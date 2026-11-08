Estos son los eventos astronómicos de noviembre: de un desfile de planetas visible en el hemisferio norte hasta dos lluvias de estrellas

Entre el jueves 16 y viernes 17 de noviembre los amantes de los eventos astronómicos en Colombia podrán deleitarse de la lluvia de estrellas Leónidas 2023 - crédito www.nationalgeographic.com.es / portal web

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Noviembre llega con noches más largas y un cielo que parece dispuesto a recuperar el protagonismo. Mientras el frío avanza sobre el hemisferio norte, la oscuridad abre una ventana para mirar hacia arriba con otros ritmos: los de los planetas, los cometas y las partículas que cruzan la atmósfera a velocidades imposibles.

Durante el mes, un desfile de planetas permitirá seguir la presencia de varios mundos en una misma franja del firmamento, una escena que no exige telescopios para despertar curiosidad. Bastará con alejarse de las luces urbanas, esperar unos minutos y dejar que los ojos se acostumbren a la noche.

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El calendario también reserva dos lluvias de estrellas, esos breves destellos que convierten la contemplación en una espera compartida. Pero no habrá necesidad de pedir deseos para encontrar sentido a la experiencia. El atractivo estará en detener por un momento la marcha cotidiana y recordar que, sobre nuestras cabezas, el universo mantiene su propia vida.

Así se vio la alineación de planetas en Florida, Estados Unidos. Foto: Wright Dobbs / Twitter

La alineación de cuatro planetas al amanecer

Entre el 13 y el 22 de noviembre, el cielo del crepúsculo matutino albergará una llamativa alineación planetaria protagonizada por Mercurio, Venus, Marte y Júpiter. De acuerdo con la guía de observación de StarWalk, los cuatro astros serán lo bastante brillantes como para observarse a simple vista, registrándose las condiciones más favorables en el hemisferio norte. En las latitudes medias del hemisferio sur, la baja posición de Mercurio sobre el horizonte complicará la visión completa del conjunto.

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La observación ofrece distintas ventajas según la fecha elegida. El 14 de noviembre los planetas presentarán una menor amplitud horizontal. Entre el 15 y el 16 de noviembre, Marte y Júpiter protagonizarán una cercana conjunción en la constelación de Leo, separados por apenas 1,2 grados. Finalmente, entre el 20 y el 21 de noviembre, Mercurio alcanzará su máxima elongación occidental a 19,6 grados del Sol, lo que elevará su altura sobre el horizonte este-sureste y facilitará su localización antes del amanecer.

Los meteoros son más fáciles de ver en zonas rurales, en ausencia contaminación lumínica. (NASA)

Lluvias de estrellas: la cita con las Leónidas y las Táuridas

El punto álgido de las lluvias de meteoros llegará a mediados de mes con la clásica cita de las Leónidas. Su máximo de actividad se producirá en la noche del 17 al 18 de noviembre, con su pico en torno a las 00:45 CET. Esta lluvia, como explica el Instituto Geográfico Nacional (IGN), se origina cuando la Tierra cruza el anillo de escombros desprendidos por el cometa 55P/Tempel-Tuttle, descubierto en 1865 y con un período orbital de 33,2 años.

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Sus partículas penetran en la atmósfera a una velocidad de 71 kilómetros por segundo, generando estelas de luz de gran rapidez. Se estima que pasan hasta 15 meteoros por hora en condiciones ideales. Además, la Luna en cuarto creciente se ocultará hacia la medianoche, garantizando un cielo oscuro para observar el radiante situado en Leo.

El mes se completa con la actividad de las Táuridas del Sur —con su máximo el 5 de noviembre— y las Táuridas del Norte —alrededor del 12 de noviembre—. Aunque producen pocos meteoros por hora, destacan por la ocasional aparición de bólidos de brillo extraordinario.

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La luna llena del castor podrá verse mañana 5 de noviembre. / Wikimedia Commons

La superluna del Castor y alineaciones en el firmamento

El 24 de noviembre a las 14:53 UTC se producirá la Luna Llena en la constelación de Tauro. Este fenómeno será la primera superluna desde enero de 2026. Al situarse en su perigeo a 360.768 kilómetros de la Tierra, se verá un 6,5 % más grande y un 13,5 % más brillante que una luna llena media, dando inicio a una serie de tres superlunas consecutivas. El nombre de Luna del Castor proviene de las tradiciones de los nativos americanos, asociadas al periodo previo a las heladas invernales.

Durante la alineación de planetas también se apreciará el desfile con otros astros. Concretamente, el 22 de noviembre, Marte, Júpiter y la estrella Régulo formarán un triángulo casi isósceles en Leo, mientras que los días 25 y 26 de noviembre la Luna, Aldebarán y Betelgeuse trazarán un amplio triángulo en el cielo nocturno.

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Fotografía sin fechar cedida por la NASA que muestra la nave espacial de la NASA Voyager 1. EFE/John. S. Howard / Nasa/Jpl-Calte

Un hito histórico en el espacio

Además de fenómenos astronómicos, noviembre también nos reserva otro evento visible desde la Tierra. El 18 de noviembre, la mítica sonda espacial Voyager 1 alcanzará un hito histórico al convertirse en el primer objeto fabricado por la humanidad que se distancia a un día luz de la Tierra. A esa distancia, una señal emitida a la velocidad de la luz tardará 24 horas en alcanzar la nave en la constelación de Ofiuco y otras 24 horas en retornar a los centros de control terrestre.

Para disfrutar al máximo de estos fenómenos astronómicos, los expertos aconsejan buscar lugares oscuros sin contaminación lumínica, dejar que la vista se adapte durante media hora a la oscuridad y planificar las observaciones con suficiente antelación.

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