en el juego”, desvela Rivas, consciente de la proyección internacional que da aparecer en un videojuego que vende millones de copias en todo el mundo y que a la vez ha sido gran escaparate para otras bandas anteriores.

“Yo descubrí a Oasis, Bloc Party, Moby y Kaiser Chiefs en el FIFA. Con 14 años, ese juego ayudó a formar mi gusto musical. Para nosotros, más allá de la repercusión, tiene una dimensión emocional”, cuenta el bajista Pablo Prieto. Quién iba a pensar que tan solo unos años después un chico de Nueva York o uno de Bangladesh pudiera jugar con Mbappé o Lamine Yamal al ritmo de Alcalá Norte. Ellos sí lo pensaron, y ahora tienen por delante un nuevo viaje en el que demostrar que su espíritu llega mucho más allá de un barrio de Madrid: “La gente tiene que comprobar que el directo está a la altura y que esta nueva etapa de Alcalá Norte funciona. Después iremos a festivales, seguiremos rodando el show y trataremos de conquistar a quienes todavía no nos han visto”.

Temas Relacionados

EntrevistasGrupos de músicaMadridMúsicaMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Descubrió que podría ser el hijo de Bob Dylan, pero ha escrito un libro para reivindicar que eso no es lo importante: “Nosotros elegimos qué historia construir”

Sam Sussman transforma esta experiencia real en ‘El chico del norte’, una novela donde reconstruye los últimos días que pasó junto a su madre y los secretos que ella compartió con él sobre su relación con el cantante

Descubrió que podría ser el hijo de Bob Dylan, pero ha escrito un libro para reivindicar que eso no es lo importante: “Nosotros elegimos qué historia construir”

Juanjo Bona mira a los fantasmas del pasado en su nuevo single, ‘Pobre de mí’, y adelanta cómo será su segundo disco: “Más electrónico, más moderno, pero con bastante folclore”

El aragonés salido de ‘0T 2023′ estrena el primer adelanto de su segundo LP, y confiesa a ‘Infobae’ sus inseguridades ante esta nueva etapa: “Hay veces que el miedo me atormenta y pienso: ¿hasta dónde podré llegar?”

Juanjo Bona mira a los fantasmas del pasado en su nuevo single, ‘Pobre de mí’, y adelanta cómo será su segundo disco: “Más electrónico, más moderno, pero con bastante folclore”

La editorial Almadía ratifica el premio a David Silva Rojas tras revisar su novela por las sospechas de uso de IA: “Una herramienta de detección no demuestra cómo se escribió la obra”

La editorial mexicana mantiene el galardón de 20.000 euros tras examinar la documentación aportada por el escritor peruano y exige una disculpa a ‘El País’ por la publicación del reportaje

La editorial Almadía ratifica el premio a David Silva Rojas tras revisar su novela por las sospechas de uso de IA: “Una herramienta de detección no demuestra cómo se escribió la obra”

Curry Barker, el director de moda gracias a su éxito ‘Obsession’, lo tiene claro a la hora de elegir su película de terror favorita, que es española: “Brutal”

El cineasta más influyente de la temporada, ha escogido entre sus filmes favoritos una cinta de mínimo presupuesto rodada por Caye Casas

Curry Barker, el director de moda gracias a su éxito ‘Obsession’, lo tiene claro a la hora de elegir su película de terror favorita, que es española: “Brutal”

Quién es Álvaro Quintana, el actor protagonista del anuncio de la Lotería de Navidad 2026: rockero, bailarín y personaje recurrente en ‘La promesa’

Nacido en Madrid y artista polifacético, este intérprete ha estado en dos de las series más importantes de la televisión española reciente

Quién es Álvaro Quintana, el actor protagonista del anuncio de la Lotería de Navidad 2026: rockero, bailarín y personaje recurrente en ‘La promesa’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un concejal de Almeida saca 18.000 euros de la partida para arreglar aceras en Chamberí y las destina a comprar 240 figuritas de las Meninas

Un concejal de Almeida saca 18.000 euros de la partida para arreglar aceras en Chamberí y las destina a comprar 240 figuritas de las Meninas

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

Los restos mortales de 67 de las 69 víctimas del accidente de Urda ya han sido entregados a sus familias

Pedro Sánchez se compromete a reforzar la sanidad en El Hierro y convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración

Pedro Sánchez vuelve a hablar del presidente de Argentina en la precampaña española: “No vamos a permitir que Milei defina qué es el socialismo”

ECONOMÍA

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

DEPORTES

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Batalla por el trono de LaLiga: Atlético de Madrid y FC Barcelona se juegan el liderato en el Metropolitano con el morbo de Julián Álvarez

El ‘nuevo’ Real Madrid apaga el fuego de Mestalla sin Vínicius: Mourinho impone su ley y recupera el espíritu de equipo para domar a un Valencia en crisis

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu