Alcalá Norte lanza ‘Dejémoslo como estaba’: “Da miedo que utilicen nuestras canciones para intereses políticos, la política no se basa solo en buenas intenciones”

La banda madrileña, autora de ‘La vida cañón’, mantiene su rock ochentero con referencias al barrio.

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Es difícil calibrar hoy en día qué supone una revolución y qué es flor de un día a la velocidad a la que avanza todo, y más en el mundo de la música, pero a nadie le cabe duda de que Alcalá Norte derribó una gran puerta en 2024 cuando lanzó su primer disco y empezó a encadenar un concierto detrás de otro. A muchos ya le sonaban de la noche madrileña, algunos los habían escuchado con poca atención cuando fueron teloneros de alguna otra banda, y otros incluso tendrían en algún bolsillo alguno de aquellos flyers que repartía su batería sin descanso.

Sea como fuere, desde abril de aquel año no ha habido festival, bareto indie o móvil en el que no haya sonado La vida cañón, que se ha llegado a convertir en casi más un eslogan en todo tipo de ámbitos, a veces incluso sin consentimiento de la banda. Dos años después, el grupo integrado por Álvaro Rivas (voz) Carlos Elías (guitarra), Laura de Diego (teclados), Pablo Prieto (bajo) y Jaime Barbosa (batería) no solo puede decir que ya han puesto el nombre de su barrio en el mundo, sino que han hecho un disco para alargar esa fiesta eterna en la que llevan sumergidos tanto tiempo.

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“Es cierto que hemos parado poco. Algún parón tuvimos, incluso alguno forzoso, como el de la apendicitis de Rivas. Pero, en el momento en el que estábamos, tenía sentido tocar todo lo posible y aprovechar el tirón. Tampoco podíamos permitirnos dejar de trabajar: tocar es nuestra fuente de ingresos ahora mismo”, admite Laura de Diego, a quien el resto felicita cuando cumple tres años en la banda formada originalmente por tres amigos del Barrio de la Concepción —Rivas y Barbosa junto a Juan Pablo Juliá— y que ha cambiado mucho desde entonces. “Hemos mejorado mucho como banda. Al principio éramos una formación y ahora somos otra. Todo el rodaje y las tablas adquiridas nos hicieron evolucionar. Nos hemos tomado muy en serio el directo: ensayamos mucho, recibimos clases y dedicamos horas a aprender a usar los instrumentos”, asegura la teclista, cuya presencia se hace más notoria aun en Dejémoslo como estaba (Balaunka, 2026), el nuevo disco que presentan ahora.

Álvaro Rivas (abajo), Laura de Diego, Pablo Prieto y Carlos Elías, miembros de Alcalá Norte.

“No buscamos ‘La vida cañón 2′″

“Este disco nace de los huecos de la gira. El contador de muertes surgió entre camerinos y pruebas de sonido. La letra y la melodía aparecieron en el Sonorama, y al día siguiente René empezó a tocar unos acordes en una prueba de sonido. Laura se sumó al teclado y la canción empezó a tomar forma”, secunda el cantante Álvaro Rivas haciendo alusión a René del Hoyo, quien acompaña a la banda en directo y ha participado en varias canciones del álbum. “El disco y el directo son conceptos distintos. Si un concierto es igual que el álbum, es una audición. Hay que ofrecer algo que haga especial esa noche para el público”, recalca Elías, quien primero fue oyente de Alcalá Norte, después productor y más tarde también guitarrista de la banda.

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Mucho ha cambiado en Alcalá Norte, pero eso no significa que Dejémoslo como estaba no suene a lo anterior. “No queríamos repetir fórmulas ni buscar lo contrario de forma forzada. La idea era profundizar en el material propuesto en el primer álbum: en lo estilístico, lo sonoro y lo temático. Perseguir una novedad sería tan ridículo como intentar hacer La vida cañón 2″, explica Laura de Diego. “A Barbosa le gustan las bandas que suenan a sí mismas en todos sus discos. No le interesa que el primero y el cuarto parezcan obras de grupos distintos. Creo que siempre habrá una línea que conecte nuestros discos”, sentencia Rivas, mencionando al ausente pero siempre carismático batería de la banda.

A todos aquellos a los que lo que más les sorprendió de Alcalá Norte fueron sus particulares letras, capaces de mezclar a Joseph Goebbels con Cristiano Ronaldo o Marco Aurelio, están de enhorabuena: “Mi método de composición es muy parecido al del primer disco: leo algo, me obsesiono y de ahí salen las letras”, confirma Rivas, aunque confiesa que para este tuvo un desafío. “Esta vez hubo un filtro extra de autocensura que viene de Carlos: cada vez que escribo un verso, tengo que comprobar si puedo decir exactamente lo mismo con palabras más normales. Muchas veces no puedo y se queda la frikada original, pero otras veces sí. A veces es una cuestión de encontrar un sinónimo”, desarrolla el cantante, que en este nuevo álbum vuelve a hablar de su idolatrado Cristiano Ronaldo, pero también de los seguidores de Pitágoras o figuras ilustres de Madrid como el arquitecto Arturo Soria, al que deben la construcción del barrio que los alumbró.

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La banda madrileña Alcalá Norte presenta su segundo disco, 'Dejémoslo como estaba¡

Del barrio al FIFA

Dentro del infinito universo de referencias de lo más recónditas, Alcalá Norte tampoco ha sido ajena a todo lo que ha ido pasando desde que despuntaron, desde la gentrificación hasta la acampada de Sol que continuaba cuando realizaban esta entrevista. “La actualidad nos afecta porque somos de la misma generación, vivimos en la misma ciudad, en el mismo país y en el mismo mundo. Encontramos nuestra manera de hablar de esos asuntos. Muchas referencias pueden ser antiguas, pero siguen vigentes ahora y probablemente lo serán dentro de un tiempo”, expone Laura de Diego. “Siempre hemos hablado de urbanismo y vivienda. En este disco hay varias canciones relacionadas con esos temas. Campos de golf trata sobre Raskólnikov, que planea asesinar a su casera. La escribí en el verano de 2022, no porque la gente esté especialmente enfadada ahora, sino porque entonces ya sentía esa misma rabia”, recuerda Rivas.

El cantante sí confiesa tener más reparos a la hora de ser utilizado con fines propagandísticos, visto el largo recorrido que han tenido temas como La vida cañón. “Reconozco que me asusta que alguien utilice nuestras canciones. Sé que la política no se basa en buenas intenciones, sino en extraños reptiles que te cooptan. Me da miedo ser utilizado”, y tira de anécdota: “La Fundación Toro de Lidia nos invitó un día a los toros. Decían algo así como: ‘Ya se me escapó Rosalía cuando hizo aquel videoclip y ahora no quiero que se me escape Alcalá Norte’. A priori, no te ves ni con la Fundación Toro de Lidia ni con Más Madrid —quienes usaron La vida cañón como eslogan— porque yo qué sé: tú estás a tu movida con tus votos y tu nosequé”, afirma el cantante, aunque aclara que hay otra institución por la que sí se dejaría hacer: “Con el (Real) Madrid sí. Por el Madrid pondría el culo. Ya está, es mi debilidad, es lo que hay”.

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En realidad, el fútbol sí que le ha devuelto a Rivas y a la banda su amor con creces. Unos meses antes del lanzamiento del disco EA Sports anunció la banda sonora de su nuevo EA FC 27 —el otrora mítico “FIFA”—, en la que se encontraba El hombre planeta, primer single de Dejémoslo como estaba. “Todo empezó porque una becaria de EA España quiso impulsar una de nuestras canciones, su equipo le dio la posibilidad de liderar ese proyecto y ella lo peleó hasta el final. Para mí, debería ponerlo en su currículum: logró que apareciéramos en el juego”, desvela Rivas, consciente de la proyección internacional que da aparecer en un videojuego que vende millones de copias en todo el mundo y que a la vez ha sido gran escaparate para otras bandas anteriores.

“Yo descubrí a Oasis, Bloc Party, Moby y Kaiser Chiefs en el FIFA. Con 14 años, ese juego ayudó a formar mi gusto musical. Para nosotros, más allá de la repercusión, tiene una dimensión emocional”, cuenta el bajista Pablo Prieto. Quién iba a pensar que tan solo unos años después un chico de Nueva York o uno de Bangladesh pudiera jugar con Mbappé o Lamine Yamal al ritmo de Alcalá Norte. Ellos sí lo pensaron, y ahora tienen por delante un nuevo viaje en el que demostrar que su espíritu llega mucho más allá de un barrio de Madrid: “La gente tiene que comprobar que el directo está a la altura y que esta nueva etapa de Alcalá Norte funciona. Después iremos a festivales, seguiremos rodando el show y trataremos de conquistar a quienes todavía no nos han visto”.

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